Les réserves mondiales d'eau douce semblent diminuer régulièrement.

Les niveaux d'eau dans les principaux fleuves ont chuté de manière significative en 2023 par rapport aux trois décennies précédentes, selon un rapport de l'ONU. Au cours des cinq dernières années, ces niveaux d'eau ont constamment été inférieurs à la norme historique, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le changement climatique, amplifié par l'événement El Niño périodique qui modifie les schémas de précipitations mondiaux, est le principal responsable. 2023 a été l'année la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle, avec une fonte des glaciers à un rythme jamais vu depuis au moins 50 ans.

Différents fleuves ont connu des pertes d'eau variables. La région du Mississippi aux États-Unis, l'Amazone en Amérique du Sud et les fleuves Gange, Brahmapoutre et Mékong en Asie ont connu des niveaux d'eau inférieurs aux moyennes historiques, tandis que l'Afrique de l'Est, la Nouvelle-Zélande du Nord, les Philippines et l'Europe du Nord ont connu des niveaux d'eau supérieurs à la moyenne, selon l'OMM.

"L'eau est un signal d'alarme pour le changement climatique", a déclaré la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo. "Nous sommes confrontés à des événements de pluies torrentielles, d'inondations et de sécheresse plus fréquents et graves qui représentent des menaces sérieuses pour les vies, les écosystèmes et les économies."

Par le passé, les canaris étaient utilisés pour signaler les dangers potentiels dans les mines de charbon, devenant inconscients à des concentrations plus élevées de monoxyde de carbone avant les humains. Selon les estimations de l'ONU, au moins 3,6 milliards de personnes, soit plus de 40 % de la population mondiale, font face à des pénuries d'eau d'au moins un mois par an. Ce chiffre est prévu atteindre cinq milliards d'ici 2050.

Le rapport examine les niveaux d'eau des fleuves et des lacs, l'humidité du sol et les mesures de glaciers et de neige. Cependant, de nombreux pays ont fourni des données limitées, avec seulement environ 30 nations contribuant à un paramètre spécifique. Dans ces cas, l'OMM a recours à des estimations de modèles. Il est urgent de recueillir plus de données, a insisté l'OMM.

Dans le monde entier, la baisse des niveaux d'eau dans les principaux fleuves est une source d'inquiétude. Selon l'ONU, plus de 40 % de la population mondiale fait actuellement face à des pénuries d'eau d'au moins un mois par an, un chiffre prévu atteindre cinq milliards d'ici 2050.

Lire aussi: