- Les règles d'exemption de début de saison de Gamswild suscitent des controverses ou des protestations

Depuis des décennies, un règlement spécial du gouvernement de Haute-Bavière gère la chasse au chamois pendant la période de chasse interdite dans les montagnes des Alpes. Dans certaines zones, ces animaux peuvent être chassés toute l'année. L'objectif principal est de minimiser les dommages aux arbres sur les terrains glissants où les avalanches peuvent se produire. Les groupes environnementaux considèrent ces exceptions comme excessives et dangereuses pour les populations de chamois.

La dernière réglementation de suspension de la chasse, valable depuis 2019, a pris fin le 31 juillet, avec une nouvelle réglementation en préparation, selon le gouvernement de Haute-Bavière. Toutes les parties prenantes et organisations ont eu la possibilité de faire part de leur opinion sur ce sujet.

Selon un représentant des Forêts de l'État de Bavière, environ 60 % des forêts de montagne servent de forêts protectrices. Leur but est de protéger les communautés, les industries ou les infrastructures, notamment contre les avalanches ou les glissements de terrain.

Protection des jeunes arbres

En raison de l'utilisation, du changement climatique ou du broutage, certaines forêts protectrices peuvent ne plus remplir leur rôle. Des mesures de réhabilitation ont donc été mises en place sur plus de 10 000 hectares de forêts protectrices depuis plusieurs années. Les arbres plantés dans ces zones sont censés atteindre leur taille adulte en 30 à 50 ans. Les jeunes arbres sont particulièrement attractifs pour les chamois, causant des dommages importants.

Par conséquent, il y a une suspension de l'interdiction de chasse dans ces régions et les régions adjacentes, permettant la chasse aux chamois (sauf les mères) pendant l'interdiction. La zone couverte par la réglementation de 2019 était d'environ 26 000 hectares et devrait diminuer d'environ 14 % d'ici 2024, selon les Forêts de l'État.

Équilibrage des intérêts forestiers et de la faune

L'Association de chasse de Bavière (BJV) propose une réduction de plus de 17 % et suggère un plan en dix points pour mieux prendre en compte les besoins des chamois. Entre autres choses, la BJV propose d'interdire la chasse dans les zones de suspension de la période de fermeture sur les terres pâturées ; d'interdire la chasse dans certaines parties des zones en février et mars ; et de ne pas installer de postes de nourrissage ou de langues de sel toute l'année dans les zones de suspension de l'interdiction pour attirer les chamois.

"Le chamois est l'animal emblématique des Alpes bavaroises", déclare le président de la chasse Ernst Weidenbusch. "Nous devons nous assurer que la faune et la forêt coexistent et que les forêts protectrices poussent sans mettre en danger les populations de chamois".

Les protecteurs de la faune considèrent ces demandes insuffisantes. Depuis environ 25 ans, il n'y a pas d'interdiction de chasse pour les chamois dans de nombreuses régions des Alpes de Haute-Bavière, critique l'association Wildes Bayern. Ce n'est pas nécessaire sous cette forme, déclare la présidente Christine Miller. Son association a déjà attaqué en justice la réglementation de suspension de l'interdiction de chasse de 2019, et une décision finale est encore en suspens.

Le changement climatique menace également l'habitat des chamois

Environ 80 % de l'habitat des chamois est géré par les Forêts de l'État de Bavière, et presque chaque cinquième chamois est tué pendant l'interdiction de chasse dans ces zones, selon Miller. Par exemple, dans les Alpes de Chiemgau, presque tous les habitats d'hiver

