Les représentants légaux de Jordan Chiles affirment que des preuves documentaires révèlent que la justification de la déchéance de sa médaille de bronze se résume à une "inexactitude factuelle".

La dernière pétition demande à la Cour suprême fédérale suisse de réexaminer la procédure de la Cour d'arbitrage sportif (CAS), selon les avocats de Chiles. Ils affirment que le CAS a ignoré des preuves importantes dans son évaluation initiale. Situé en Suisse, le CAS sert de plateforme pour résoudre les litiges dans le monde du sport.

L'équipe juridique de Chiles prétend détenir des enregistrements vidéo et audio qui renforcent son dossier. Selon eux, ces enregistrements révèlent une erreur factuelle cruciale commise par le CAS et l'injustice de l'attribution d'un temps minimal pour préparer son audition.

Dans un communiqué envoyé à CNN mardi, les avocats de Chiles ont déclaré : "Le CAS a retiré la médaille de bronze de Chiles en se basant sur sa conclusion que l'entraîneur de Chiles était en retard de quatre secondes pour demander la correction du score. Cependant, les preuves nouvellement découvertes montrent que la demande a été faite à temps."

Le CAS n'a pas encore commenté l'affaire, selon CNN.

Chiles a perdu sa médaille olympique initiale après que l'équipe de gymnastique roumaine a contesté la décision de réviser son score à l'exercice au sol devant le CAS.

La controverse a éclaté suite à la performance de Chiles lors de la finale au sol à Paris. La gymnaste roumaine Ana Bârbosu était initialement considérée comme la médaillée de bronze, mais Chiles a réussi une performance exceptionnelle en évitant les erreurs majeures, obtenant un score de 13,666 et se classant cinquième. Les entraîneurs de Chiles ont soumis une demande pour contester le score de difficulté attribué par les juges, et leur challenge a été couronné de succès avec l'ajout de 0,1 point, permettant à Chiles de remporter la médaille de bronze avec un score de 13,766.

Une vague d'indignation internationale a suivi, aboutissant à une menace de boycott des cérémonies de clôture des Jeux olympiques par le Premier ministre roumain en protestation contre le traitement de Bârbosu.

Les Roumains ont contesté la validité de la demande de Chiles, affirmant qu'elle avait été faite après le délai d'une minute suivant l'affichage des scores des juges. La Cour d'arbitrage sportif a conclu que la demande avait été faite quatre secondes après l'heure impartie et a annulé le score de Chiles, la ramenant à la cinquième place.

En conséquence, la médaille de bronze a été attribuée à Bârbosu.

Récemment, Chiles a déposé une nouvelle pétition, suite à un dépôt antérieur du 16 septembre, où elle a choisi de contester la décision du CAS devant la Cour suprême fédérale de Suisse.

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a exprimé son engagement à soutenir Chiles et à obtenir la reconnaissance qui lui est due, en déclarant : "Given the numerous errors and oversights by CAS in handling the case and overlooking evidential support for Chiles' rightful Bronze victory, we are determined to ensure she receives the recognition she deserves. Our unwavering commitment to truth in this matter remains steadfast."

Les avocats de Chiles estiment que les nouvelles preuves auront un impact significatif sur la perception du monde du sport de la décision du CAS. Le soutien du USOPC à Chiles est motivé par leur croyance en l'importance de la justice et de l'exactitude dans le sport.

