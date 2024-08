Les relations professionnelles entre Tim Walz et Kristi Noem sont devenues froides.

Vice-président en campagne Walz, favori des démocrates libéraux, s'oppose à la gouverneure Noem, autrefois considérée comme un potentiel candidat à la vice-présidence pour l'ex-président Trump, qui brille dans les cercles républicains conservateurs. Depuis l'élévation de Walz à la nomination démocrate à la vice-présidence, Noem a critiqué Walz en le qualifiant de "radical" pour sa gestion de la "liberté" pendant le pic de la pandémie, qu'elle dirige conjointement.

Cependant, une décennie plus tôt, leurs relations à la Chambre des représentants étaient très différentes. Walz et Noem, alors collègues, entretenaient une relation amicale, travaillaient ensemble sur des projets de loi, prenaient des photos et se complétaient mutuellement. Dans une vidéo collaborative sur un projet de loi sur les terres prairiales, ils étaient particulièrement courtois l'un envers l'autre.

"C'est un bon projet de loi, et je suis reconnaissant envers la députée, car nous partageons une géographie similaire et nos terres sont partagées à la fois par les producteurs et les sportsmen, garantissant ainsi la disponibilité des ressources", a déclaré Walz, alors député, lors de l'enregistrement vidéo sur un canapé avec Noem.

"J'apprécie de travailler avec Tim car il a une approche sensée, que j'apprécie également", a exprimé Noem.

Contrairement à leurs sentiments passés, les récents commentaires de Noem envers Walz ont été durs.

"Walz n'est pas un leader. C'est un radical. J'ai servi avec lui au Congrès. Il faisait mine d'être modéré, puis a montré ses véritables couleurs d'extrémiste dès qu'il est devenu gouverneur", a écrit Noem sur une plateforme X.

During broadcast interviews, Noem further denounced Walz, stating on NewsMax that Harris chose a "radical leftist governor" who believes that socialism is the future for America and placed him on her ticket. On Fox News, Noem continued her criticism, claiming that during the protests following George Floyd's death in 2020, Walz "didn’t take decisive action, didn’t support his cops."

Walz has chosen not to respond to Noem's more recent comments. In a statement, Walz's spokesperson Teddy Tschann said that Walz is eager to work with Republicans to help farmers and veterans.

“Governor Walz regularly collaborated with Republicans in Congress to pass legislation beneficial for veterans and farmers, and he brokered bipartisan deals with a split legislature in Minnesota to reduce taxes and fund schools. He knows how to negotiate without compromising his principles, and he will work with anyone to deliver for the American people,” Tschann said.

Separately, Noem's spokesman Ian Fury, echoed Noem's recent criticisms and criticized Walz's administration as governor of Minnesota.

“Governors are CEOs, and their agendas reflect their priorities. As Governor, Walz’s radical agenda has shown that he consistently tramples on basic freedoms and neglects to safeguard the rights granted to all Americans - while Governor Noem has remained loyal to the U.S. Constitution by allowing individuals to make their own decisions,” Fury said in a statement. “Tim Walz has been an ineffective CEO of Minnesota. He has lost thousands of people and billions in business to other states, including South Dakota, due to his poor leadership.”

Temps au Congrès

Ensemble, ils ont défendu la Loi de protection des prairies de 2013, une proposition visant à décourager les producteurs agricoles de cultiver des terres protégées. Dans la vidéo, Walz, en tant que représentant du 1er district congressionnel du Minnesota, et Noem, députée de l'État de Dakota du Sud, ont mis en avant le bon sens et la facilité de collaboration entre eux.

"J'apprécie de travailler avec Tim car il a une approche sensée, que j'apprécie également", dit Noem à un moment de la vidéo.

À un autre moment, Walz discute du passé commun entre lui et Noem en ce qui concerne la préservation des terres rurales.

"Ce n'est pas théorique pour nous. C'est ainsi que nous avons grandi. Nous avons vécu dans ces villes, et nos zones rurales ne sont pas simplement des zones urbaines non développées. Ce sont des endroits uniques pour vivre où les gens choisissent d'être là, et je pense que c'est important. Je pense que ce que la députée Noem et moi-même faisons, c'est que ce n'est pas un faux choix entre l'un ou l'autre", a déclaré Walz.

La loi sur les prairies est devenue l'une des nombreuses lois que Noem et Walz ont co-parrainées pendant leur mandat au Congrès. Au fil du temps, Noem et Walz ont été co-parrains de plus de 150 projets de loi. Ce qui est plus, huit des projets de loi que Noem a introduits ont été co-parrainés par Walz, et quatre des projets de loi que Walz a introduits ont été co-parrainés par Noem, démontrant que leur partenariat n'était pas qu'une seule fois, bien qu'il n'ait pas été une collaboration constante non plus.

Cette complicité était particulièrement notable compte tenu de leurs points de vue politiques contrastés. Alors qu'il était à la Chambre, Walz était considéré comme un démocrate modéré avec une bonne relation avec les républicains. Noem, quant à elle, se faisait un nom en tant que nouvelle génération de guerrier conservateur.

Leur collaboration au Congrès semblait naturelle compte tenu de leur proximité géographique et de leur intérêt commun pour l'agriculture et la protection des zones rurales. Selon Randolph Briley, ancien membre du personnel du Congrès de Walz,

"Le Dakota du Sud et le sud-ouest du Minnesota partagent certains des meilleurs habitats de canards de chasse de la planète. Et nous avons travaillé sur de nombreux projets de loi qui préservaient cet habitat ou qui pourraient potentiellement préserver cet habitat."

Dans les vénérables couloirs du Congrès, les paiements peuvent donner naissance à des amitiés ou des alliances inattendues qui persistent même après le départ des politiciens de Capitol Hill. Obama, par exemple, a entretenu une solide amitié avec le défunt sénateur Coburn de l'Oklahoma, malgré sa propension à entraver la législation au Sénat. De plus, McConnell et Biden ont cultivé une relation de travail significative au Sénat, qui a perduré tout au long du mandat de Biden en tant que vice-président et de sa présidence ultérieure.

Selon Briley, ancien assistant de Walz, les relations que les législateurs forgés au Congrès peuvent varier de celles cultivées par les gouverneurs en raison de la nature distincte de leurs rôles.

"Lorsque l'on est un homme d'État, c'est à soi que revient la responsabilité ultime," a déclaré Briley. Mais au parlement, "on est constamment à la recherche de collaborateurs..." Walz, connu pour son tempérament sociable et sa sympathie, est très apprécié.

De gouvernements cordiaux à des piques murmurées

Les hostilités entre Noem et Walz n'ont pas cessé avec leur départ du Congrès. En 2018, ils ont tous deux remporté le poste de gouverneur dans leurs États respectifs. Plus tard, ils en sont même arrivés à se prendre en photo ensemble et à la partager sur Twitter.

Pendant un certain temps, la proximité géographique des deux gouverneurs les a incités à collaborer. En 2019, Walz et Noem ont écrit une lettre conjointe au directeur de l'Agence de protection de l'environnement Wheeler, exhortant l'agence à respecter l'engagement de Trump vis-à-vis du Renewable Fuel Standard.

En tant que gouverneurs d'États principalement ruraux, la bioénergie et la politique agricole ont constitué un terrain d'entente pour Noem et Walz. En 2019, Walz a présidé la Coalition des gouverneurs pour les biocarburants, avec Noem en tant que vice-présidente.

Cependant, en 2020, la relation amicale entre Walz et Noem a commencé à se détériorer. During the pandemic, Noem a attiré l'attention en s'opposant fermement à toute mesure de confinement destinée à enrayer la coronavirus. Elle était particulièrement opposée aux réglementations concernant le rassemblement de Sturgis en août 2020. Walz, quant à lui, a renforcé les restrictions sur les rassemblements dans le Minnesota et a critiqué Noem, qualifiant le rassemblement de Sturgis d'"absolument inutile" et critiquant Noem pour "se rendre dans d'autres États et critiquer les autres - à un moment où la capacité hospitalière de cet État est dépassée."

Les tensions n'ont fait que s'intensifier les années suivantes. En 2024, leur ancienne camaraderie s'est transformée en critiques subtiles. En avril, Noem espérait que son nouveau livre, "No Going Back", renforcerait sa position dans le cercle politique républicain et améliorerait ses chances d'être choisie comme colistière de Trump. Cependant, le livre a suscité la controverse en raison d'un anecdote sur la façon dont elle a puni son chien Cricket mal élevé.

La réaction de Walz? De lancer une vague de gouverneurs se moquant d'elle sur Twitter.

"Publiez une photo de votre chien qui ne implique pas de tirer sur eux et de les jeter dans une carrière de gravier. Je commence," a écrit Walz, accompagnant son post d'une photo de son propre chien sauvé.

Owen Dahlkamp a contribué à cet article.

