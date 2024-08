Les remarques hostiles de Trump ne sont pas seulement ses traits de personnalité, elles servent à sa tactique.

Tandis que certains de ses partisans les plus fidèles persistent à exhorter le précédent président condamné à deux reprises à modérer ses excès les plus fous, sous peine de risquer de perdre l'élection de 2024, des rapports indiquent.

Dans une tentative de concentrer l'attention de Trump, sa campagne organise un nouveau calendrier de discours politiques, réunions et meetings dans des États clés, alors qu'il s'efforce de gagner du terrain dans une course modifiée contre la vice-présidente Kamala Harris. Selon CNN, cette nouvelle stratégie est une réponse au succès de la convention nationale démocrate de la semaine dernière et au lancement discipliné de la campagne de Harris, qui représente une menace pour la reconquête de la Maison-Blanche par Trump, surpassant la candidature abandonnée par le président Joe Biden en raison de ses préoccupations quant à son âge. L'accélération du rythme par Trump est due à l'urgence de la course serrée menant à l'élection de novembre et vise à redéfinir l'ancien président avant son débat avec Harris le 10 septembre.

Le «monde réel» versus l'euphorie démocrate

L'équipe de campagne de Trump et ses alliés les plus proches tentent de le raisonner, en le convainquant que son avenir repose sur une prise de position plus sérieuse.

Dimanche sur «State of the Union», le sénateur Lindsey Graham, allié de Trump au Congrès, a mis en garde contre le message optimiste de changement des démocrates, déclarant sur CNN avec Jake Tapper : «Cette joie, cette fête d'amour n'existe pas dans le monde réel.» Il a poursuivi : «Le monde est en feu. Votre facture d'épicerie a augmenté. Votre facture de gaz a augmenté. Vos paiements de prêt immobilier ont augmenté. Et le pire est encore à venir si vous réélisez ces gens une fois de plus.» Le républicain de Caroline du Sud, semblant s'adresser à Trump, a conclu : «Comparez ce que vous avez fait en tant que président à la vie que nous menons maintenant et offrez aux gens quelque espoir que le changement est en route.»

Les commentaires de Graham reflètent la lutte difficile que doivent mener de nombreux républicains de premier plan pour maintenir leur allégeance à l'ancien président en raison de son emprise sur la base du parti tout en s'inquiétant des dommages potentiels causés par son comportement erratique, qui nuit à la cause républicaine et à ses propres chances d'élection.

Les républicains cherchant une modération de Trump ont été régulièrement déçus. Au fil des ans, Trump a émaillé son parcours politique présidentiel de mensonges et de fausses nouvelles. La cohérence est sa seule véritable qualité, car la autopromotion, les tirades, l'agressivité et les menaces ont été ses instruments de notoriété toute sa vie, qui l'ont conduit à la victoire en 2016 en puisant dans la colère contre les élites politiques, médiatiques, culturelles et commerciales – finalement en déstabilisant Washington. Lorsque les partisans de Trump plaident pour qu'il adopte une attitude plus tempérée en évitant les éclats de colère sur les réseaux sociaux ou les attaques personnelles, ils lui demandent en réalité de supprimer une partie intégrante de lui-même et de diluer ses stratégies politiques emblématiques.

Les experts de la campagne républicaine sont frustrés car le chemin apparent vers la victoire contre la vice-présidente d'une administration impopulaire – en se concentrant sur les problèmes qui importent le plus aux électeurs et sur lesquels les républicains ont un avantage – ne semble pas hors de portée, et pourtant, les points de politique de Trump sont souvent noyés par ses spectacles et ses publications impulsives sur les réseaux sociaux.

«Je ferai de mon mieux»

Trump a reconnu les critiques. Cependant, lors d'un événement bruyant en Arizona vendredi, il semblait peu convaincu. Comme à son habitude, il a testé différentes attaques et critiques, jaugeant la réaction de son public comme un musicien de jazz expérimentant un air familier. Il a déploré les attaques contre sa personne par Harris, les Obama et d'autres lors de la convention démocrate, puis a sondé ses supporters pour savoir s'il devait suivre les conseils de ses conseillers pour s'abstenir de riposter.

En ton moqueur, Trump a imité leurs suggestions, déclarant : «Ils me disent : «Monsieur... restez-en aux politiques, ne vous en prenez pas aux personnalités. Vous devez être gentil avec les gens, monsieur.» J'appelle mes gens, mes génies - ils sont grassement payés... enfin, pas tant que ça... et je leur dis : «Ils me tapent dessus à tout-va, et vous me dites de ne pas m'en prendre aux personnes. Mais je vais faire de mon mieux.»

Une raison de leur inquiétude est que l'ancien président se retrouve dans un piège. Tandis que la défiance et la rébellion de Trump ont contribué à sa victoire à l'élection de 2016 contre la candidate démocrate Hillary Clinton, sa poursuite du chaos a contribué à sa gestion désastreuse de la pandémie de Covid-19, aboutissant finalement à son éviction du pouvoir après un seul mandat.

Harris a ajusté stratégiquement la stratégie anti-Trump de son parti depuis que Biden a avancé l'argument abstrait que Trump représentait une menace pour l'âme et la démocratie de la nation.

Son ajustement tactique a consisté en une ridicule

Malgré le contentement des démocrates, Harris est sous pression pour maintenir son lancement de campagne largement sans faille afin de prolonger sa lune de miel politique.

Le sénateur Brian Schatz d'Hawaï a commenté vendredi : "Nous aurons des mauvais jours en campagne, mais n'en avoir aucun en 30 jours, c'est fou. Seuls les paranoïaques survivent en politique, donc nous devons transformer cette dynamique en action au cours des prochaines semaines."

Cela deviendra plus difficile à mesure que Harris passera de l'environnement sécurisé de sa convention et de ses meetings à son débat avec Trump le 10 septembre, qui est maintenant considéré comme le moment le plus déterminant de sa carrière publique qui a parfois été entachée par sa difficulté à répondre rapidement aux questions de politique.

La campagne de Trump a prédit ce week-end que Harris, qui a comblé les écarts dans les sondages de Biden dans les États clés et au niveau national, gagnerait encore plus de dynamique après la convention. Cependant, la course reste très serrée.

L'élection se profile comme une lutte acharnée pour chaque vote dans les États clés, qui mettra à l'épreuve la capacité de Harris à prolonger sa lune de miel politique, tout en augmentant la pression sur son adversaire pour délivrer un message concentré et discipliné.

Les prochaines semaines révéleront si le pressentiment de Trump sur la manière de gagner en novembre est juste, ou si son spectacle diviseur qui l'a mené à la Maison Blanche il y a huit ans pourrait être sa perte cette fois-ci.

Face aux avertissements de Graham sur le fait que le message positif des démocrates ne reflète pas la réalité, l'équipe de campagne de Trump doit trouver un équilibre entre politique et maintien de sa base fidèle.

Compte tenu de la course serrée jusqu'à l'élection de novembre, la concentration de Trump sur la politique et les discours de politique pourrait être cruciale pour redéfinir son image et se positionner contre la vice-présidente Kamala Harris lors de leur prochain débat.

