Les républicains devraient soutenir Harris.

Au rassemblement du Parti démocrate des États-Unis, il est prévu de fournir une plateforme à certains individus du Parti républicain. Selon le groupe soutenant la candidate à la présidence Kamala Harris, il y a des plans pour mettre en avant l'ancien congressiste républicain Adam Kinzinger de l'Illinois, l'ancien lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan et John Giles, le maire de Mesa, en Arizona, parmi les orateurs à Chicago.

La liste des intervenants comprendra également des femmes qui ont servi dans l'administration de Donald Trump, notamment Olivia Troye, ancienne conseillère en sécurité nationale du vice-président Mike Pence et membre de la task force de la Maison-Blanche contre le coronavirus. Stephanie Grisham, qui a été porte-parole de Trump et est maintenant devenue une critique, est également attendue pour s'adresser à la foule. "Je crois que Harris protégera nos libertés et représente notre pays avec authenticité et honnêteté", a déclaré Grisham. "Je n'aurais jamais pensé que je parlerais un jour à une convention démocrate, mais après avoir vu la véritable personnalité de Donald Trump et le danger qu'il représente pour notre nation, je me sens poussée à exprimer mes préoccupations."

Selon le "New York Times", les républicains ont joué un rôle important dans les conventions démocrates du passé. Le soutien bipartisan est une tendance historique dans la politique américaine, et cette convention pourrait ne pas faire exception. Les apparitions des républicains pourraient potentiellement attirer les électeurs conservateurs qui ont perdu confiance en Trump en tant que figure de proue depuis longtemps.

En plus des Obama, l'ancien président Barack Obama et son épouse, Michelle Obama, retourneront dans leur ville natale de Chicago pour montrer leur soutien à Harris sur scène. Les Obama sont prévus pour recevoir une grande attention lors de la deuxième nuit de l'événement. Le président américain Joe Biden, qui a servi comme vice-président sous Obama pendant huit ans, a choisi de partir après avoir prononcé son discours la nuit précédente.

Enfin, Doug Emhoff, le mari de Harris, est également prévu pour monter sur scène. En cas de victoire de Harris, Emhoff ferait l'histoire en devenant le premier "premier gentleman" des États-Unis.

