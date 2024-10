Les réponses potentielles d'Israël à l'attaque de missiles de l'Iran: des informations sur leurs actions probables

Iran a commis une erreur significative ce soir, et elle en paiera les conséquences, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu quelques heures après une attaque sans précédent.

L'Iran a lancé environ 200 missiles balistiques contre des cibles militaires israéliennes, marquant ainsi sa plus grande attaque de ce type. Les missiles ont déclenché des sirènes dans tout Israël et activé les systèmes de défense avancés du pays.

La direction iranienne a affirmé que l'attaque servait de mise en garde à Israël, l'avertissant de ne pas s'engager dans un conflit direct avec son adversaire de longue date. Toute réponse d'Israël serait rencontrée par des contre-attaques "plus puissantes et plus cruelles", ont-ils prévenu.

La situation a dégénéré moins de 24 heures après qu'Israël a lancé une invasion terrestre au Liban dans le but de cibler le Hezbollah, une organisation militaire puissante soutenue par l'Iran. L'escalade est intervenue peu de temps après qu'Israël a assassiné le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe sur Beyrouth.

Extension du conflit au Moyen-Orient

L'attaque de mardi a amplifié la portée du conflit, le faisant passer d'une bataille impliquant les proxies de l'Iran à une confrontation directe entre deux puissances militaires régionales.

Une source militaire israélienne a déclaré à CNN que plusieurs missiles iraniens ont touché des installations militaires israéliennes lors de l'attaque, bien qu'avec peu de dommages aux installations.

L'Iran a lancé une frappe aérienne contre Israël à deux reprises cette année, la dernière en date étant la salve de mardi, une escalade significative par rapport à son attaque précédente en avril.

En avril, l'Iran a répliqué à une frappe suspectée d'Israël sur un complexe diplomatique iranien en Syrie en lançant une attaque de grande envergure par drone et missiles contre Israël. Despite the large number of projectiles targeted at Israel, diplomatic and deterrence efforts by the US helped minimize damage, CNN sources stated.

Israel has retaliated with a limited strike on Iran in the aftermath of the April attack.

In contrast, Israel received just a few hours' notice before Iran launched the Tuesday barrage, with targeted locations including Mossad intelligence agency headquarters in Tel Aviv, Israel's second-largest city, Nevatim Air Base, and Tel Nof Air Base.

Maj. Gen. Pat Ryder, Pentagon spokesperson, declared that Tuesday's barrage was doubly larger than April's attack and largely consisted of ballistic missiles, which are harder to intercept. The stronger impact of the strikes damaged some Israeli homes and forced citizens to seek shelter.

Échec de la diplomatie au Moyen-Orient ?

Les négociations pour concilier Israël et le Hezbollah ont échoué, de même que les cessez-le-feu et les pourparlers d'otages entre le Hamas et Israël. Même récemment, des officiels américains de haut niveau avaient suggéré que les stratégies diplomatiques et de dissuasion de Washington avaient réussi à dissuader une attaque iranienne complète contre Israël.

Cependant, les actions récentes d'Israël, telles que l'élimination de la direction du Hezbollah et les frappes contre d'autres organisations militantes soutenues par l'Iran, ont augmenté les tensions régionales et ont poussé le conflit vers une guerre totale potentielle.

La voie vers le conflit

Au cours de l'année dernière, des escalades récurrentes ont finalement amené la région au bord de la guerre, à maintes reprises.

Ces derniers jours, les opérations terrestres d'Israël au sud du Liban ont ouvert un autre front, tandis qu'Israël a intensifié ses frappes contre d'autres factions militantes soutenues par l'Iran, y compris les Houthis au Yémen.

Les attaques persistantes d'Israël ont graduellement dégradé la direction et l'infrastructure du Hezbollah au Liban, entraînant plus de 1 000 morts, le déplacement d'environ 1 million de personnes et la destruction de nombreux foyers et quartiers.

Le combat entre le Hamas et Israël dure depuis presque un an, ayant entraîné plus de 41 000 morts et la création d'une crise humanitaire catastrophique.

Le Hamas, le Hezbollah et les Houthis font tous partie d'une alliance dirigée par l'Iran, qui engage des attaques contre Israël et ses alliés à Gaza, en Syrie, au Yémen et en Iraq. Ils affirment qu'ils ne cesseront pas les hostilités tant qu'un accord de cessez-le-feu n'aura pas été conclu à Gaza.

Actions futures des deux côtés

L'Iran affirme que ses actions étaient une réponse mesurée aux provocations répétées d'Israël.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran a déclaré que les frappes de missiles de mardi étaient ciblées sur les cibles de sécurité et militaires israéliennes en réponse à l'assassinat d'Israël de Nasrallah et d'autres commandants, tels que le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran en juillet.

Après l'assassinat de la figure politique la plus importante du Hamas lors de l'investiture du nouveau président iranien, la communauté internationale a attendu avec impatience de voir comment Téhéran allait réagir.

Cependant, Téhéran est resté silencieux pendant des mois, réduisant les tensions par des efforts diplomatiques et de dissuasion en raison des graves conséquences d'une guerre à grande échelle au Moyen-Orient.

Mais les escalades d'Israël et l'extension du conflit au Liban ont radicalement modifié l'équation.

Samedi, Netanyahu a prononcé un discours enflammé contre l'Iran, affirmant le rôle d'Israël dans "le changement de l'équilibre des pouvoirs dans la région" et que "il n'y a nowhere in Iran or the Middle East that the long arm of Israel will not reach."

La mort de Nasrallah, selon Netanyahu, était ess

Du point de vue d'Israël, il ne peut pas permettre à l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Il y aurait une pression significative au sein du cabinet de Netanyahu pour attaquer ces installations nucléaires, retardant potentiellement le programme d'armes nucléaires iranien de plusieurs années, a déclaré Davis à CNN's Becky Anderson.

Hezbollah représente également une menace significative pour Israël avec son stock de ressources militaires.

Cependant, Salam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, pense que Téhéran espère consciemment "qu'il y aura quelque retenue".

"L'Iran trace certaines lignes rouges, sachant très bien qu'il est en position défensive, que Hezbollah est compromis, et qu'il n'a pas les capacités conventionnelles pour affronter Israël", a-t-il déclaré à CNN's Anderson.

Rôle des États-Unis

Les États-Unis, principal allié et fournisseur d'armes d'Israël, ont promis de travailler avec Israël face à l'attaque, avec le porte-parole du département d'État Matthew Miller qui a mis en garde contre les conséquences.

Des destroyers de la marine américaine ont tiré des intercepteurs contre les missiles iraniens, et ces dernières semaines, les États-Unis ont déployé des soldats supplémentaires et des navires de guerre dans la région.

Depuis le début du conflit d'Israël à Gaza, les troupes américaines ont également été soumises à des attaques croissantes par des groupes proxy soutenus par l'Iran. En janvier, trois soldats de l'armée américaine ont été tués et plus de 30 membres du service ont été blessés lors d'une attaque de drone sur un petit poste américain en Jordanie.

Pendant ce temps, les États-Unis ont constamment soutenu Israël. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les États-Unis "ne fléchiront jamais" dans la protection de leurs forces et de leurs intérêts au Moyen-Orient, et que les États-Unis restent prêts et "déployés" pour défendre leurs propres forces et Israël.

CNN's Lauren Izso, Ivana Kottasová, Paul P. Murphy, Andrew Raine, Allegra Goodwin, Lucas Lilieholm, Kylie Atwood, Avery Schmitz, Benjamin Brown, Gianluca Mezzofiore, MJ Lee, Katie Bo Lillis, Haley Britzky, Leila Gharagozlou, Tara John, Oren Liebermann, Natasha Bertrand, Jennifer Hauser, Jomana Karadsheh, Mostafa Salem, Artemis Moshtaghian, et Jeremy Diamond ont contribué au reportage.

L'attaque d'Iran contre des cibles militaires israéliennes a servi d'avertissement à la communauté internationale que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient, ce qui pourrait conduire à un conflit direct entre les principales puissances régionales. Le monde devrait prêter une attention particulière à la situation au Moyen-Orient, en particulier dans le contexte des escalades continues d'Iran et des réponses d'Israël.

De manière alarmante, les frappes de missiles d'Iran cette année, notamment celle d'avril et la dernière salve, indiquent une pattern d'agressivité croissante envers Israël. Cette escalade pourrait avoir des implications préoccupantes pour le Moyen-Orient et potentiellement perturber la stabilité mondiale.

