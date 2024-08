Les républicains poursuivent l'ordre exécutif de Biden sur l'accès à l'enregistrement des électeurs

Le procès vise un ordonnance exécutive** émise par le président Joe Biden en mars 2021, qui a ordonné aux chefs de toutes les agences fédérales de soumettre des propositions pour que leurs agences respectives promeuvent l'inscription et la participation des électeurs par divers points de contact avec le public. Le président a émis cet ordre alors que les législatures dirigées par les Républicains faisaient pression pour des lois de suppression du vote à la suite de l'élection de 2020.

Cette nouvelle attaque contre une ordonnance exécutive de trois ans et demi souligne les plans républicains d'examiner avant l'élection de novembre les actions entreprises par les Démocrates pour faciliter le vote, en particulier après la dernière élection présidentielle, où les efforts pour faciliter le vote pendant la pandémie sont devenus un point de friction majeur.

Les neuf procureurs généraux républicains qui ont déposé le procès devant la cour fédérale affirment que Biden a dépassé ses pouvoirs en émettant cette directive, qu'ils estiment également contraire à la Constitution américaine et qui "minerait les systèmes d'inscription des électeurs mis en place par les États".

"Par l'ordonnance exécutive 14019", affirment les États, "le président Biden a cherché à transformer la bureaucratie fédérale en une organisation d'inscription des électeurs et à transformer chaque interaction entre un bureaucrate fédéral et un membre du public en une invitation à s'inscrire sur les listes électorales".

Les États affirment également que l'ordonnance exécutive était "motivée par un désir partisan d'augmenter de manière injuste le vote démocrate". Ils estiment que l'ordonnance exécutive et sa mise en œuvre leur ont causé des "dommages financiers, des préjudices procéduraux et des préjudices aux intérêts souverains des États" en piétinant leur propre "capacité à réglementer l'inscription des électeurs".

Le procès cite certaines des différentes agences qui ont mis en œuvre la directive, notamment le département du Trésor, qui avait prévu d'inclure des informations sur l'inscription et la participation électorale dans ses campagnes de versement direct aux Américains qui reçoivent des prestations de sécurité sociale, des anciens combattants et d'autres paiements fédéraux, selon un communiqué de la Maison Blanche de 2021.

D'autres initiatives mentionnées dans le procès incluent celle du Service de l'habitation rurale du département de l'Agriculture, qui, selon le communiqué de 2021, "incitera la fourniture d'informations non partisanes sur le vote par le biais de ses emprunteurs et de ses prêteurs garantis".

Les États qui ont déposé le procès sont le Montana, le Kansas, l'Iowa, le Dakota du Sud, le Mississippi, le Nebraska, le Dakota du Nord, l'Oklahoma et la Caroline du Sud.

L'affaire a été confiée au juge fédéral Daniel Crabtree, nommé par l'ancien président Barack Obama.

CNN a contacté la Maison Blanche pour obtenir des commentaires sur le procès.

Lorsqu'elle a été annoncée pour la première fois, une source de l'administration Biden a déclaré aux reporters que, parmi les agences fédérales, "beaucoup ont des implantations dans tout le pays, avec des bureaux où les gens, en dehors du contexte d'une pandémie, pourraient entrer et demander des services particuliers".

"Nous voulons nous assurer que nous pouvons maximiser l'utilisation de ce type de service sur place et qu'ils soient des lieux où les gens peuvent également s'inscrire sur les listes électorales - l'objectif est de rendre l'inscription sur les listes électorales et l'accès au vote aussi facile que possible", a déclaré la source.

Le procès déposé mardi n'est pas le premier défi juridique à l'ordonnance exécutive de Biden. Un procès distinct intenté par des parlementaires de l'État de Pennsylvanie a été rejeté par un juge fédéral plus tôt cette année. Les plaignants dans cette affaire ont demandé à la Cour suprême des États-Unis de relancer leur procès.

Le procès en cours met en évidence le rôle important de ['la politique'] dans la mise en place de politiques liées à l'inscription et à la participation des électeurs. Les procureurs généraux républicains affirment que l'ordonnance exécutive a dépassé l'autorité du président Biden et violé les droits constitutionnels, suggérant un différend politiquement chargé sur les systèmes d'inscription des électeurs.

