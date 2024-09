- Les rendements des raisins du sud-ouest ont considérablement diminué cette année.

Conditions météorologiques imprévues sont attendues pour entraîner une diminution substantielle de la récolte de raisins en Bade-Wurtemberg. Sur une superficie agricole de 26 600 hectares, il est prévu de récolter 1,9 million d'hectolitres de jus de raisin en 2024, selon l'Office statistique de Fellbach. Les vignerons ont rencontré plusieurs obstacles cette année. Les gels tardifs ont causé des dommages aux cultures. Des précipitations prolongées, suivies de températures élevées, ont ensuite entraîné des maladies dans les vignobles.

Dans la plus grande des deux régions agricoles, Bade, la récolte de jus de raisin devrait être d'environ 10 % inférieure à celle de l'année précédente. Une récolte d'environ 1,1 million d'hectolitres est prévue, avec environ 720 000 hectolitres de vin blanc et 420 000 hectolitres de vin rouge.

En Wurtemberg, à la fois les rendements et les quantités de récolte devraient être réduits. La quantité de récolte estimée, d'environ 730 000 hectolitres, est de 11 % inférieure à celle de l'année précédente. La récolte de vin rouge de cette année est prévue à environ 500 000 hectolitres. Les estimations pour le vin blanc se situent autour de 230 000 hectolitres.

En raison des conditions météorologiques défavorables, les procédures de récolte de vin traditionnelles pourraient être affectées à la fois en Bade et en Wurtemberg. Despite the predicted wine harvest decrease, vineyard workers are determined to begin the wine harvesting process when the grapes are ripe and ready.

Lire aussi: