Avec des doutes grandissants, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'obstine à travailler dur pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Après des discussions en Israël, il s'est rendu en Égypte et au Qatar, tous deux jouant un rôle de médiateur dans des pourparlers indirects entre Israël et le groupe islamiste radical Hamas. Un article de presse suggère qu'un accord pourrait s'effondrer sans un plan de secours immédiat. Entre-temps, la situation volatile le long de la frontière nord d'Israël s'est encore tendue. Le Hezbollah au Liban et l'aviation israélienne ont une fois de plus échangé des tirs sur les territoires de l'autre.

Blinken : Poussant pour la participation de Hamas

À son arrivée à Doha, Blinken a déclaré aux journalistes : "Nous devons sceller l'accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages rapidement." Le temps presse, a-t-il souligné, car les vies des otages de Hamas sont de plus en plus en danger chaque jour. De plus, la souffrance des résidents de Gaza continue quotidiennement, a noté le secrétaire d'État américain. Tous les médiateurs cherchent à prévenir de nouvelles escalades dans la région. Le Qatar et l'Égypte communiquent directement avec Hamas pour parvenir à un accord. "Dans les jours à venir, nous allons tout faire pour que Hamas accepte la proposition de transition", a déclaré Blinken. Après cela, les deux parties devraient convenir des détails supplémentaires.

Blinken avait déclaré lundi en Israël que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait accepté la dernière proposition de cessez-le-feu américain à Gaza lors d'une "réunion constructive". Il s'agit d'une "proposition de transition" basée sur un plan présenté par le président américain Joe Biden en mai. Maintenant, c'est à Hamas d'approuver la proposition.

Hamas : Les États-Unis cèdent aux nouvelles demandes de Netanyahu

Cependant, Hamas a accusé les États-Unis de céder aux demandes d'Israël dans la dernière proposition de transition. Selon le porte-parole d'Hamas, Osama Hamdan, Washington tolère en effet de nouvelles demandes de Netanyahu. Hamas refuse de négocier de nouvelles conditions, a-t-il déclaré. Ils doivent se concentrer sur la mise en œuvre du plan de Biden de mai. Entre-temps, Blinken a expliqué que le "plan de transition" comportait simplement "des clarifications et des détails" autour du plan original.

Le plan de Biden comprend trois étapes : d'abord, un cessez-le-feu de six semaines pendant lequel un groupe spécifique d'otages serait libéré. En échange, les Palestiniens détenus en Israël seront libérés. Dans la prochaine étape, les combats seront définitivement arrêtés, et les otages restants seront libérés. Dans la dernière étape, la reconstruction de Gaza débutera.

Lors d'une réunion avec les proches des otages, Netanyahu a reportedly déclaré qu'il n'y avait pas de garantie d'accord avec Hamas. Le Premier ministre a également mentionné qu'il n'était pas encore prêt à se retirer de la zone tampon stratégiquement importante entre la bande de Gaza et l'Égypte, ainsi que du corridor de Nizarim divisant la bande de Gaza en sections nord et sud. Cependant, Hamas réclame un retrait complet des troupes israéliennes de la bande de Gaza comme condition préalable à un cessez-le-feu. Les critiques affirment que Netanyahu retarde un règlement en raison de la peur que son gouvernement de coalition s'effondre s'il fait des concessions à Hamas. Après sa visite en Israël, Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon le Service d'information d'État (SIS), al-Sisi a suggéré qu'un cessez-le-feu à Gaza devrait marquer le début d'une reconnaissance plus large de l'État palestinien, garantissant la stabilité régionale.

Un rapport du site d'actualités américain "Politico", citant deux sources américaines et deux sources israéliennes, pense que l'accord est au bord de l'effondrement, sans alternative directe claire. En cas d'échec, un conflit plus large dans la région est craint. Après l'assassinat de deux ennemis seniors d'Israël à Téhéran et Beyrouth il y a presque trois semaines, l'Iran et le militia chiite libanaise Hezbollah ont menacé de frappes de représailles significatives.

L'armée israélienne a récupéré les corps de six otages dans la bande de Gaza pendant la nuit. Les restes de six hommes âgés de 35 à 80 ans ont été découverts dans un tunnel à Khan Yunis, dans la bande côtière sud. Les proches des otages accusent le gouvernement de n'avoir pas sauvé leurs proches vivants.

Hamas détient maintenant 109 otages, avec 36 morts et 73 encore en vie, selon un porte-parole du gouvernement israélien.

"Les jours passent et nous perdons plus d'otages. Nous devons conclure un accord. Nous devons. Maintenant", a écrit le chef de l'opposition israélienne Jair Lapid sur la plateforme X.

Les attaques et les affrontements dans la bande de Gaza continuent. Dans une attaque israélienne sur un bâtiment scolaire dans la ville de Gaza, dix personnes ont reportedly trouvé la mort. Selon les médias palestiniens, la cible était un bâtiment scolaire accueillant des personnes déplacées. L'armée israélienne a affirmé que Hamas avait caché un centre de commandement sur le site, qui était la cible de l'attaque.

Dans des combats intenses dans le sud de la bande de Gaza, de nombreux combattants palestiniens ont reportedly été tués. Dans la région de la ville de Rafah, "environ 40 terroristes ont été neutralisés au combat rapproché et par des frappes aériennes de l'armée israélienne", a annoncé l'armée dans un communiqué. La branche militaire de Hamas a affirmé que ses combattants avaient tiré des roquettes sur un char israélien et des soldats dans un bâtiment rempli de grenades dans la région.

Le conflit de Gaza a été déclenché par une attaque terroriste d'Hamas et d'extrémistes de Gaza contre le sud d'Israël le 7 octobre. Environ 1 200 personnes ont été tuées, et plus de 250 autres ont été prises en otage à Gaza. Depuis, l'autorité sanitaire gérée par Hamas a rapporté que 40 173 personnes ont été tuées dans la région côtière fermée.

De nouvelles salves de roquettes en provenance du Liban ont touché Israël.

Directement du Liban, des sources militaires israéliennes affirment que de nombreuses roquettes ont été tirées vers le nord d'Israël une fois de plus. L'organisation chiite libanaise Hezbollah a déclaré avoir exécuté une "attaque de roquettes agressive" contre des installations militaires israéliennes. Elles ont affirmé que cette riposte était une réponse aux attaques israéliennes lundi dans la vallée de la Bekaa au Liban, qui ont Leave

La nuit tombée, il semble que l'armée de l'air israélienne a repris ses raids dans la vallée de la Bekaa, selon les médias libanais. Le ministère de la Santé libanais a rapporté au moins un mort et seize blessés. Récemment, les médias libanais ont rapporté quatre morts et deux blessés dans une attaque israélienne dans le sud du Liban, dont trois membres du Hezbollah, selon les agences de sécurité libanaises.

Les craintes d'une escalade potentielle persistent, laissant craindre un conflit plus large. Le ministre israélien de la Défense, Joav Galant, a déclaré que "l'accent" se déplaçait progressivement de la bande de Gaza vers la frontière nord.

Blinken se rendra prochainement au Caire dans le but de recueillir le soutien de l'Égypte pour inclure le Hamas dans les négociations de paix. L'Égypte, en tant que médiateur clé, joue un rôle crucial dans la persuasion du Hamas pour accepter la proposition de transition soutenue par les États-Unis pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

