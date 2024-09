Les républicains utilisent des candidats libéraux comme stratégie contre Harris.

Troisième parti : un défi pour les élections présidentielles aux États-Unis

Les candidats de troisième parti rencontrent généralement de sérieuses difficultés pour remporter les élections présidentielles aux États-Unis, mais ils peuvent potentiellement perturber les chances de plusieurs candidats. Actuellement, les Républicains cherchent à exploiter cette vulnérabilité.

Au printemps, Italo Medelius a lancé une campagne pour faire figurer le candidat à la présidence des États-Unis Cornel West sur le bulletin de vote de la Caroline du Nord en novembre. Soudain, il a reçu un appel d'un individu nommé Paul, intéressé par le fait d'aider la cause.

Ce n'est pas un cas isolé. Dans tout le pays, un réseau clandestin d'officiels, d'avocats et d'associés du GOP tentent de faire pencher l'élection en faveur de l'ancien président Trump en soutenant des candidats de troisième parti. Ces candidats, comme le théologien et philosophe West, pourraient attirer des électeurs libéraux de la candidate démocrate Kamala Harris. La source de financement de ces manœuvres reste obscure, mais elles pourraient être déterminantes dans les États disputés où Joe Biden a remporté une victoire serrée en 2020.

West, avec son parti Justice for All, dont Medelius est co-président, est à court d'argent et a même publiquement accueilli les efforts pour booster sa campagne. En août, West a qualifié la politique américaine de "très mafieuse" et a simplement souhaité figurer sur le bulletin de vote.

Les favoris de Trump

Trump a publiquement louangé West et Jill Stein, candidate du Parti vert, comme ses alternatives préférées. Il les considère comme des candidats qui ne feront que soutirer des votes au candidat démocrate.

Simultanément, les Démocrates étudient des stratégies pour booster Randall Terry, un candidat de troisième parti du Parti constitutionnel ayant des vues anti-avortement prononcées, qui pourrait potentiellement soutirer des votes à Trump. Toutefois, les efforts des Républicains semblent plus étendus. Alors que Trump accuse depuis longtemps les Démocrates de truquer les élections, ses alliés dans cette campagne s'engagent activement dans une campagne répandue et parfois trompeuse pour faire pencher la balance en sa faveur.

Selon Edward B. Foley, professeur spécialisé en droit électoral à l'Université d'État de l'Ohio, les efforts des deux grands partis pour financer ou soutenir autrement des candidats de troisième parti "trompeurs" dans leur propre intérêt sont des conséquences lamentables des lois électorales contemporaines qui ont tendance à favoriser des choix indésirables.

L'émergence des "candidats fantômes"

Activement impliqué dans ces entreprises, Paul Hamrick, l'individu qui a contacté Medelius en Caroline du Nord, sert de conseiller juridique à People Over Party, une organisation à but non lucratif qui a défendu l'inclusion de West sur le bulletin de vote en Caroline du Nord, en Arizona, au Maine, dans le Minnesota, en Pennsylvanie et en Virginie. Pour se qualifier pour briguer la présidence dans un État, un candidat doit répondre à certaines exigences complexes.

Dans une interview, Hamrick a refusé de rivel qui collaborait avec lui et a caché les sources de financement. Il nie être républicain, mais les dossiers électoraux de la société de données politiques L2 révèlent que Hamrick a voté aux primaires républicaines en Alabama en 2002, 2006 et 2010, et qu'il a soutenu depuis 2015 des causes ou des individus républicains avec des dons. De plus, il a travaillé comme consultant pour Matrix LLC, une société de l'Alabama impliquée dans des combines pour faire courir des "candidats fantômes" contre des politiques en Floride qui avaient déplu aux officiels de haut niveau de la plus grande compagnie d'électricité de l'État.

Hamrick a joué un rôle important dans cette combine. Une société qu'il a fondée a prétendument rémunéré un "candidat-trompe" avec un salaire de 60 000 $ et une indemnité de 2 300 $ pour le logement chaque mois, selon les rapports du "Miami Herald" et les dossiers commerciaux. Hamrick nie que le candidat avait des liens avec sa campagne.

Activités suspectes en Arizona

Maintenant, Hamrick s'active pour faire figurer le nom de West sur le bulletin de vote dans des États cruciaux des États-Unis. Il y a deux semaines, il est apparu en Arizona après qu'une femme ait affirmé qu'un document falsifié portant son nom avait été soumis au secrétaire d'État de l'Arizona, une personne qui remplit des fonctions similaires à celles d'un ministre de l'Intérieur et est souvent responsable des processus électoraux. Le document prétendait qu'elle avait consenti à servir comme électeur pour West dans le Collège électoral, un corps qui prend la décision finale sur les votes électoraux de chaque État. Elle maintient que cela est faux.

Après l'incident, Hamrick a affirmé avoir parlé au mari de la femme pour régler la situation et avoir fourni "certains détails", mais il a refusé de préciser exactement quelle information il avait fournie. Les interviews et les messages vocaux suggèrent qu'il a également essayé de convaincre un membre du conseil électoral qui avait originally soutenu West mais avait finalement changé d'avis. De plus, un avocat républicain influent et un ancien représentant républicain de l'État ont rendu visite aux deux parties pour tenter de sécuriser les électeurs de West. Finalement, however, West n'a pas réussi à obtenir une place sur le bulletin de vote de l'Arizona.

Medelius, co-président du parti de West, a mis en garde contre l'utilisation de candidats de troisième parti comme pions dans une "guerre de gangs" qui pourrait avoir des conséquences imprévues. "S'ils veulent nous utiliser comme soldats", a-t-il déclaré, "je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet."

