Les remises de fin d'été sur les transferts de joueurs sont peu actives.

D'ici vendredi, les fenêtres de transfert des principales ligues de football européennes se refermeront, laissant seulement quelques équipes en pleine frénésie d'achats. À l'inverse, de nombreux clubs cherchent à se séparer de joueurs en trop. C'est particulièrement vrai pour Chelsea FC, qui regorge de talents. Des signatures étoiles comme Romelu Lukaku et Raheem Sterling n'ont même pas encore reçu de numéros de maillot.

Le vestiaire de Chelsea déborde de talents, mais trouver des preneurs pour leurs joueurs en surplus s'avère difficile. Malgré tout, leur équipe est remplie de nouvelles recrues, ce qui rend difficile pour tout le monde d'avoir un temps d'entraînement équitable. Avec plusieurs joueurs impatients de quitter Stamford Bridge à la dernière minute, il reste à trouver les bons acquéreurs.

Les géants européens comme le FC Barcelone et le Real Madrid sont également dans une dynamique de vente. Le Barça, par exemple, a réussi à enregistrer Dani Olmo grâce à la vente d'Iľkay Gündoğan et à une blessure d'Andreas Christensen. Pendant ce temps, Madrid se débat avec un effectif surchargé de stars.

Le Liverpool FC et l'Arsenal FC sont également prudents, et les reserves financières de Manchester City ont été gonflées de 91 millions d'euros grâce à des surplus de transferts. En comparaison, les 200 millions d'euros dépensés sur le marché par l'Arabie saoudite sont bien moins que les 900 millions de l'année dernière.

Le dilemme défensif de Bayern

En Bundesliga, les clubs de tête sont également réticents à faire d'autres mouvements avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Le directeur sportif de Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, est satisfait de leur situation actuelle et préparé aux départs. Salih Özcan devrait rejoindre Wolfsburg, et Youssoufa Moukoko est en pourparlers avec l'OGC Nice.

Pendant ce temps, le Bayern Munich envisage de se séparer de Kingsley Coman mais n'a pas l'intention d'engager de nouveaux joueurs. Cependant, ils sont confrontés à des problèmes défensifs en raison de blessures à long terme de Hiroki Ito et Josip Stanisic, qui ont été mis en évidence lors de leur victoire serrée de 3-2 contre le VfL Wolfsburg.

Les champions bavarois de Bayer Leverkusen n'ont fait que de légers ajustements, conservant tous leurs joueurs clés pour leur saison historique du doublé, y compris Jonathan Tah. RB Leipzig a réussi à maintenir son effectif principal, selon son directeur des affaires sportives, Marcel Schäfer.

EM et Jeux Olympiques impactant la dynamique du marché

Chelsea, cependant, a considérablement renforcé son effectif, avec plus de 40 joueurs sous contrat. L'entraîneur Enzo Maresca a du mal à faire entrer tout le monde dans son groupe d'entraînement, avec 15-20 joueurs qui s'entraînent séparément.

Les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques semblent ralentir la dynamique du marché plutôt que de la stimuler. Le transfert phare de l'été, le transfert gratuit de Kylian Mbappé, est représentatif de la saison de transferts actuelle. Jusqu'à présent, 6,5 milliards d'euros ont été dépensés, ce qui est moins que la même période de l'année dernière (7,5 milliards).

L'Atlético Madrid, renforcé par une augmentation de capital, a effectué le transfert le plus cher de l'été en dépensant 75 millions d'euros pour l'argentin Julian Alvarez. Ce chiffre est ridicule comparé aux transferts passés de Neymar et Mbappé, le plaçant au 44ème rang des transferts les plus chers de l'histoire du football.

Malgré le chaos des transferts de football, il est sage de s'abstenir de tirer des conclusions hâtives. La fenêtre de transfert ne se ferme qu'à la fin de la soirée de vendredi, laissant beaucoup de place pour des développements inattendus.

