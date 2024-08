"Les régions du sud devraient supporter la chaleur brûlante jusqu'à mardi".

Quelle est l'évaluation à long terme de la vague de chaleur estivale en Allemagne ?

Björn Alexander : Bien que l'analyse complète de l'été ne soit pas finalisée avant septembre, certains éléments clés sont déjà déterminés. En substance, nous avons connu un été tumultueux. Les périodes intenses de paix et de détente pour l'ensemble de l'Allemagne ont été rares. Un schéma imprévisible s'est imposé au fil des saisons, entraînant une précipitation légèrement supérieure à la moyenne pendant l'été. Par conséquent, les régions les plus humides de Bavière ont rapporté environ 650 à 750 litres de précipitation par mètre carré.*

Quelles régions ont connu les précipitations les plus faibles ?

La station météorologique de Genthin, en Saxe-Anhalt, signale les précipitations les plus faibles cet été, avec environ 100 litres par mètre carré. Des disparités régionales importantes sont apparues, attribuables à la concentration des orages et des averses. Par exemple, la sécheresse de Genthin en Saxe-Anhalt a été compensée par un excès de précipitations notable à Kemberg-Radis, dépassant la moyenne estivale de plus de 300 litres par mètre carré - soit environ 60 % de plus qu'à Genthin.

Quel est l'équilibre des températures ?

Actuellement, nous sommes autour de 18,5 degrés, ce qui représente un surplus de 2 degrés par rapport aux normes de 1961-1990, avec une prévision de ensoleillement d'environ 700 heures de soleil.

Le "summer rollercoaster" se poursuivra-t-il dans l'automne météorologique qui commence dimanche ?

Les prévisions préliminaires indiquent que septembre débutera avec une chaleur estivale, maintenue par la volatilité en cours. Cependant, les prévisions à long terme expérimentales prédisent que septembre 2024 sera modérément moyen à légèrement sec, avec environ 60 litres de précipitations par mètre carré, laissant une large marge pour un été indien prolongé.

Quelle est l'augmentation prévue de la température en septembre ?

Bien qu'une légère baisse soit possible, les conditions peuvent également devenir remarquablement chaudes. Compte tenu du changement climatique, les mois extrêmement froids, voire glacés, sont désormais considérés comme rares ou improbables.

Quand avons-nous connu des mois extrêmement froids pour la dernière fois ?

Cela s'est produit en avril 2023, en avril 2022 et en août 2021.

Quelles sont les propositions de la prévision météorologique ?

Nous devrions atteindre le sommet de la vague de chaleur aujourd'hui. Par conséquent, de nombreuses régions dépasseront 30 degrés, avec des pics de température de 35 ou 36 degrés. Cela s'aligne sur les pics de chaleur antérieurs de cette année. Le point le plus chaud jusqu'à présent a été Bad Ahrweiler/Neuenahr en Rhénanie-Palatinat, enregistrant une température étouffante de 36,5 degrés le 13 août.

Que nous réserve la suite ?

Alors que notre "système de haute pression Piet" faiblit et se déplace, un nouveau système de haute pression, "Quentin", approche du sud-ouest. Cependant, un vide naissant permet aux bords extérieurs de la basse pression "Wilhelma" de la mer du Nord de s'aventurer vers le nord-ouest de notre nation, attirant temporairement de l'air plus frais du nord. Par conséquent, l'air chaud et humide de l'été persiste par moments. Une frontière d'air massique turbulent se forme entre les deux.

Quelles sont les conséquences pour les jours à venir ?

Dans le sud, ce changement ne se produira pas immédiatement, donc la vague de chaleur se poursuivra jusqu'à au moins mardi de la semaine prochaine. À l'inverse, le nord-ouest se rafraîchira temporairement avant que l'air estival ne progresse vers le nord, éventuellement annonçant des orages dans certaines régions.

Quelles sont les régions les plus à risque d'orages ?

Cela comprend une bande s'étendant de l'Eifel et du Lower Rhine à la mer Baltique, à la fois le jour et la nuit le jeudi et le vendredi.

Quels sont les dangers que nous courons ?

En plus de la chaleur accrue aggravée par l'humidité croissante, le risque d'orages violents est une préoccupation. During thunderstorms, heavy precipitation, hail, and violent winds are not an unthinkable scenario.

Que pouvons-nous attendre pour le week-end ?

Des averses et des orages sont probables au centre du pays le samedi. La probabilité d'averses et d'orages augmente le dimanche, principalement à l'ouest et au sud-ouest. elsewhere, the forecast suggests a predominantly sunny and dry weekend.

Quelles températures pouvons-nous espérer ?

Le vendredi, les températures atteindront des sommets dans le sud et l'est - de 28 à 34 degrés, contrastant avec le nord et l'ouest avec seulement 21 à 23 degrés.

Au cours du week-end, la chaleur se propage vers le nord. En conséquence, les températures seront de plus en plus chaudes et humides, surtout le dimanche, avec des températures allant de 25 à 33 degrés. Seules les zones côtières resteront fraîches, à environ 20 degrés.

Que nous réserve la semaine à venir ?

La semaine prochaine commence avec un mélange de soleil et d'averses, maintenant l'humidité autour de 32-33 degrés Celsius. Les régions côtières, however, resteront relativement fraîches avec des températures oscillant entre 20-22 degrés.

Un phénomène météorologique inhabituel s'est-il produit pendant cet été ?

L'Allemagne a connu un schéma estival inhabituel cette année, caractérisé par sa nature erratique et ses classements de température élevés.

Quel type de temps pouvons-nous attendre pour le mois de septembre à venir, selon les prévisions préliminaires ?

Les prévisions préliminaires suggèrent que septembre 2024 débutera avec une chaleur estivale, suivi de moyennes modérées et de conditions sèches, permettant un été indien prolongé.

