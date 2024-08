- Les représentants politiques font des parallèles entre la proposition d'interdiction du tabac et l'Holocauste.

Une députée conservatrice britannique, Esther McVey, a suscité la controverse en établissant un parallèle entre les prochaines restrictions renforcées sur le tabagisme en plein air et l'Holocauste. En utilisant une citation populaire du pasteur allemand Martin Niemöller, qui comprend la phrase "Je n'étais pas juif", McVey a publié sur X.

Le Board of Deputies of British Jews a fermement condamné McVey, qualifiant sa publication de "dégoûtante" et "incroyablement insensitive". Plusieurs personnes, dont le ministre de la Santé Wes Streeting, ont exhorté McVey à retirer son message. McVey, une femme de 56 ans qui a Previously carried the title of "Minister for Common Sense" under former PM Rishi Sunak, a répliqué à la critique dans un autre message X, affirmant son opposition à être "intimidée par l'élite politiquement correcte des villes qui interprètent intentionnellement de travers mes propos". Elle a également expliqué cela comme une analogie: "Les individus qui restreignent les libertés commencent avec des cibles qui semblent inoffensives."

Dans un autre développement, le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a confirmé l'intention de son gouvernement de renforcer les restrictions sur le tabagisme en plein air. Les rumeurs laissent entendre que ces mesures pourraient inclure des interdictions dans les jardins de bières, autour des stades sportifs, des hôpitaux et même des petits parcs. Le secteur de l'hôtellerie a critiqué ces projets, avertissant qu'ils pourraient entraîner la chute des pubs britanniques.

