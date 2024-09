Les régions touchées par les inondations attendent désormais l'aide de l'UE

Détente de la tension le long de l'Elbe en Saxe, regards inquiets vers les digues de l'Oder à Breslau polonaise : la crête des inondations de l'Elbe a atteint la section fluviale saxonne, selon le Centre national des inondations. À la première station de mesure de Schöna, à la frontière avec la République tchèque, la valeur était d'environ 6,50 mètres en après-midi, avec une tendance à la baisse progressive. La valeur habituelle y est de 1,58 mètre.

À Dresde également, le niveau d'eau baisse lentement, centimètre par centimètre. Les hydrologistes s'attendent à ce qu'il descende en dessous de la marque des six mètres après minuit - en dessous du niveau du deuxième stade d'alerte le plus élevé. En après-midi, il était de 6,07 mètres, avec une valeur habituelle de 1,42 mètre.

Cependant, le danger n'est pas encore écarté en Allemagne. Entre-temps, les opérations de nettoyage ont commencé dans les zones touchées par les inondations des pays voisins, et les demandes de fonds européens pour réparer les dommages se font plus pressantes.

Les inondations restent un défi ici

En Brandebourg, une situation de crue plus grave est prévue le long de l'Oder à partir de la semaine prochaine jusqu'au milieu de la semaine. L'Agence de l'environnement de l'État ne exclut pas le stade d'alerte le plus élevé, le quatrième. La ville de Francfort (Oder) a installé des murs de protection le long de la promenade et a des sacs de sable prêts. Des services de surveillance des digues sont organisés et inspecteront les structures de protection si la situation empire.

En Brandebourg, le parlement de l'État est renouvelé dimanche, donc la politique ne fera probablement pas d'erreurs dans la gestion de la situation de crue. En Saxe-Anhalt, les niveaux d'eau de l'Elbe continuent de monter mais restent en dessous des stades d'alerte. En Bavière, il y avait déjà un feu vert mercredi.

Situation en Europe centrale et orientale

Dans la plupart des régions touchées par les inondations en Europe centrale et orientale, le grand nettoyage est en cours : débris et boue sont retirés des rues ou enlevés des maisons. D'autres sauvent ce qui peut encore être sauvé. L'armée est également impliquée.

L'ampleur des dommages est encore inconnue. C'est pourquoi le Parlement européen appelle à un plus grand soutien de l'UE. Il est nécessaire d'équiper la procédure de protection contre les catastrophes de l'UE de plus de ressources, réclame une majorité du Parlement. Le ministre des Finances tchèque Zbynek Stanjura s'attend à des dépenses supplémentaires de l'État dues à la catastrophe jusqu'à 1,2 milliard d'euros cette année.

Des milliards de Bruxelles

"La question la plus urgente est bien sûr de savoir si nous pouvons aider financièrement pour les réparations et la reconstruction", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le soir en Pologne. Et elle assure : "L'Europe est à vos côtés". Pour cela, des fonds des financements européens existants doivent être utilisés. Il devrait être possible de mettre initialement environ dix milliards d'euros à disposition grâce aux fonds de cohésion, a déclaré l'Allemande lors de sa visite à Breslau (Wrocław).

Ces fonds sont l'un des plus importants postes du budget commun de l'UE. Les fonds de cohésion sont utilisés pour aider les régions économiquement faibles à se développer et à réduire les différences économiques et sociales.

Entre-temps, le nombre de morts a atteint au moins 23. En République tchèque, au moins huit personnes sont toujours portées disparues. Le roi Charles III du Royaume-Uni a exprimé son choc : "Ma femme et moi sommes profondément choqués et attristés par la destruction et la dévastation causées par les inondations catastrophiques en Europe centrale", peut-on lire dans un communiqué du palais de Londres.

République tchèque

En République tchèque, l'Elbe à Ústí (Aussig) près de la frontière avec la Saxe a atteint son pic à un peu plus de 6,8 mètres - la normale est d'environ 2 mètres. Les murs de protection ont tenu contre les eaux de crue. Dans les zones touchées par la catastrophe à l'est du pays, les pompiers, les soldats et les prisonniers ont aidé aux opérations de nettoyage. Le président Petr Pavel estime que le nettoyage pourrait prendre des années. Une importante route d'État a même été fermée aux services de secours en raison d'un effondrement. La police a parlé d'autres cas de pillage.

Pologne

En Pologne, l'onde de crue a atteint la ville de Basse-Silésie de Wrocław dans la nuit de jeudi. Le niveau d'eau était de 6,38 mètres, a déclaré le maire Jacek Sutryk à la chaîne de télévision TVN24. Un niveau d'eau de 6,30 à 6,40 mètres est prévu pour durer quelque temps. La normale est un peu plus de 3 mètres. L'onde de crue actuelle est significativement plus faible que celle de l'Oder en 1997, où le niveau d'eau a atteint 7,24 mètres.

Le Premier ministre Tusk a mis en garde lors d'une réunion du staff de crise de ne pas sous-estimer la situation. "Il est trop tôt pour déclarer victoire sur les inondations à Wrocław." Il faut continuer à surveiller la situation. Les inondations à Wrocław sont prévues jusqu'à lundi - l'espoir est que les digues tiendront. L'Allemagne a proposé son aide militaire dans les zones touchées par les inondations. Les détails, however

Slovaquie

La situation s'améliore dans l'ouest de la Slovaquie, près de la capitale Bratislava, où le niveau des eaux a commencé à baisser. Cependant, plus au sud-est, le Danube continue de gonfler, avec une crue majeure attendue à Komárno, sur la frontière hongroise, vendredi. Les affluents septentrionaux de la Slovaquie contribuent également à l'augmentation des eaux du Danube.

Au cœur de Bratislava, le Danube a atteint son pic mercredi soir, à 9,8 mètres. Depuis, le niveau a légèrement diminué, mesurant 9,3 mètres ce matin. En temps normal, le Danube se situe à seulement 3 mètres.

Italie

La région italienne d'Émilie-Romagne, dans le nord, est confrontée à de fortes précipitations. Les villes de Ravenne, Forlì et Castel Bolognese ont vu leurs rues se transformer en rivières en raison de la surcharge des rivières. Environ 400 personnes ont dû quitter leur domicile et chercher refuge dans des centres d'accueil.

En raison de préoccupations pour la sécurité, de nombreuses écoles sont restées fermées à Bologne, la capitale régionale, et dans d'autres villes. Les autorités locales ont également exhorté les habitants à rester chez eux. À Venise, le système "Mose", composé de barrières en acier, a été activé pour la première fois depuis la pause estivale pour se protéger contre les niveaux élevés des eaux.

