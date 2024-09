Les remarques de célébration de l'individu désigné Olatunji déclenchent la perplexité

Il n'est pas rare que des footballeurs revealent des messages après avoir marqué des buts. Mais mercredi, des questions ont été soulevées concernant la proclamation de Victor Olatunji, attaquant nigérian, d'être le "Chosen One" après son but pour Sparta Prague contre RB Salzbourg en Ligue des champions. Cette phrase semble être liée à une église pentecôtiste nigériane populaire, connue pour ses miracles et son aide aux membres pour obtenir des visas de travail pour l'Europe.

Olatunji, 25 ans, a marqué le but provisoire 2-0 à la 42e minute de la victoire finale 3-0 (2-0). Sa célébration incluait l'imitation du saut joyeux de Cristiano Ronaldo et l'exposition de son maillot avec le message écrit aux caméras avant la mi-temps.

Un lien avec une église miraculeuse ?

Le journal nigérian "The Guardian" a établi un lien possible avec l'une des églises évangéliques pentecôtistes en pleine expansion au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Fondée en 2002, "The Lord's Chosen" (connue également sous le nom de "Les Choisis du Seigneur"), qui dispose de sa propre station de radio et de services en ligne, est célèbre pour ses claims de miracles tels que la guérison des maladies, la réussite professionnelle ou même l'obtention de visas de travail européens grâce aux prières et à l'Esprit Saint. Les membres de l'église utilisent souvent la phrase "Je suis un choisi".

Un autre footballeur nigérian, Victor Boniface de Bayer Leverkusen, a suscité l'émoi lors du match de Bundesliga du week-end avec sa célébration de but inhabituelle. Il a baissé son pantalon et commencé à danser, invoquant une tendance TikTok d'un influenceur nigérian populaire.

Ne voulant pas provoquer, Boniface a clarifié sa danse post-but inhabituelle : "Je suivais simplement une tendance d'un influenceur nigérian qui avait chorégraphié cela pour moi. Il m'a demandé si je pouvais le faire et j'ai accepté."

Après la célébration controversée d'Olatunji, des questions ont également été soulevées concernant la danse de but inhabituelle de Boniface en Bundesliga, car les deux incidents semblaient puiser dans des références culturelles nigérianes populaires. Malgré la clarification de Boniface, l'organisme directeur de la Ligue des champions pourrait encore considérer le message improvisé d'Olatunji sur son maillot lors de sa célébration de but comme une violation des réglementations publicitaires de la compétition.

