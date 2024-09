Les représentants républicains de l'Ohio s'éloignent méticuleusement des déclarations de Trump et Vance.

Il aida à établir une école en Haïti, nommée d'après sa fille Becky décédée, qui a trouvé la mort dans un accident de la route il y a plusieurs années.

Il apprécie les Haïtiens résidant à Springfield de manière légale et trouvant un emploi sur place.

Sur "PBS Newshour", il a déclaré mardi soir : "Ils sont légaux." Il a poursuivi : "Ils souhaitent travailler. En fait, ils sont même prêts à travailler davantage."

De plus, DeWine a souligné que les Haïtiens avaient choisi Springfield en raison des pénuries de main-d'œuvre rencontrées par les propriétaires d'entreprises locales après la pandémie de Covid-19.

Cependant, tout en défendant les Haïtiens bénéficiant du statut de protection temporaire à Springfield, en raison de la violence et de la crise humanitaire dans la région causées par les ouragans et un séisme, DeWine souhaite dissocier ce sujet du débat plus large sur l'immigration et la frontière qui façonne le récit politique républicain en vue des élections de 2024.

"Le problème de l'immigration, ainsi que celui de la frontière, estcertainement un sujet valable", a admis DeWine lors de l'interview de PBS. Il a approfondi la question lors de conférences de presse et d'entretiens ultérieurs.

Mais, a-t-il insisté, cette situation est distincte de celle de Springfield.

Bien qu'il se soit abstenu de critiquer directement l'ancien président Donald Trump ou son colistier, le sénateur JD Vance, il a condamné la diffusion de fausses allégations de maltraitance animale au sein de la communauté haïtienne.

"C'est profondément distressant pour ces individus infatigables", a commenté DeWine.

Cette rhétorique toxique a également eu un impact sur la communauté plus large, entraînant le déploiement de troopers de l'État d'Ohio dans les écoles de Springfield cette semaine suite à une série de menaces de bombes. Certaines de ces menaces provenaient de l'étranger tandis que d'autres provenaient des États-Unis, suscitant l'inquiétude parmi les citoyens de Springfield.

Interrogé à ce sujet, DeWine a pris ses distances.

"Les individus responsables de ces menaces sont les malveillants", a-t-il déclaré.

Malgré cela, il n'y a aucun signe que Trump ou Vance mettent fin à leur diffusion d'accusations non vérifiées concernant la maltraitance animale au sein de la communauté haïtienne.

"Si je dois inventer des histoires pour que les médias américains s'intéressent à la souffrance du peuple américain, alors c'est ce que je ferai", a déclaré Vance à CNN's Dana Bash dimanche.

Il a précisé : "Je parle de susciter l'intérêt des médias, pas d'inciter les 20 000 migrants illégaux à se rendre à Springfield."

Au milieu de ce désaccord, les dirigeants républicains de l'Ohio affirment que les Haïtiens ont comblé une demande critique à Springfield, tandis que Trump et Vance maintiennent que "les vies de milliers de résidents ont été ruinées" en raison de l'arrivée des Haïtiens.

De même que DeWine, le maire de Springfield, Rob Rue, a fait des efforts pour clarifier le rôle des Haïtiens dans la ville. During an interview with CNN, he was particularly keen to counteract the narrative promoted by Vance.

"It has brought a lot of detrimental attention towards our community", Rue stated, adding that he was conducting numerous interviews to ensure that genuine and accurate stories of Springfield were being conveyed.

While conceding that the city was under some strain – from school staffing to vaccination coverage to obtaining driver's licenses – Rue also highlighted a bigger picture.

"We are a marvelous city. We are not a dysfunctional city. We are not disintegrating. We are grappling with stress and strains, but none of this media attention directed at Springfield, Ohio, is aiding our situation", Rue said, noting the state troopers present in Springfield schools due to recent threats.

At a press conference on Tuesday, Rue and DeWine expressed caution against Trump's visit to the town.

DeWine admitted the city and state were strained in terms of resources but was welcoming if Trump were to visit.

"If President Trump decides to visit, he will be warmly received", DeWine said.

Rue, however, took a different stance, stressing the impact on Springfield's resources of a presidential visit.

"A presidential candidate's tour would be extremely demanding on our resources", Rue suggested, indicating his approval if Trump chose to postpone his visit at the present moment.

DeWine believes that discussing the Haitians in Springfield should be separated from broader immigration debates due to the unique circumstances they faced. In the realm of politics, DeWine aims to address the situation in a way that doesn't escalate tensions or exacerbate the political narrative surrounding immigration.

