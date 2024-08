- Les représentants du gouvernement plaident en faveur de la mise en œuvre du plan hydrogène

Le ministre de l'Économie Reinhard Meyer de Mecklembourg-Poméranie occidentale présentera un plan directeur de l'hydrogène pour la région. Selon Meyer, cette initiative est essentielle pour clarifier et renforcer la position de Mecklembourg-Poméranie occidentale sur ce sujet. During une conférence de presse à Schwerin, le politique du SPD a exprimé cette intention. D'ores et déjà, il existe un plan national pour les régions de l'est et du nord, a noté Meyer. En mettant en place une stratégie unique pour Mecklembourg-Poméranie occidentale, le ministre souhaite augmenter l'acceptation de l'hydrogène par la population.

Selon Meyer, divers ports de Mecklembourg-Poméranie occidentale sont idéaux pour les importations d'hydrogène. Un groupe de l'île danoise de Bornholm est prévu pour visiter Mecklembourg-Poméranie occidentale à la fin du mois d'octobre. Selon Meyer, "il s'agit principalement de Lubmin et de Mukran et des perspectives de transport d'hydrogène de Scandinavie vers Mecklembourg-Poméranie occidentale".

Navire GNL à Rügen

Sur l'île de Rügen, du gaz naturel liquéfié peut être fourni via les navires de regazéification "Energos Power" et "Neptune" (FSRU, Unité de stockage et de regazéification flottante). Une fois converti en gaz, il peut être acheminé dans le réseau allemand via une ligne de gaz naturel reliant Lubmin. Récemment, le navire GNL "Hellas Diana" a mouillé à Mukran, Rügen.

Le gouvernement fédéral considère l'hydrogène "vert" comme un vecteur énergétique potentiel pour l'avenir. Son objectif est de remplacer le gaz naturel, le pétrole et le charbon comme sources d'énergie pour la production de chaleur et d'électricité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la dépendance aux importations. Cependant, l'utilisation généralisée de l'hydrogène rencontre souvent des limitations techniques.

Meyer a également discuté des projets en cours, tels que la législation touristique proposée. Le cabinet doit en discuter à l'automne. Selon le ministre, la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026. L'objectif de la loi est de réformer le financement du tourisme et de rendre Mecklembourg-Poméranie occidentale plus attrayant comme destination touristique.

