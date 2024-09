- Les républicains inondent la sphère numérique d'images de chats et de canards.

Le candidat à la présidence Donald Trump et ses alliés propagent des images de chats et d'oiseaux anatomiques générées par l'IA sur les plateformes numériques. Cela suit les déclarations de J.D. Vance, colistier vice-président de Trump, qui a affirmé que des migrants haïtiens illégaux situés dans une ville de l'Ohio volaient et mangeaient des animaux de compagnie aimés. Selon les sources des médias américains, vérifiées par les autorités de la ville de Springfield, aucun tel incident n'a été signalé.

Elon Musk entre dans la danse

Le sénateur républicain Ted Cruz a répliqué à Vance sur le forum X avec une photo de chat, légendée : "Votez pour Trump pour décourager les migrants haïtiens de nous manger." Le magnat de l'innovation Elon Musk, propriétaire de X, a répondu avec une illustration d'un poulet et d'un chat, étiquetée : "Protégez-les." Vance a également participé au forum X : "Des correspondances récentes à mon bureau de Springfield affirment que leurs animaux de compagnie ou la faune locale ont été enlevés par des migrants haïtiens. Il est possible que ces rapports se révèlent finalement infondés."

Trump entre en jeu

Depuis, plusieurs figures républicaines ont publié des animaux générés par l'IA sur leurs plates-formes, y compris Trump sur sa propre plateforme Truth Social. Sur une photo, il est représenté à bord d'un avion entouré de chats et d'oies. Une autre image montre un chat tenant une arme à feu et portant une casquette MAGA. Le représentant républicain Nancy Mace a partagé une image générée par l'IA de Trump tenant un chat et se tenant à côté d'un canard sur X.**

L'immigration joue un rôle central dans la compétition

Cette question de l'immigration occupe une place centrale dans la lutte politique. En tant que vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris s'est occupée de ce sujet. Son adversaire à l'élection présidentielle du 5 novembre, l'ancien président Trump, cible souvent ce sujet en la critiquant pour son incompétence.**

Les officiels ont exprimé leurs préoccupations quant à la mauvaise utilisation des images générées par l'IA lors des campagnes politiques. En réponse à la publication par Trump de photos animées par l'IA sur sa plateforme Truth Social, le Bureau des communications gouvernementales a publié un communiqué mettant en avant la nécessité de l'exactitude des faits et de l'utilisation responsable des plates-formes numériques.**

Le Congrès étudie également la possibilité d'introduire des réglementations pour réglementer l'utilisation de l'IA dans les campagnes politiques, en invoquant les risques potentiels de désinformation et la nécessité de garantir la transparence des communications numériques.

