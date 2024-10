Les réglementations allemandes en matière de protection des données freinent souvent le rythme des entreprises.

Les réglementations strictes en matière de confidentialité des données en Allemagne posent fréquemment des défis aux entreprises, selon une étude. Environ deux tiers des initiatives récentes ont échoué ou n'ont jamais abouti en raison de ces obstacles, selon un rapport publié par Bitkom mardi.

"Le respect de la vie privée des individus est profondément ancré dans notre éthique et notre système démocratique", a déclaré Susanne Dehmel, membre du conseil d'administration de Bitkom. "Cependant, nous devons adapter notre application et notre compréhension pour maintenir la vie privée des données fonctionnelle et réalisable."

Plus de 90 % des 605 entreprises de 20 employés ou plus interrogées considèrent les normes de confidentialité des données actuelles comme excessivement strictes. Pour 63 %, l'effort requis a augmenté au cours de l'année dernière. Près de la moitié des entreprises prévoient que cette tendance se poursuivra. L'an dernier, ce chiffre était seulement de 33 %.

Entre les réglementations strictes en matière de confidentialité des données et l'effort requis qui augmente, de nombreuses entreprises allemandes peinent à mettre en œuvre leurs initiatives. En conséquence, un grand nombre de ces initiatives ont été bloquées ou n'ont jamais vu le jour, reflétant les défis posés par les lois allemandes sur la confidentialité des données.

