Les républicains se précipitent pour tenter de définir Tim Walz

"Kamala Harris a renforcé sa vision radical pour l'Amérique en désignant un autre extrémiste de gauche comme colistière, selon un nouveau vidéo numérique de la campagne de Donald Trump qui sera diffusée dans le cadre d'une prochaine campagne publicitaire.

La campagne de l'ancien président, qui a passé les derniers jours à compiler des informations sur Walz, prévoit de l'attaquer en le décrivant comme plus libéral que Harris et que le président Joe Biden, en mettant l'accent sur son mandat de gouverneur au cours des quatre dernières années, selon des conseillers de la campagne de Trump et des personnes proches de l'ancien président.

Le colistier de Trump, le sénateur JD Vance de l'Ohio, a réagi à cette nomination mardi matin en déclarant qu'elle met en évidence "à quel point Kamala Harris est radicale".

Les conseillers de Trump ont déclaré que bien qu'ils utilisent des détails de son parcours de 12 ans au Congrès, leur objectif est de dépeindre Walz, un ancien enseignant et vétéran de la Garde nationale de l'armée, comme quelqu'un qui a été en phase avec les progressistes au cours des quatre dernières années et un champion clé des politiques de l'administration Biden.

"Elle a trouvé un homme blanc de 60 ans qui a les mêmes idées folles qu'elle", a déclaré l'un des conseillers. "Avec Harris et Walz, vous aurez plusieurs années de différents dossiers à examiner, mais l'essentiel, c'est où a-t-il été au cours des quatre dernières années ? Les quatre dernières années sont ce qui compte le plus."

Les points clés de leurs attaques attendues incluent l'argument selon lequel Walz a adopté une position libérale sur la frontière, en le peignant comme anti-armes à feu et anti-flics, en le liant à la représentante du Minnesota Ilhan Omar, en le reliant aux politiques économiques de l'administration Biden et en questionnant son dossier en matière de politique étrangère.

Au Congrès, la position de Walz sur les droits des armes à feu lui a valu le soutien de la National Rifle Association. Mais il est depuis tombé en disgrâce auprès du lobby des armes à feu en raison de son soutien aux mesures de sécurité des armes en tant que gouverneur.

La campagne de Trump prévoit également de s'appuyer lourdement sur la décision de Harris de ne pas choisir le gouverneur du Pennsylvania Josh Shapiro, même si les conseillers de Trump et de nombreuses personnes proches de l'ancien président reconnaissent en privé qu'ils étaient plus préoccupés par la présence de Shapiro sur le ticket compte tenu de l'importance de gagner l'État pivot, selon les sources.

Les républicains du Congrès ont cherché à qualifier Walz, qui représentait un district rural conservateur à la Chambre qui étaitmostly dominated by Republicans avant et après son mandat, de "radical". En particulier, ils ont mis en avant le soutien de Bernie Sanders pour Walz et la gestion du gouverneur des manifestations Black Lives Matter en 2020.

"Le choix de Kamala Harris de Tim Walz comme colistier confirme que le parti démocrate va désigner le billet le plus radical à gauche de l'histoire", a déclaré la présidente de la conférence républicaine de la Chambre Elise Stefanik dans un communiqué.

"À

Lire aussi: