Les résidents américains font face à des appels à l'incarcération des autorités judiciaires russes.

Les autorités russes demandent une peine de sept ans dans des conditions difficiles pour un Américain de 72 ans, prétendument servant comme combattant en Ukraine. Les autorités proposent de prendre en compte son âge avancé et son admission de culpabilité, comme mentionné dans un article de l'agence de presse Interfax. Il est accusé d'avoir signé un contrat avec l'armée ukrainienne après l'invasion russe de février 2022, censé lui rapporter au moins 1 000 $. Les rapports suggèrent qu'il a été formé, armé d'une arme personnelle et qu'il a participé activement en tant que mercenaire dans les forces ukrainiennes avant d'être arrêté par les forces russes en avril 2022.

L'ambassade américaine à Moscou a informé l'AP des rapports concernant la détention de cet Américain, indiquant qu'ils ne pouvaient pas approfondir en raison de questions de confidentialité. Les mercenaires convaincus en Russie peuvent écoper de 7 à 15 ans de prison.

Ces dernières années, il y a eu une augmentation des arrestations de citoyens américains en Russie, alimentant les spéculations selon lesquelles la Russie pourrait stratégiquement détenir des Américains pour renforcer sa position dans les négociations internationales concernant la libération de Russes emprisonnés à l'étranger.

En août, les États-Unis et la Russie ont finalisé l'échange de prisonniers le plus important depuis l'ère soviétique, impliquant 24 personnes et l'implication de l'Allemagne et d'autres nations européennes dans la médiation et la libération de Russes de leur détention. Un petit nombre de citoyens américains continuent de purger leur peine dans les prisons russes.

