Les résidents britanniques doivent remettre des couteaux et des machettes ressemblant à des zombies

Le Royaume-Uni durcit sa lutte contre la violence liée aux couteaux suite aux récents décès tragiques de trois enfants. Le pays est en pleine tourmente, et le gouvernement révisé les lois sur la détention de couteaux et compte sur l'aide des citoyens.

Les autorités appellent les individus à remettre les machettes et les couteaux à lame élaborée, surnommés "couteaux de zombie" – armes blanches mortelles et ornées. Ces individus ne seront pas pénalisés avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, annoncée par le gouvernement de Londres.

À partir du 24 septembre, ces couteaux à grande lame seront illégaux en Angleterre et au Pays de Galles, avec un renforcement des réglementations existantes. Selon la ministre de l'Intérieur Diana Johnson, "il n'y a pas de raison valable pour que ces armes se trouvent dans nos maisons ou dans nos espaces publics". Les incidents de décès liés aux couteaux, en particulier chez les jeunes, sont de plus en plus courants au Royaume-Uni. Des rapports de jeunes hommes s'adonnant à des attaques publiques à la machette ont récemment suscité une indignation générale.

Forte opposition publique aux crimes liés aux couteaux

Cette stratégie reçoit un large soutien. L'acteur renommé Idris Elba plaide en faveur de mesures plus strictes et d'un financement accru pour les programmes jeunesse à travers son initiative "Ne Stoppe Pas Ton Avenir". Le gouvernement prévoit de réduire de moitié les incidents de crimes liés aux couteaux d'ici la fin de la décennie.

"Il est en effet essentiel que le public rende volontairement ses armes de manière sécurisée", a déclaré la ministre Johnson. "Nous offrons aux individus une occasion précieuse de prendre la bonne décision – pour établir des rues plus sûres, prévenir d'autres pertes humaines et donner de l'espoir à de nombreuses vies."

Les citoyens auront l'opportunité d'échanger leurs armes blanches dans les commissariats de police d'Angleterre et du Pays de Galles du 26 août au 23 septembre, même anonymement. Seuls les propriétaires d'armes seront ensuite poursuivis en justice. L'interdiction de ces armes avait été annoncée précédemment par l'ancien gouvernement conservateur, dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak.

