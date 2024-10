Les résidents américains risquent de passer sept ans dans une prison russe.

Le système judiciaire russe a proposé une peine de sept ans dans un camp de travail sévère pour un Américain de 72 ans accusé d'avoir servi comme soldat du côté ukrainien lors de leur conflit contre l'invasion russe. S'il est condamné, l'individu purge sa peine dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité, selon l'agence de presse Interfax. Le tribunal tiendra compte de son âge et de sa confession, prétendument faite après le début de l'invasion russe en février 2022.

Les rapports affirment que le défendeur a conclu un contrat avec l'armée ukrainienne et a reçu une rémunération d'au moins 1 000 $. Ses fonctions présumées comprenaient la formation aux armes, la réception d'une arme personnelle et le service comme mercenaire dans l'armée ukrainienne jusqu'à sa capture par les forces russes en avril 2022.

L'ambassade des États-Unis à Moscou a confirmé la détention d'un citoyen américain, mais n'a pu fournir plus d'informations en raison de préoccupations concernant la vie privée. Les peines pour les mercenaires en Russie peuvent aller de 7 à 15 ans de prison.

Récemment, les arrestations de citoyens américains ont augmenté en Russie. Des préoccupations surgissent quant à l'intention secrète de Moscou d'emprisonner des citoyens américains comme monnaie d'échange dans les négociations pour les prisonniers russes détenus à l'étranger. En août, les États-Unis et la Russie ont conclu un échange de prisonniers important, le plus important de l'ère post-soviétique, impliquant 24 individus et nécessitant des efforts de l'Allemagne et d'autres pays européens. Malgré ces efforts, plusieurs citoyens américains restent détenus en Russie.

L'attaque contre l'Ukraine a entraîné des actions légales sans précédent contre des étrangers, comme l'Américain accusé de servir comme soldat. Les actions de cet individu, notamment la conclusion d'un contrat avec l'armée ukrainienne et le service comme mercenaire, sont considérées comme une réponse directe au conflit entre l'Ukraine et l'invasion russe.

