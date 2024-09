Les régions du sud et particulièrement arides connaissent une augmentation de la popularité par rapport au Merz.

La coalition du feu rouge a mis l'Union dans une situation difficile avec sa popularité sans précédent. Actuellement, la CDU et la CSU n'ont qu'à marquer un but. La question est de savoir qui sera le candidat à la chancellerie de l'Union pour tirer le coup. Friedrich Merz, le président de la CDU, est le favori clair mais reste prudent. Le ministre-président bavarois Markus Söder a réaffirmé son intérêt suite aux élections régionales en Saxe et en Thuringe. Il y a aussi un troisième candidat dont les intentions ne sont pas tout à fait claires mais qui devient une option plus sérieuse grâce à la dernière RTL/ntv Trendbarometer.

L'Institut Forsa a mené une enquête représentative et a demandé : "Quel candidat de l'Union serait le mieux adapté pour le poste de chancelier fédéral ?" Les options étaient Merz, Söder et le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst. 31 % des répondants ont choisi Wüst, 23 % ont choisi Söder et 16 % ont choisi Merz. 30 % sont restés indécis ou n'ont pas de préférence.

Avant que Merz ne devienne le président fédéral de la CDU, il était considéré comme l'espoir des associations de la CDU de l'Est. Cependant, le soutien pour lui n'a pas augmenté dans l'Est : 14 % des répondants des États de l'Est ont choisi Merz, tandis que 23 % ont choisi Söder. Wüst a réussi à obtenir 27 % des votes dans les États de l'Est. Les partisans de l'Union sont toujours indécis, et chacun des trois hommes obtient environ un tiers des votes.

Söder a été critiqué au sein de la CDU suite à ses actions en 2021 lorsqu'il a saboté la candidature à la chancellerie d'Armin Laschet et n'a jamais présenté d'excuses. Cependant, Wüst semble gagner plus de soutien auprès des électeurs du centre gauche : 47 % des partisans du SPD et 51 % des partisans des Verts soutiennent Wüst.

Parmi les partisans de tous les partis, Merz est le candidat le moins populaire. La seule exception est chez les partisans des Verts, où Merz arrive deuxième avec 9 %. Söder, qui a été critique envers les Verts, arrive troisième avec 5 %.

Merz a réussi à obtenir une petite victoire en étant plus populaire que le chancelier fédéral du SPD Olaf Scholz. Le Trendbarometer a montré que 27 % choisiraient Merz si seulement les deux étaient disponibles, tandis que 23 % choisiraient Scholz. Cependant, cela représente une légère baisse par rapport à la semaine dernière, où les deux étaient à égalité à 25 %.

Lors d'un petit-déjeuner politique traditionnel à Gillamoos, Söder a déclaré : "Je pense que le poste de ministre-président est le plus beau. Mais je ne me déroberais pas devant la responsabilité pour notre pays." Entre-temps, la CSU a répété à plusieurs reprises que Merz était le favori pour la candidature à la chancellerie, mais la décision est toujours en suspens.

Merz a répondu à la nouvelle candidature de Söder en déclarant : "La déclaration de Markus Söder ce matin n'a aucune valeur informative." Merz et le président de la CDU ont convenu de discuter de la question entre eux plus tard cet été et de proposer une décision aux comités exécutifs de la CDU et de la CSU. "Et c'est ce que nous ferons."

La situation actuelle de la CDU pour regagner en popularité provient de la popularité sans précédent de la coalition du feu rouge, et la CDU et sa sœur bavaroise, la CSU, cherchent

