Les habitants de Bade-Wurtemberg estiment que leurs écoles sont moyennes, avec une note moyenne de 2.95 selon le Baromètre de l'Éducation de l'Institut Ifo basé à Munich. Parmi eux, 6% ont même attribué les meilleures notes de 5 ou 6.

Les habitants de Bavière ont la meilleure opinion de leurs écoles, avec une note moyenne de 2.77, suivis de près par Hambourg (2.92) et Saxe (2.94). Bade-Wurtemberg se classe quatrième avec sa note (2.95). À la fin du tableau, la Thuringe et la Saxe-Anhalt ont toutes deux obtenu la note de 3.17, tandis que Brême a obtenu la plus basse avec 3.50. La moyenne nationale est une note de 3.0.

L'Institut Ifo a recueilli des données auprès d'environ 9 700 personnes en Allemagne entre avril et juin. Les données se sont révélées représentatives de tous les États fédéraux, comme annoncé.

Il y a un consensus fort parmi les répondants selon lequel le financement des écoles devrait augmenter, avec un soutien variant de 73% en Bavière à 86% en Brandebourg. Bade-Wurtemberg se situe au milieu avec 79% de soutien.

Interrogés sur l'influence de l'immigration sur les performances scolaires futures, 66% des répondants de Bade-Wurtemberg ont répondu plutôt négativement ou extrêmement négativement.

De même, 77% des répondants de Bade-Wurtemberg estiment que la pénurie d'enseignants aura plutôt un impact négatif ou extrêmement négatif sur les performances scolaires futures.

Il y a un écart significatif dans les opinions entre les États fédéraux quant à l'enseignement des compétences essentielles en lecture, en écriture et en mathématiques. La Bavière se targue d'être la meilleure avec 39%, tandis que Bade-Wurtemberg, Saxe et Hambourg se situent toutes entre 28% et 29%.

Malgré les notes moyennes attribuées par les habitants de Bade-Wurtemberg à leurs écoles, l'État reste l'un des plus actifs pour plaider en faveur d'un financement scolaire accru et pour aborder les préoccupations liées à l'immigration et à la pénurie d'enseignants.

