Les rencontres entre l'Ukraine et Biden auront lieu à Ramstein à 14h22

13:56 Lituanie à obtenir des chars Leopard 2 allemands pour une nouvelle division militaire

La Lituanie prévoit d'acheter des chars Leopard 2 principaux de combat en Allemagne pour une division à venir dans son armée. L'accord potentiel pourrait être finalisé en novembre, suite à une décision du Conseil national de sécurité, selon le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas. Il n'a pas révélé le nombre de chars ou la variante, car ils sont fabriqués en Allemagne. La Lituanie, membre de l'OTAN et de l'UE, partage des frontières avec l'exclave russe de Kaliningrad et un allié, la Biélorussie. Le pays considère le conflit ukrainien comme une menace directe à sa sécurité nationale et renforce ses forces militaires en créant une nouvelle division, qui comprendra un bataillon de chars. À l'avenir, une brigade blindée allemande sera également stationnée en Lituanie de manière permanente.

13:20 Discord risqué de subir un blocage total en Russie

Le populaire plateforme de communication Discord pourrait être interdit en Russie dans les prochains jours. Cette information provient d'un rapport de journal russe, citant une source de l'industrie familière de la situation. Le régulateur des médias russes envisagerait cette action en raison de soupçons de violations de la loi russe, bien que aucun chef d'accusation spécifique n'ait été mentionné. Les utilisateurs russes se sont plaints de perturbations du service sur Discord au début du mois. Selon le Moscow Times, entre 29 et 40 millions de personnes en Russie utilisent Discord, ce qui en fait un favori parmi les joueurs, les étudiants et les traders de cryptomonnaie.

13:04 Pas d'approbation pour les armes à longue portée : "Biden averti par les agences de renseignement avant la décision"

Le président américain Biden a promis un nouveau paquet d'aide d'un milliard de dollars pour l'Ukraine. Cependant, les États-Unis n'ont pas accepté de lever les restrictions sur les armes fournies par l'Ouest, permettant des attaques sur des cibles russes profondes. Le politologue Thomas Jäger offre une explication.

12:36 Citoyen américain en Russie accusé de "activité de mercenaire"

Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, un citoyen américain est accusé d'activité de mercenaire en Russie depuis vendredi. Le septuagénaire, identifié comme Stefan Hubbard du Michigan, qui vit en Ukraine depuis 2014, est soupçonné d'avoir combattu comme mercenaire du côté ukrainien pendant le conflit armé. Le rapport n'a pas précisé quand ni où le citoyen américain avait été arrêté.

12:01 Kryvyj Rih : Attaque de roquette russe sur un poste de police

Les rapports d'Ukraine font état d'autres attaques russes. Une roquette a touché un poste de police à Kryvyj Rih ce matin, selon les autorités locales. Un corps de femme a été retrouvé sous les décombres, et au moins cinq autres personnes ont été blessées. Les équipes de secours cherchent toujours des survivants. Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Le bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a publié des photos des attaques de roquettes à Kryvyj Rih.

11:27 Possible intrusion dans l'espace aérien roumain par un drone russe

Les rapports du ministère de la Défense roumain indiquent qu'un drone russe aurait brièvement pénétré dans l'espace aérien roumain hier soir. Le drone aurait pu entrer dans l'espace aérien roumain pendant moins de trois minutes dans la région frontalière. Le drone était apparemment impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail.

10:57 Fritz : Les États-Unis livrent les premières bombes à glissière à l'Ukraine

Le président Zelensky est prévu pour se rendre aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden a réussi à obtenir un paquet d'armes d'une valeur de près de 8 milliards de dollars pour l'Ukraine. Selon le journaliste de ntv Gordian Fritz, il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux livraisons précédentes.

10:20 Rapport : Les agences de renseignement américaines mettent en garde contre des conséquences graves si l'Ukraine est autorisée à utiliser des missiles de longue portée

Les agences de renseignement américaines s'attendent à des conséquences graves si l'Ouest donne son feu vert à l'Ukraine pour lancer des missiles de longue portée contre des cibles russes, selon un rapport du New York Times basé sur une analyse de renseignement non publiée. La Russie planifierait des attaques contre des installations européennes, notamment des incendies et des sabotages, ainsi que des attaques potentiellement mortelles contre des points d'aide militaire américaine et européenne. Le rapport indique que les attaques russes ne sont pas attendues être ouvertes mais plutôt menées par des opérations d'espionnage clandestines. L'évaluation suggère également que l'Ukraine ne dispose pas de suffisamment de missiles de longue portée pour avoir un impact significatif sur le cours de la guerre.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : un embargo sur les exportations de ressources "n'affecterait pas significativement l'Ouest"

La Russie menace de prendre des mesures contre les États-Unis si des armes de longue portée sont autorisées pour être utilisées contre des cibles russes. Le président Poutine envisagerait reportedly des restrictions commerciales sur des ressources stratégiques telles que l'uranium en réponse de l'Ouest. Le journaliste de ntv Munz explique le contexte et les implications.

08:40 La marine ukrainienne perplexe face à une construction russe mystérieuse

Une construction russe inconnue près du pont de Crimée laisse la marine ukrainienne perplexe. Selon la télévision ukrainienne, un porte-parole de la marine Dmytro Pletenchuk a déclaré que la construction était en cours. Cependant, son but reste inconnu. "Cela pourrait être une installation défensive, ou peut-être un autre pont, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives", a déclaré Pletenchuk. Il met en doute la possibilité que les Russes la terminent en raison des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. "Ils essaient fréquemment d'ajouter de nouvelles structures au détroit de Kertch, dans l'intention de construire diverses structures hydrotechniques ou barrières. Mais après chaque tempête, elles finissent par être échouées sur la côte", a expliqué Pletenchuk. Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée de force à l'Ukraine.

08:08 Attaque dans une ville du sud de l'Ukraine, plusieurs morts La ville d'Ismajil, dans le sud de l'Ukraine, a été cible d'une attaque ce matin. Selon le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, trois personnes ont perdu la vie dans une frappe de drone russe. Les victimes étaient toutes âgées, dont une femme de plus de 90 ans. De plus, onze personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également rapporté des dommages aux bâtiments et aux véhicules, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Ismajil est située près de la frontière avec la Roumanie. [En savoir plus ici.]

07:40 Roth plaide pour un soutien militaire européen accru à l'Ukraine L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'un soutien militaire européen accru à l'Ukraine. "Les grandes nations européennes doivent jouer un rôle militaire important pour garantir que l'Ukraine reste une nation libre et démocratique", a-t-il déclaré lors d'une conversation avec le "Tagesspiegel". "Il est grand temps de mobiliser toutes les ressources pour mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations", a-t-il poursuivi. Selon Roth, "ceux qui veulent mettre fin à la guerre le plus rapidement possible doivent fournir à l'Ukraine les moyens nécessaires". Pour Roth, la force militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce. "La Russie ne sera réceptive aux négociations que si Poutine est convaincu que la victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un soutien faiblissant La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un soutien vacillant pour Kyiv. "L'idée que sans armes défensives il n'y aurait pas de conflit et pas de pertes en Ukraine est aussi simple qu'elle est fausse", a-t-elle déclaré jeudi lors de la séance de débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie arrête son attaque, la guerre prendra fin. Si l'Ukraine cesse de se défendre, ce sera fini pour l'Ukraine." Le président Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en juin en bombardant un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'est pas disposé à engager des pourparlers, elle souligne que cesser notre soutien signifierait que "les hôpitaux en Ukraine et leurs enfants seront sans défense. Cela entraînerait des crimes de guerre supplémentaires, peut-être dans d'autres pays également". Baerbock a souligné que la Russie "a toujours remis en question l'inviolabilité des États baltes et des frontières de la Pologne."

06:45 Golob met en garde contre des décisions hâtives sur les armes à longue portée pour l'Ukraine Le gouvernement slovène conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives sur l'utilisation d'armes à longue portée de l'Occident sur le sol russe, compte tenu des réticences de l'Allemagne. "Il n'est pas toujours judicieux de rejeter certains sujets d'emblée", a déclaré le Premier ministre Robert Golob sur la touche de la séance de débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet délicat, mais je pense que toutes les possibilités doivent être explorées, puis l'option la plus appropriée pour la situation actuelle doit être choisie", a déclaré Golob lorsqu'on lui a demandé de l'utilisation de missiles de croisière à longue portée. Jusqu'à présent, l'Allemagne et les États-Unis s'y sont opposés. Le chancelier Olaf Scholz a récemment exclu la livraison future d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine.

06:11 Baerbock exhorte l'Iran à cesser son soutien à l'agression russe contre l'Ukraine La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock exhorte l'Iran à cesser son soutien à l'agression russe contre l'Ukraine et à mettre fin au transfert de missiles balistiques et de drones. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé cela sur sa plateforme X. Baerbock a discuté de cela avec son homologue iranien Abbas Araktschi lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump prévoit de rencontrer Zelensky à New York L'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à New York vendredi. La rencontre aura lieu à la Trump Tower à Manhattan, a annoncé Trump. Zelensky, qui a eu des rencontres avec le président Joe Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage, Zelensky a exprimé son désir de rencontrer Trump, Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris promet son soutien à Zelensky et lance un avertissement subtil contre Trump

La candidate à la présidence américaine Harris garantit son soutien au président ukrainien Zelensky et met en garde contre une victoire d'un rival non nommé. "Mon soutien inébranlable au peuple d'Ukraine reste ferme. (...) Je vais continuer à soutenir l'Ukraine et travailler diligemment pour garantir que l'Ukraine émerge vainqueur de ce conflit et vit en paix et en prospérité", a-t-elle déclaré lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle souligne que la résolution du conflit ne peut être atteinte sans l'Ukraine. Cependant, elle révèle qu'il y a "certaines personnes" aux États-Unis qui cherchent un tel résultat. Leur objectif est de contraindre l'Ukraine à abandonner de vastes territoires, à accepter la neutralité et à renoncer à la protection d'autres nations. Ces suggestions, dit-elle, sont remarquablement similaires à celles du leader russe Poutine et symbolisent la capitulation.

02:08 Attaques russes à l'ouest de Kherson

Les forces russes ont bombardé fréquemment le village de Tomyna Balka à l'ouest de Kherson sous contrôle ukrainien jeudi, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre personne blessée lors de l'attaque, selon Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni ajoute plus d'artillerie automoteurs à l'arsenal de l'Ukraine

Le Royaume-Uni fournira un autre lot de systèmes d'artillerie automoteurs, les AS90, à l'armée ukrainienne. Dix de ces systèmes ont déjà été livrés, avec six autres à suivre dans les semaines à venir, selon le ministère de la Défense britannique.

23:33 L'ONU : manque de fonds pour aider les Ukrainiens cet hiver

Le HCR des Nations unies reconnaît insuffisance de fonds pour aider les individus en Ukraine cet hiver, selon leur propre compte. "Le niveau de financement des organisations comme la nôtre est inacceptable à cette période de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, la coordinatrice pour l'Ukraine au HCR (UNHCR). Le HCR dispose actuellement de seulement 47% des fonds nécessaires pour soutenir les millions d'Ukrainiens déplacés ou touchés par le conflit, comparé à 70% à cette période l'an dernier.

22:13 Biden: Les États-Unis renforceront leur aide à l'Ukraine

Le président Biden annonce que les États-Unis intensifieront leur aide à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Cette mesure renforcera la position de négociation de Kiev, selon Biden avant une réunion avec le président ukrainien Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier, et il pourrait être remplacé par son vice-président, Kamala Harris, ou par le républicain Donald Trump, qui est prévu pour réduire l'engagement des États-Unis avec l'Ukraine.**

21:34 Ukraine: La Russie se prépare à intensifier les attaques dans la région de Saporizhzhia

Selon les rapports de renseignement ukrainiens, les troupes russes sont sur le point d'escalader leurs activités d'attaque dans la région de Saporizhzhia. "La situation dans la zone de conflit dans la région de Saporizhzhia montre une tendance à l'escalade", déclare un porte-parole des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques, et nous pouvons nous attendre à ce que ce nombre augmente, car nos informations indiquent que l'ennemi rassemble des groupes d'attaque près du village de Pryiutne." Le porte-parole souligne également que le côté russe a acquis des véhicules blindés légers, suggérant qu'ils prévoient des opérations offensives.**

21:00 Biden en réunion avec Zelensky: La Russie ne prendra pas l'avantage

Au début de leur réunion à Washington, le président américain Biden rassure le président ukrainien Volodymyr Zelensky du soutien continu des États-Unis. "La Russie ne prendra pas l'avantage, l'Ukraine le fera", déclare Biden en accueillant son homologue ukrainien à l'Oval Office à la Maison Blanche: "Et nous serons à vos côtés chaque étape du chemin." Lire la suite ici.

