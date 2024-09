Les républicains s'alignent sur la stratégie de Trump de se distancer de Zelensky

Ces zones urbaines n'existent plus maintenant, elles ont disparu, et nous continuons à débourser des milliards à un individu qui a refusé de négocier, Zelensky. Il n'y avait pas de négociation possible qu'il aurait pu entreprendre qui n'aurait pas été supérieure à la situation présente dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes laissé avec une nation qui a été rasée, pas envisageable de la reconstruire," a affirmé Trump lors d'un meeting à Mint Hill, en Caroline du Nord.

Les commentaires coïncident avec une colère croissante au Congrès concernant Zelensky. À la Chambre des représentants, les législateurs républicains cherchent à enquêter sur l'utilisation des fonds américains soutenant la sécurité de Zelensky pendant son voyage en Pennsylvanie, tandis que les sénateurs républicains mettent en garde Zelensky contre l'ingérence dans la politique américaine après avoir qualifié le sénateur JD Vance, candidat à la vice-présidence de Trump, de "trop radical" lors d'une interview du week-end.

La dernière salve de critiques républicaines reflète les désaccords politiques plus larges concernant l'engagement des États-Unis dans le conflit Russie-Ukraine. Actuellement, les dirigeants républicains refusent d'organiser des réunions avec Zelensky à Washington D.C., tandis que les démocrates en profitent. Trump et le président de la Chambre Mike Johnson n'ont pas de réunion prévue avec le président ukrainien, selon des sources ayant parlé à CNN, tandis que le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries et la vice-présidente Kamala Harris sont prévus pour des réunions.

Tout indique un avertissement clair pour le président ukrainien, qui s'est lourdement appuyé sur le soutien américain pour contrer l'invasion russe depuis son début en février 2022. Bien que Zelensky ait reçu un solide soutien de l'administration Biden, le soutien républicain pour le financement continu de la défense de l'Ukraine a été en baisse depuis un certain temps et semble maintenant prendre de l'ampleur.

À New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, Zelensky a alerté les chefs de file mondiaux d'attaques imminentes sur son pays, déclarant que les Russes prévoyaient de cibler les sources d'énergie de l'Ukraine - y compris les centrales nucléaires.

"Les Ukrainiens ne comprendront jamais pourquoi quiconque dans le monde accepte un tel passé colonial barbare qui ne convient pas au contexte d'aujourd'hui et qui est imposé à l'Ukraine plutôt qu'une existence paisible et normale. Nous recherchons 'le soutien de tous les pays du monde' pour assurer la paix en Ukraine," a-t-il déclaré.

Cependant, Trump est apparu indifférent.

"Chaque fois qu'il venait dans notre pays, il repartait avec 60 milliards de dollars. Il est probablement le meilleur vendeur de la planète," a déclaré Trump à propos de Zelensky mercredi.

Trump suggère que l'Ukraine devrait céder du territoire pour mettre fin à la guerre

During his speech, Trump blamed Biden and Harris for Russia's invasion of Ukraine and claimed they "instigated this predicament through their recklessness, every action they take, but they instigated the predicament and now they're trapped in it."

"They don't know what to do. They're trapped in a predicament. It's unfortunate, they don't know what to do. Because Ukraine is no more, it's not Ukraine anymore. You can't restore those cities and towns, and you can't restore the lost lives, numerous lives," Trump said.

He proposed making a deal earlier during the conflict to cede some territory to the Russians to prevent further devastation. Trump argued that Biden should've managed to broker a deal between Russia and Ukraine that prevented any bloodshed and argued that even an "undesirable agreement" and one where Ukraine surrendered "a little bit," would've been preferable to the war.

"A deal could've been struck. No one would've lost a life, and not a single building would've been reduced to rubble. A deal could've been reached if we had a competent President," Trump said.

But Trump argued that the chance to make a deal had expired because of the destruction Putin's war in Ukraine had caused.

"What deal can be made? What deal can be made? The location is destroyed. The people are deceased. The nation is in ruins. And who are these individuals that permitted this to take place? Who are these individuals?"

When asked Wednesday during a call with reporters if he believes Ukraine should surrender land in exchange for ending the war, Vance said "everything is on the table," but "nothing is definitively on the table."

"That's why you have negotiations, especially with a person as adept as Donald Trump, who should engage in conversations between both parties and other interested parties to bring this conflict to a close," Vance said during a call with reporters.

"As he repeatedly stated, the killing needs to stop," Vance added. "It's not in America's interest. I don't think it's in Ukraine or Europe's best interest for this issue to continue indefinitely."

Vance stated that the "major issue" is how the war has "diverted and consumed a lot of resources at a time when Americans are suffering."

Vance previewed how a Trump-Vance administration might handle the war, telling the Shawn Ryan podcast that he believes it could involve a "demilitarized zone" at the "current line of demarcation."

Johnson urged Zelensky to dismiss Markarova for organizing a partisan trip to a Pennsylvania manufacturing facility, which he deemed as an attempt to aid Democrats and interfere in elections.

In a statement on Wednesday, Johnson asserted, "The tour was nothing more than an election-rigging move to help Democrats."

Simultaneously, House Oversight Chair James Comer commenced an examination into Zelensky's usage of a US plane for traveling to the Pennsylvania facility.

Comer posed this question in the document dispatched to the White House, DOJ, and DOD on Wednesday, "Did the Biden-Harris administration endeavor to utilize a foreign leader to bolster Vice President Harris' presidential campaign, thereby committing an abuse of power?"

CNN has reached out to the Pentagon for comment.

Senators suggest Zelensky to cease Vance critiques

Zelensky a exprimé ses sentiments sur Vance étant "extrême" lors d'une interview avec The New Yorker, ajoutant que l'Ukraine est censée céder du territoire pour la paix.

"L'idée que cette guerre devrait être terminée au détriment de l'Ukraine est répugnante. Cependant, je ne considère pas cela comme une véritable stratégie en quelque sens que ce soit", a commenté Zelensky. "Si quelqu'un mettait vraiment ce plan en œuvre, ce serait désastreux pour l'Ukraine de supporter les coûts de l'arrêt de la guerre en cédant ses territoires. ... Et cela ne mettrait même pas fin à la guerre ; ce n'est qu'une rhétorique."

Les collègues républicains de Zelensky au Sénat ont envoyé un message fort au président ukrainien concernant son commentaire sur Vance.

Le sénateur John Cornyn, un républicain influent, a mis en garde Zelensky, "Vous devriez rester en dehors de la politique américaine", après que Zelensky ait décrit Vance comme "extrême".

"Je pense que c'est une grave erreur de la part du président Zelensky", a déclaré Cornyn à CNN. "S'il veut un soutien pour l'Ukraine, il devrait éviter la politique américaine."

Le whip républicain du Sénat, John Thune, a approuvé cette opinion, "Il serait judicieux pour lui de rester à l'écart de la politique américaine", lorsqu'on lui a demandé si c'était approprié pour Zelensky de critiquer Vance. "Ils peuvent avoir des désaccords sur certains sujets, mais ce n'est pas à lui de débattre de cela au milieu d'une élection américaine."

