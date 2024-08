Les réservoirs de stockage de gaz de l'UE sont presque complètement remplis, à 90% de leur capacité

Autour de deux mois avant l'hiver anticipated, les installations de stockage de gaz de l'UE sont presque à pleine capacité, atteignant un impressionnant 90%. La Commission européenne se vante, "Nous sommes prêts pour l'hiver à venir!" Suite à la prise de contrôle hostile de l'Ukraine par la Russie, les nations de l'UE ont collectivement décidé à l'été 2022 que leurs installations de stockage de gaz devraient maintenir une moyenne de 90% de capacité d'ici le 1er novembre. Les données analytiques du portail Gas Infrastructure Europe révèlent des écarts entre les pays; l'Espagne se targue d'un niveau de remplissage de 100%, tandis que la Lettonie ne parvient qu'à environ 69%. En Allemagne, les installations de stockage sont presque pleines, avec un niveau de remplissage de 93,6%. L'UE vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe, optant plutôt pour des importations accrues de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et de gaz naturel de la Norvège.

15:21 Poutine : Les forces ukrainiennes attaquent la centrale nucléaire russeLe président russe Vladimir Poutine accuse sans preuve l'Ukraine d'avoir lancé une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Sans preuve solide, Poutine allègue : "L'ennemi a tenté de frapper la centrale nucléaire hier soir." Il affirme également avoir informé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de cette information. L'AIEA avait précédemment mis en garde contre les conséquences potentielles du conflit sur la centrale et appelé "toutes les parties à exercer la plus grande prudence".

14:50 Le directeur général de l'AIEA se prépare à visiter la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra prochainement à la centrale nucléaire russe de Kursk. Un porte-parole de l'AIEA confirme cette visite prochaine, indiquant qu'elle devrait avoir lieu "la semaine prochaine". En août, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk. La société russe d'énergie nucléaire Rosatom a ensuite alerté d'un danger posé par les attaques ukrainiennes contre la centrale nucléaire, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 La Russie : 115 000 personnes évacuées des régions vulnérablesEnviron 115 000 personnes ont été évacuées des régions russes vulnérables bordant l'Ukraine, selon le vice-Premier ministre Denis Manturow. Il aborde ce sujet lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les principaux responsables de l'administration, où ils évaluent les dommages causés à l'agriculture et à l'industrie par l'offensive ukrainienne. "Nous sommes réunis pour discuter des situations actuelles dans les régions frontalières de la Russie", lance Poutine en début de réunion.

14:00 Tusk : L'Inde pourrait médier dans le conflit en UkraineLe Premier ministre polonais Donald Tusk se réjouit de la possibilité que le Premier ministre indien Narendra Modi serve de médiateur dans le conflit en Ukraine. "Je suis ravi que le Premier ministre ait accepté de promouvoir activement une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", déclare Tusk après une réunion avec Modi à Varsovie. La proposition de Modi de médiation prend de l'importance car il se rendra ensuite à Kyiv et rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde adopte une position neutre sur la campagne militaire russe et ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou.

13:40 "Aucun signe d'incursion limitée à Kursk"Le chancelier allemand Olaf Scholz suppose que l'offensive ukrainienne en Russie est "une opération spatialement et temporellement circonscrite". Cependant, les observations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald dans son rapport actuel de Sumy, dans l'est de l'Ukraine, suggèrent le contraire. "Au contraire", affirme-t-elle.

13:20 Des avions militaires russes détruits à SavasleykaDes rapports indiquent que les attaques ukrainiennes ont ciblé la base aérienne de Savasleyka et ont entraîné la destruction de plusieurs avions militaires russes, notamment un chasseur supersonique MiG-31K et deux Iliouchine Il-76 de transport stratégique. Environ cinq autres avions, supposés être des MiG-31K/I, ont également été endommagés lors des attaques du 16 août. Lors d'une attaque du 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, ainsi qu'un autre MiG-31K/I.

13:06 Le service de sécurité fédéral russe enquête sur des journalistes de CNNLe Service de sécurité fédéral russe (FSB) a ouvert des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers, dont un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens, pour avoir prétendument traversé illégalement la frontière d'État pour couvrir depuis la ville ukrainienne de Socha, dans la région de Kursk. Le FSB prévoit d'émettre des mandats d'arrêt internationaux pour les journalistes, qui encourent jusqu'à cinq ans de prison pour leurs actions. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré de la détention russe dans le cadre d'un échange de prisonniers.

12:34 Zelenskyy visite la région frontalière : "Fonds d'échange" étenduLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes ont pénétré en Russie depuis plus de deux semaines. Il a annoncé la capture d'une autre ville dans la région de Kursk, ainsi qu'un élargissement du "fonds d'échange", symbolisant la capture de soldats russes en vue d'un échange de prisonniers à venir. Zelenskyy affirme que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et les pertes civiles y ont diminué. Il a publié une vidéo montrant sa rencontre avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'a informé des renforts dans le territoire oriental de l'Ukraine, où les forces russes continuent leur avancée.

12:06 Potential Surveillance of Critical Infrastructure? Suspects Drones à BrunsbüttelLe journal Bild suggère que des drones suspects planent au-dessus du plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein. Ces derniers jours, des drones ont été repérés volant à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire démantelée et du terminal GNL de Brunsbüttel, ignorant régulièrement la zone de non-survol. Le parquet de Flensburg enquête sur des soupçons d'espionnage avec une possible intention de sabotage. Au sein de la police, on a fait référence à l'incident comme à une "violation de la zone de non-survol de la centrale nucléaire". Une menace, présumée être un drone militaire, a été détectée. Bild rapport également que les drones sont suspectés d'être sous le contrôle d'agents russes et pourraient être lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord. Lire la suite ici.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv émet un avertissement sur l'augmentation du risque d'attaques aériennesL'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août, où le risque d'attaques aériennes est en augmentation. Dans les jours à venir et pendant le week-end, il y a une menace croissante que la Russie bombardera l'Ukraine avec des drones et des missiles, selon un communiqué sur le site web de l'ambassade. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Cette célébration annuelle a une signification particulière pour les Ukrainiens en raison du conflit en Ukraine, qui a commencé il y a exactement deux ans et demi. Récemment, des troupes ukrainiennes ont surpris en s'infiltrant sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de riposter.

11:13 Incendie dans une base militaire à VolgogradUn incendie se déclare dans une installation militaire à Marinovka, dans la région sud de Volgograd. Les résidents affirment avoir entendu des explosions. Les autorités attribuent l'incendie à une attaque de drone ukrainien. Aucun décès n'a été signalé.

10:41 La Russie installe des abris en béton dans la région de KurskDans la région frontalière russe de Kursk, les autorités installent des abris en béton pour la population. "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation d'abris préfabriqués modulaires", explique le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram. Les abris sont construits à des endroits très fréquentés, comme à 60 arrêts de bus. Smirnov partage une photo d'un camion livrant l'un des blocs. Des abris sont également installés dans deux autres endroits, y compris à Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de Kursk. La Russie accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre l'installation, que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine révèle une avancée dans la région de KurskL'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes sur le front près de la ville de Pokrovsk, la plupart desquelles ont été repoussées. Le président Zelensky garantit des renforts supplémentaires pour les troupes dans la région. De plus, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie signale des drones abattus dans plusieurs régionsLes autorités russes rapportent que l'armée russe a intercepté plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays. Selon les publications sur Telegram des gouverneurs régionaux, la plupart des drones ont été abattus près du village de Marinovka (voir l'entrée à 07h30). Dans la région frontalière de Kursk, deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe. Dans la région de Rostov, plus au sud, cinq drones ont été "interceptés", selon le gouverneur Vasily Golubev. Des drones ont également été rapportés abattus dans les régions russes de Voronezh et de Bryansk.

09:09 Utilisation d'armes à longue portée contre des cibles en Russie : Kyiv cherche l'approbation des États-UnisLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre à Kyiv une délégation bipartite de représentants de la Chambre des représentants des États-Unis. Selon le ministère à Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation au front et de la politique de Washington sur l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai souligné la nécessité d'une autorisation immédiate de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Une star de Star Wars lance une campagne de collecte de fondsL'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une campagne de collecte de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. Avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, il vise à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain Sûr". Les robots peuvent déminer même dans des zones difficiles d'accès, à une distance de sécurité des personnes qui les opèrent. "L'un des pires atrocités commises par la Russie en Ukraine est la dispersion de millions de mines", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où les gens doivent prendre des risques pour aider les autres à retourner sur leurs fermes et leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies sau

08:01 Le Kremlin semble se préparer à «nouveaux circonstances» L'assaut ukrainien sur Kursk représente un obstacle pour la propagande moscovite. Bien que les lieux soient éloignés, une source liée au Kremlin avoue au portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Malgré la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages, c'est une nouvelle situation plutôt inconfortable." Pour calmer l'inquiétude croissante depuis l'invasion de Kursk, le Kremlin tente d'acclimater les Russes à une "nouvelle situation" et à une "nouvelle routine". Le message est : L'ennemi a bel et bien mis le pied sur le sol russe, il sera bientôt vaincu, mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent faire preuve de patience. Ainsi, les locaux sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une activité constructive", comme envoyer des fournitures d'aide à Kursk. Dans l'ensemble, toutes les sources consultées par Meduza s'attendent à ce que les combats à Kursk durent plusieurs mois. Une source proche du gouvernement affirme que cette estimation est "plutôt optimiste - à condition que rien ne tourne mal."

07:30 Le gouverneur russe confirme l'incendie dans une installation militaire Les autorités russes confirment les rumeurs concernant un incendie dans un complexe militaire dans la région russe du sud de Volgograd après une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur Andrei Bocharov annonce sur Telegram que le drone a percuté l'installation. Aucun décès n'est à déplorer. Bocharov n'a pas précisé quelle base militaire a été touchée. Il explique que le village de Marinovka a été cible de l'attaque, où la Russie exploite une base aérienne.

06:56 Ancien Conseiller à la Sécurité : Poutine a hypnotisé Trump

L'ancien Conseiller à la Sécurité et général à la retraite des États-Unis Herbert Raymond McMaster suggère que le président russe Vladimir Poutine a essentially contrôlé l'ancien président américain Donald Trump. Cela est révélé dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Experience in the Trump White House", rapporté par "The Guardian". "Poutine, un ex-agent du KGB impitoyable, a exploité l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", décrit McMaster. Poutine considérait Trump comme "un individu extraordinaire, exceptionnellement doué", exerçant une influence presque hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, a mis en garde Trump à l'époque : "Monsieur le Président, c'est le plus grand menteur du monde". Il a laissé entendre que Poutine était confiant qu'il pouvait manipuler Trump et obtenir une réduction des sanctions et un retrait à bas coût des troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Des rapports font état d'un incendie dans une base aérienne russe à Volgograd

Des explosions ont été entendues dans la ville russe de Kalach sur le Don dans la région de Volgograd pendant la nuit. Plusieurs canaux Telegram russes affirment que ces explosions pourraient être dues à une attaque de drone. Il y a eu un incendie sur une base aérienne adjacente. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud de Moscou. La cible de l'attaque était probablement la base aérienne de Marinovka située dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes accompagnées des sons habituels de drones, selon Telegram.

05:44 L'Allemagne s'engage à apporter une aide supplémentaire à l'Ukraine si nécessaire

Le chef du SPD Lars Klingbeil a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si la saisie des milliards de roubles gelés prévus pour l'Ukraine devient impossible, l'Allemagne fournira des fonds supplémentaires, déclare-t-il dans le podcast du deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Il ne faut pas en arriver au point où l'on dit : "Maintenant, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine". Dans ce cas, "naturellement, nous serions tenus d'examiner d'où pourraient provenir les fonds en Allemagne", déclare Klingbeil. "Nous avons une obligation envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons."

04:27 L'Ukraine commente les attaques de drones en Russie

Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des attaques de drones en Russie pendant la nuit. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov, et un centre de communications radio, selon le chef du HUR Kyrylo Budanow au site militaire "The War Zone". Environ 50 drones étaient impliqués. Il est actuellement évalué si et dans quelle mesure des dommages ont été infligés. Les autorités russes ont rapporté le matin qu'elles avaient abattu 45 drones sur le territoire russe.

01:34 Fico se sent serré par "l'opinion publique" en politique étrangère Le Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint de ce qu'il considère comme une oppression de l'opinion publique dans les démocraties occidentales. Selon lui, ceux qui divergent de la ligne de consensus sur les questions de politique étrangère majeure sont "aléatoirement poussés et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales, selon un communiqué publié à l'occasion du 54e anniversaire de l'invasion de Prague en 1968. Dans le communiqué, Fico compare la brutale suppression du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il considère comme l'oppression actuelle de l'opinion publique en Europe. Fico est contre l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a été critiqué pour être pro-russe.

00:12 L'Ukraine repousse 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journée L'Ukraine se vante d'avoir repoussé 46 attaques russes le long de la frontière près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays au cours de la journée. Sur ces 46, 44 ont été repoussées, selon l'État-major. À 21 heures CET, les combats se poursuivaient sur les deux derniers tronçons. Les attaques ont entraîné la mort ou

23:09 Russie revendique l'arrestation d'une infiltration ukrainienne à BryanskLa Russie se targue d'avoir arrêté une supposée infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, bordant Kursk. L'infiltration du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été empêchée à l'avance par le service de sécurité russe FSB et l'armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, sur Telegram. "L'ennemi a été bombardé", a-t-il ajouté. La situation est maintenant "sous contrôle".

22:15 Zelensky : l'Ukraine espère une distribution rapide de l'aide promiseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de voir la distribution rapide de l'aide d'un milliard de dollars promise par l'Occident, qui sera financée par les bénéfices des avoirs russes gelés. Alors que l'Ukraine rencontre de nombreuses explications politiques de la part de divers partenaires, Zelensky affirme dans son discours vidéo quotidien : "Nous avons besoin d'un mécanisme approprié". L'Ukraine a besoin des profits des avoirs russes gelés pour lutter contre l'agression russe. "Les délibérations appropriées ont été retardées pendant trop longtemps, et nous avons besoin de décisions maintenant". Les pays du G7 ont convenu d'un nouveau paquet d'aide financière pour Kyiv lors de leur sommet de juin, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars garanti par les paiements d'intérêts sur les avoirs russes gelés.

21:52 Poutine célèbre les liens commerciaux renforcés avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine célèbre la coopération accrue avec la Chine. "Nos relations commerciales prospèrent (...). L'accent mis par les deux gouvernements sur les relations commerciales et économiques porte ses fruits", déclare Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans de coopération à grande échelle dans les secteurs économique et humanitaire", poursuit Poutine. Li commente, selon le Kremlin, que les relations sino-russes sont à un "niveau sans précédent". L'union stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial principal en raison des sanctions occidentales.

21:20 La demande de Bulgakov rejetée : il reste en détentionL'ancien député russe Dmitri Bulgakov reste en prison pour corruption. Sa demande de mise en liberté sous caution avec des conditions strictes et son appel contre la détention ont tous deux été rejetés, selon l'agence de presse TASS. Bulgakov était responsable de la logistique dans les forces armées russes avant son licenciement. En outre, le tribunal de Moscou ordonne la détention de deux des supposés complices de Bulgakov. Leur entreprise est accusée d'avoir obtenu neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, ce qui a entraîné des dommages d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

21:00 L'Ukraine renforce ses troupes à PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce ses forces dans la région contestée de Pokrovsk, à l'est du pays. "Nous sommes conscients des intentions des forces russes pour cet endroit", dit-il lors d'une diffusion en direct. Entre-temps, l'offensive de l'Ukraine dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky. Certaines zones sont actuellement sous le contrôle de l'Ukraine. Zelensky ne fournit pas plus de détails.

20:41 Décret postérieur : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulsés des abrisSuite à l'entrée en vigueur d'un décret en Hongrie qui retire la protection universelle aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens y sont menacés de perdre leur hébergement. Les shelters privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, où il y a une importante minorité hongroise, doivent quitter une auberge de jeunesse sous la surveillance de la police.

