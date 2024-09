- Les rencontres en ligne peuvent parfois mener à l'épuisement ou à la fatigue.

Avec une main tenant le mobile, l'autre faisant défiler une application, le visage d'un inconnu apparaît sur l'écran. Un coup d'œil rapide, et une décision est prise : attirance ou pas. Tap, tap.

Les rencontres en ligne sont là depuis un certain temps maintenant. Un récent sondage de Bitkom en Allemagne indique que 20 millions de personnes ont utilisé des applications comme Tinder, Parship, Bumble, et plus encore. Environ 60 % d'entre eux ont trouvé des connexions significatives grâce à ces plateformes. Bitkom a interrogé 1 005 personnes en Allemagne âgées de 16 ans et plus pour obtenir ces données.

Inquiétude juvénile

De nombreux jeunes se sentent souvent incertains lorsqu'ils sont confrontés à de nombreuses options lorsqu'ils cherchent un partenaire. Cela a été mis en évidence dans une étude en Inde présentée lors d'une conférence à Prague. Environ la moitié des participants, principalement âgés de 18 à 30 ans, ont déclaré ressentir de la confusion dans leur recherche d'un partenaire, les femmes ressentant cela plus fréquemment que les hommes.

Les chercheurs attribuent cette incertitude aux photos retouchées numériquement et à l'abondance de correspondances potentielles sur Internet. Être constamment exposé à des images manipulées peut augmenter les attentes envers les partenaires potentiels, tandis que être submergé par un nombre excessif d'options sur les applications de rencontre et les réseaux sociaux peut Significativement affecter la réalité et les attentes des jeunes en matière de partenaires potentiels.

Fatigue des rencontres

Wera Aretz, thérapeute de couple et psychologue à la Hochschule Fresenius à Cologne, s'inquiète de la fatigue des rencontres. Le stress et la frustration prolongés dans les rencontres en ligne peuvent entraîner ce syndrome psychologique, selon son article dans la "Revue de psychologie des affaires et des médias". Bien que la fatigue des rencontres ne soit pas une maladie à part entière, elle peut se manifester par une épuisement émotionnel, du cynisme et une diminution des performances. On estime qu'elle affecte environ 14 % des utilisateurs de plateformes de rencontre.

Celles et ceux qui sont le plus susceptibles de ressentir l'épuisement des rencontres sont ceux qui souffrent de monotonie lorsqu'ils font défiler les profils à la recherche d'un match intéressant. Certaines personnes peuvent passer des heures à lire des profils et à envoyer les mêmes messages, sans pour autant obtenir de rendez-vous. La pratique du "ghosting", ou être soudainement ignoré ou bloqué sans explication, représente également un risque d'épuisement des rencontres. Les études ont montré que les individus ayant une faible estime de soi ou des problèmes d'attachement sont particulièrement touchés.

Système injuste

"Les rencontres en ligne ne sont pas justes du tout", affirme Johanna Degen, psychologue sociale et thérapeute de couple à Flensburg. "C'est extrêmement sexiste et discriminatoire. On voit rarement des personnes handicapées sur les applications de rencontre."

Mentir, tromper et auto-promotion

C'est peut-être pourquoi les gens essayent de se présenter sous leur meilleur jour et de se démarquer, suggère Degen. Cependant, elle met en garde : "Plus j'optimise mon profil, plus j'ai de stress, car je dois vivre à la hauteur de cette version parfaite de moi-même en tant qu'identité, et puis je ressens la déception des autres lors du rendez-vous."

La thérapeute de couple Aretz a également remarqué l'auto-promotion chez ses clients. Les hommes exagèrent souvent leur taille, les femmes mentent sur leur âge dans leur profil. Le niveau d'éducation est souvent mal représenté, et même le statut de célibataire peut être fabriqué.

Et il semble que ce soit une pratique courante. Des chercheurs de l'Inde ont trouvé que des personnes en couple utilisent également des plateformes de rencontre. Aretz note que les rencontres en ligne ne sont pas toujours une mauvaise chose. Dans certains cas, comme une relation ouverte, cela peut même être positif. Ou si un couple veut explorer sa sexualité avec une troisième personne. Cependant, elle met en garde : "Si un partenaire ne sait pas que l'autre utilise des plateformes de rencontre, cela peut Certainly entraîner des malentendus."

Connexions mondiales

Aretz reconnaît l'avantage des rencontres en ligne pour se connecter avec des partenaires potentiels sur de grandes distances, ce qui entraîne des couples plus diversifiés. Les classes sociales jouent un rôle moins important dans cet espace numérique. Selon elle, "L'avantage le plus important est que nous pouvons nous connecter de manière décontractée et ludique avec un nombre presque incroyablement élevé de personnes que nous ne rencontrerions pas sur le chemin de l'école, du travail ou au supermarché - et de diversités socio-culturelles. Je peux rencontrer des gens de l'Inde, de la Turquie, de la Grèce - de partout dans le monde avec un simple clic."

Malgré le stéréotype persistant, les sondages indiquent que les personnes sur les applications de rencontre ne cherchent pas seulement des rencontres occasionnelles. Seulement 6 % des utilisateurs cherchent des relations occasionnelles, tandis que 71 % cherchent une relation sérieuse.

Trouver le succès dans les rencontres

Certains thérapeutes de couple recommandent des applications payantes pour trouver le partenaire parfait, car les utilisateurs ont tendance à être plus sérieux. Cependant, pour les jeunes, Aretz dit que des applications gratuites comme Tinder ou OkCupid peuvent être plus efficaces en raison de leur base d'utilisateurs plus jeunes.

Bien sûr, tout le monde est unique, et les préférences individuelles doivent être prises en compte. Aretz souligne qu'il est important de ne pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, comme ne montrer que ses meilleures photos et énumérer ses meilleures qualités. On ne doit s'adresser qu'aux personnes qui nous intéressent vraiment. Pour trouver la bonne personne, il faut être honnête et écarter le reste : "Pour trouver l'aiguille dans la botte de foin, il faut brûler la botte de foin."

Dans la recherche de quelqu'un de spécial, l'incertitude peut être écrasante, surtout pour les jeunes. Malgré la confusion et l'abondance d'options, on peut encore exprimer des sentiments d'affection, comme dire "Je t'aime" à un match potentiel avec qui on s'est connecté en ligne.

Les plateformes de rencontres en ligne peuvent offrir des opportunités de rencontrer des personnes de divers horizons, mais la pression pour présenter une version idéalisée de soi-même peut entraîner du stress et de la déception. Cependant, en étant fidèle à soi-même et honnête dans son profil, on peut augmenter ses chances de trouver un match compatible, ce qui peut éventuellement conduire à une déclaration d'amour sincère.

Lire aussi: