- Les républicains distribuent abondamment des images sur le thème des chats qui exhibent des sentiments anti-immigrés en ligne.

La ville pittoresque de Springfield en Amérique, célèbre pour ses habitants uniques et leurs habitudes particulières, est sous les projecteurs en raison des allégations de J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. Vance suggère que les immigrants haïtiens de cette Springfield, située dans l'Ohio, consomment des chiens et des chats. Il est important de préciser que cette Springfield n'est pas la ville d'origine des Simpson.

Pas de preuve d'incidents impliquant des animaux domestiques à Springfield

Ces allégations, bien qu'inconvenantes, circulent depuis un certain temps maintenant. Les médias américains ont mené des enquêtes, et les autorités de la ville ont nié de telles incidents. Cependant, la rumeur a fleuri en meme sur les plateformes de médias sociaux, avec le sénateur Ted Cruz partageant une photo de chat sur X avec la légende "Votez Trump pour empêcher les migrants haïtiens de nous manger."

Cela a déclenché une tendance, Donald Trump et ses partisans commençant à partager des images générées par l'IA de chats et d'oies, le milliardaire technologique Elon Musk ajoutant une image de chat et de poulet avec la légende "Sauve-les."

La véracité des rumeurs

J.D. Vance lui-même a attisé ces rumeurs en affirmant que son bureau a reçu des rapports d'enlèvements d'animaux domestiques par des migrants haïtiens à Springfield. Il a admis : "Il est possible que toutes ces rumeurs soient fausses."

Donald Trump a partagé une image sur son réseau social, Truth Social, le montrant dans un avion entouré de chats et d'oies. Il a également publié une photo d'un chat tenant une arme à feu et portant une casquette MAGA.

L'immigration comme sujet de campagne

Le problème de l'immigration est un point important de la campagne américaine, la vice-présidente Kamala Harris étant sous surveillance pour sa gestion. Son adversaire à l'élection présidentielle du 5 novembre, l'ancien président Trump, critique fréquemment Harris et allègue son incompétence sur ce sujet.

La réponse sarcastique de Harris

During the TV debate with Kamala Harris, Trump also raised the pet rumor. Harris responded sarcastically to his comments, saying, "If we're talking about extreme," she smiled.

Despite the ongoing US election political rhetoric, the allegations made by J.D. Vance against Haitian immigrants in Springfield regarding pet consumption remain unsubstantiated. The local authorities and American media outlets have conducted investigations, but no evidence has been found to support these claims.

