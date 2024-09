Les réfugiés ukrainiens trouvent de plus en plus d'emplois en Allemagne

La chasse d'emploi des réfugiés ukrainiens en Allemagne se termine de plus en plus souvent par un succès. En septembre, environ 8 500 citoyens ukrainiens ont réussi à trouver un emploi sur le marché du travail principal, à commencer un apprentissage ou à lancer leur propre entreprise, selon le ministre fédéral allemand du Travail Hubertus Heil (SPD). Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à celui de septembre 2024 et Heil a déclaré : "Ces chiffres montrent que le programme 'job boost' porte ses fruits." Après avoir terminé un cours d'intégration et obtenu des compétences linguistiques de base en allemand, les réfugiés sont placés dans des emplois grâce à ce programme. Selon les données de juillet 2024, environ 266 000 des presque 700 000 Ukrainiens en Allemagne ont un emploi ; 213 000 d'entre eux sont soumis à des cotisations de sécurité sociale et 53 000 travaillent à temps partiel. La reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères reste un défi, selon l'agence allemande pour l'emploi.

17:20 Les forces russes prennent le contrôle de deux villes de Donbass

Les forces russes progressent sur le front est de l'Ukraine et ont apparemment pris le contrôle de deux autres localités dans la région industrielle de Donbass. Les villages de Maryniwka et la ville d'Ukrajinsk ont été saisis pendant la semaine, selon le ministère russe de la Défense. Cependant, le commandement militaire ukrainien n'a pas confirmé cela. Selon le rapport du état-major ukrainien du vendredi matin, Maryniwka est toujours en litige, tandis qu'Ukrajinsk a été marqué comme sous contrôle russe par les observateurs militaires ukrainiens depuis plusieurs jours. Les deux lieux sont situés dans la région de Donetsk, partageant une frontière avec les villes plus grandes de Pokrovsk, Kurachove et Vuhledar. Les troupes russes ont fait de nets progrès dans cette région au cours des derniers mois. Les troupes de défense sont à court de personnel et de ressources.

16:43 Zelensky rencontre Trump à NYC : "But commun d'arrêter la guerre"

During his visit to the US, Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with former US President Donald Trump for a chat in New York. Prior to the meeting, Zelensky shared his view that "the war in Ukraine must end." Zelensky and Trump held talks at Trump Tower in Manhattan. Trump is a frequent critic of the US billion-dollar aid to Ukraine and encourages the Kyiv leadership to secure an agreement with Russia. Critics argue that Trump's stance is essentially capitulating to Russia and adopting Russian President Vladimir Putin's stance. The last time they met was around five years ago. Before heading to Washington, Zelensky had a meeting with US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris.

16:02 Kyiv pourrait augmenter l'impôt de guerre sur les citoyens

Le ministre des Finances ukrainien Serhiy Marchenko considère les hausses d'impôt proposées au Parlement comme une "mesure nécessaire". Kyiv suggère d'augmenter l'impôt de guerre de 1,5 à 5 pour cent. Cette année, une telle mesure devrait générer environ 1,2 milliard d'euros, et l'année prochaine, 3 milliards d'euros de plus. "Cette décision aura un impact sur l'économie, mais toutes les autres alternatives sont presque épuisées", déclare Marchenko. Les recettes des nouvelles obligations domestiques ne suffiraient qu'à rembourser les dettes d'obligations existantes. L'aide financière étrangère est de moins en moins fiable. Au premier trimestre, l'Ukraine n'a reçu que 10 pour cent de l'aide étrangère requise. Un blocage par les républicains du Congrès américain a retardé la livraison. Kyiv s'attend toujours à recevoir plus de 37 milliards d'euros cette année et plus de 34,5 milliards d'euros l'année prochaine de l'étranger. "Mais cela ne signifie pas que ces paiements seront stables", prévient Marchenko.

15:24 La Norvège met fin à l'asile automatique pour les réfugiés ukrainiens

La Norvège mettra fin à l'attribution automatique de l'asile aux réfugiés ukrainiens. Le gouvernement norvégien a annoncé que chaque cas serait évalué individuellement pour les Ukrainiens originaires de la partie occidentale du pays. La partie occidentale de l'Ukraine, généralement considérée comme sûre par les autorités norvégiennes, est la zone où la nouvelle politique s'applique. Après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les autorités norvégiennes ont accordé une "protection collective" aux réfugiés ukrainiens, leur octroyant automatiquement l'asile. Depuis, la Norvège, avec une population de 5,6 millions d'habitants, a accueilli environ 85 000 Ukrainiens - plus que tout autre pays nordique.

14:51 L'armée russe recrute de nouveaux conscrits

La prochaine date de conscription russe est fixée au 1er octobre, selon les services de renseignement militaire britanniques. Tous les Russes aptes au combat âgés de 18 à 30 ans sont tenus de servir un an dans l'armée. Jusqu'à présent, les conscrits n'ont pas été impliqués dans les combats en Ukraine, mais ont été déployés dans la région russe de Kursk, d'où les unités ukrainiennes doivent être retirées. Certaines familles russes se plaignent que leurs fils sont envoyés dans des zones de conflit avec moins de quatre mois de formation. Selon la loi russe, les conscrits ne peuvent être déployés dans une zone de combat qu'après quatre mois de formation et de spécialisation.

14:22 Ramstein accueillera une réunion sur l'Ukraine avec Biden

La réunion des pays soutenant l'Ukraine lors de la visite du président américain Joe Biden en Allemagne aura lieu le 12 octobre sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, selon le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit. L'Allemagne et les États-Unis prévoient de co-organiser la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine. "Dans ce format, plus de 50 nations se réunissent pour coordonner leur soutien à l'Ukraine", déclare Hebestreit. Il n'est pas clair si le président ukrainien Volodymyr Zelenskyyy assistera en personne à la réunion.

13:56 Lituanie va acquérir des chars Leopard 2 allemands pour une nouvelle division militaire La Lituanie prévoit d'acquérir des chars Leopard 2 pour une unité nouvellement créée au sein de son armée. Un accord potentiel pourrait se concrétiser en novembre, suite à l'approbation du Conseil de sécurité nationale, selon le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas. Il n'a pas révélé le nombre de chars ou le modèle spécifique, tous deux originaires d'Allemagne. Le pays voisin de Lituanie partage des frontières avec l'exclave russe de Kaliningrad et l'allié de la Russie, la Biélorussie. La Lituanie perçoit le conflit en Ukraine comme une menace directe à sa sécurité nationale, ce qui a incité le gouvernement de Vilnius à renforcer considérablement son armée, notamment en créant une nouvelle division dotée d'un bataillon de chars. À terme, une brigade blindée allemande sera stationnée de manière permanente en Lituanie.

13:20 Discord pourrait faire face à une interdiction totale en Russie Selon le média russe "Kommersant", la plateforme de communication Discord pourrait être interdite en Russie prochainement. Cette allégation repose sur les dires d'une source de l'industrie du jeu qui aurait informé le média des actions potentielles de l'organisme de régulation des médias russes. L'organisme de régulation des médias russes enquête sur des violations présumées de la loi nationale, mais aucun chefs d'accusation spécifiques n'ont été divulgués pour l'instant. Les utilisateurs russes ont commencé à exprimer leur mécontentement face aux pannes de Discord au début du mois, et la plateforme compte entre 29 et 40 millions d'utilisateurs actifs en Russie, avec des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie parmi sa base d'utilisateurs principale.

13:04 Pas d'approbation pour l'utilisation d'armes à longue portée au-delà des frontières : "Biden mis en garde par les services de renseignement avant la décision" Le président américain Biden a promis un nouveau paquet d'aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine. Cependant, les États-Unis ne leveront pas les restrictions sur les armes fournies par l'Ouest pour permettre des frappes au-delà des frontières russes, comme précédemment demandé par Selenskyj. Le politologue Thomas Jäger explique la raison de cette décision.

12:36 Un citoyen américain arrêté en Russie pour des "activités de mercenaire" Selon RIA Novosti, un citoyen américain a été inculpé pour "activités de mercenaire" en Russie depuis vendredi dernier. Le citoyen américain de 72 ans, Stefan Hubbard du Michigan, est accusé d'avoir servi comme mercenaire pour l'Ukraine dans le conflit en cours, selon le rapport. Il reste incertain où et quand le citoyen américain a été arrêté.

12:01 Kryvy Rih : Attaque de missile russe contre un poste de police Des rapports d'autres attaques de la Russie arrivent de différentes régions d'Ukraine. Un missile a touché un poste de police à Kryvy Rih plus tôt dans la journée, selon l'administration locale. Le corps d'une femme a été retrouvé sous les débris, et au moins cinq personnes ont été blessées. Les équipes de secours cherchent toujours des survivants sous les décombres. Des bâtiments résidentiels ont également été touchés. Le Bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a partagé des images des attaques de missiles à Kryvy Rih, et des rapports font état d'une attaque de missile sur la ville de Dnipro, impliquant une installation industrielle, qui a fait au moins huit blessés. Des raids aériens russes dans la région de Kherson ont laissé au moins huit personnes blessées, selon l'administration.

11:27 Un drone russe a peut-être brièvement violé l'espace aérien de la NATO Le ministère de la Défense roumain affirme qu'un drone russe pourrait avoir brièvement pénétré l'espace aérien du membre de la NATO, la Roumanie, pendant la nuit. Le drone aurait traversé le territoire roumain pendant moins de trois minutes dans la région frontalière, ayant été impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne d'Izmail plus tôt ce matin-là. La ville est située sur le Danube, avec la Roumanie située de l'autre côté. Selon les officiels ukrainiens, Izmail a été la cible d'une attaque de drone au début du vendredi, faisant trois morts et environ une douzaine de blessés. L'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir détruit 24 des 32 drones d'attaque russes au cours de la nuit.

10:57 Fritz : Les États-Unis fournissent à l'Ukraine les premières bombes à glissière Le président ukrainien Zelensky présentera son "plan de victoire" et demandera une aide militaire supplémentaire lors d'une visite aux États-Unis. Biden certifie un paquet d'armes d'une valeur de presque 8 milliards de dollars pour l'Ukraine, dépassant les livraisons précédentes. Comme le note le reporter de ntv Gordian Fritz, il s'agit d'une augmentation considérable.

10:20 Rapport : Les agences de renseignement américaines s'attendent à des représailles importantes si l'approbation des missiles à longue portée est accordée Les agences de renseignement américaines estiment que l'approbation de l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée contre des cibles à l'intérieur du territoire russe entraînerait des représailles significatives, entraînant des risques importants. Les potential

08:40 Structure russe mystérieuse près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne Une structure russe énigmatique près du pont de Crimée tient la marine ukrainienne en haleine. Selon "The Kyiv Independent", le porte-parole de la marine, Dmytro Pletenchuk, a déclaré à la télévision ukrainienne que la construction était en cours. Sa destination reste inconnue. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré Pletenchuk. Le porte-parole de la marine doute que les Russes puissent la terminer compte tenu des conditions météorologiques défavorables. "Ils essaient constamment de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles finissent sur la côte."

08:08 Ville du sud de l'Ukraine attaquée, plusieurs morts La ville d'Ismajil, dans le sud de l'Ukraine, a été attaquée. Trois personnes ont trouvé la mort dans une frappe de drone russe ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, dont une femme de plus de 90 ans. De plus, onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également rapporté des dommages aux propriétés, des effondrements de voitures et plusieurs incendies. Ismajil se trouve près de la frontière avec la Roumanie, avec le bras nord du Danube formant la frontière.

07:40 Roth plaide pour une aide militaire accrue à l'Ukraine pour atteindre les négociations L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'une aide militaire accrue de l'Europe à l'Ukraine. "Principalement, les grandes nations européennes doivent faire beaucoup plus sur le plan militaire pour garantir que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "Il est grand temps maintenant de mobiliser toutes les ressources pour placer l'Ukraine dans la meilleure position possible pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag argue : "Celui qui souhaite mettre fin à la guerre le plus rapidement possible doit fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin." Le pouvoir militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce, explique-t-il. "La Russie ne sera prête à négocier que si Poutine est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock met en garde contre le soutien faiblissant pour Kyiv, défend les livraisons d'armes La ministre fédérale des Affaires étrangères, Baerbock, défend les livraisons d'armes de l'Ouest à l'Ukraine et met en garde contre le soutien faiblissant pour Kyiv. "L'idée que la guerre en Ukraine n'aurait pas lieu et n'aurait pas de victimes si les armes défensives n'existaient pas est aussi simpliste qu'elle est fausse", a déclaré Baerbock jeudi lors du débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie arrête son attaque, la guerre est terminée. Si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est fini pour l'Ukraine." Le président russe Poutine a réagi à une invitation à une conférence de la paix en juin en bombardant un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'est pas prêt à engager des négociations, mettre fin à l'aide signifierait "que les hôpitaux de l'Ukraine et leurs enfants seraient sans défense. Cela signifierait plus de crimes de guerre, peut-être aussi dans d'autres pays", a déclaré Baerbock. Baerbock a souligné que la Russie "a toujours menacé l'inviolabilité des frontières des pays baltes et de la Pologne".

06:45 Le gouvernement slovène met en garde contre les décisions hâtives sur les fournitures de technologie à l'Ukraine

Le gouvernement slovène met en garde contre les décisions hâtives concernant le déploiement d'armes occidentales avancées sur le sol russe, compte tenu des réticences allemandes. "Il est rarement sage de rejeter quelque chose d'avance", déclare le Premier ministre Robert Golob sur la touche de la débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet controversé, mais je pense qu'à ce stade, toutes les possibilités devraient être explorées, et celle qui convient le mieux à la situation actuelle devrait être choisie", a déclaré Golob en réponse à une question sur le déploiement de missiles de croisière à longue portée. Jusqu'à présent, l'Allemagne et les États-Unis ont principalement résisté à cette question. Le chancelier Olaf Scholz a récemment exclu la livraison de armes de précision à longue portée à l'Ukraine, même à l'avenir.

06:11 Baerbock appelle l'Iran à mettre fin à son aide à la guerre de la Russie contre l'Ukraine La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock appelle l'Iran à mettre fin à toute aide à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et à mettre fin au transfert de missiles balistiques et de drones. Le ministère des Affaires étrangères communique cela sur la plateforme X. Baerbock a discuté de cela avec son homologue iranien Abbas Araktschi sur la touche de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump prévoit de rencontrer Zelensky à New York L'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à New York vendredi. La réunion doit avoir lieu à la Trump Tower à Manhattan, selon Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Joe Biden jeudi, a reportedly prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage aux États-Unis, Zelensky a déclaré qu'il voulait rencontrer Trump, le président démocrate Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. [Lire plus ici.]

04:25 Harris promet son soutien à Zelensky, met en garde contre Trump

14:08 Attaques signalées à l'ouest de Kherson

Jeudi, les forces russes ont bombardé le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville de Kherson tenue par les Ukrainiens, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Il a rapporté sur Telegram une morte et un blessé.

00:55 Le Royaume-Uni fournira plus de systèmes d'artillerie automoteurs à l'Ukraine

Le Royaume-Uni fournira des systèmes d'artillerie automoteurs AS90 supplémentaires à l'armée ukrainienne. Dix de ces systèmes ont déjà été livrés à l'Ukraine, et six autres sont prévus pour être livrés dans les semaines à venir, comme l'a annoncé le ministère de la Défense britannique.

23:33 Fonds insuffisants pour aider les Ukrainiens cet hiver

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a reconnu un manque de financement important pour aider les Ukrainiens cet hiver. "Nos niveaux de financement sont trop bas pour cette saison", a déclaré Karolina Lindholm Billing, représentante du HCR en Ukraine. Le HCR ne dispose actuellement que de 47 % des fonds nécessaires pour aider les millions de personnes déplacées ou affectées par la guerre en Ukraine. L'an dernier à la même époque, le HCR était financé à 70 %.

22:13 Biden : les États-Unis renforceront leur aide à l'Ukraine

Le président Biden a promis d'augmenter l'aide des États-Unis à l'Ukraine pour le reste de son mandat. Cela renforcera le pouvoir de négociation du gouvernement de Kyiv, a affirmé Biden avant une réunion avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé soit par son vice-président Harris, soit par le candidat républicain Trump, qui est prévu pour réduire l'engagement des États-Unis en Ukraine.

21:34 Ukraine : la Russie se prépare à intensifier les attaques dans la région de Zaporizhzhia

Des sources de renseignement ukrainiennes rapportent une escalade attendue des activités d'attaque dans la région de Zaporizhzhia par les forces russes. "Il y a une tendance à l'intensification de la situation de combat dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un porte-parole des forces stationnées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 5 attaques, et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente, car nos informations indiquent que l'ennemi est en train de rassembler des groupes d'attaque près du village de Pryiutne." De plus, des véhicules blindés légers ont été reçus du côté russe, a révélé le porte-parole. "Cela suggère qu'ils prévoient des opérations offensives."

21:00 Biden à Zelenskyy : la Russie ne triomphera pas

En début de réunion à Washington, le président américain Joe Biden a rassuré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy du soutien continu des États-Unis. "La Russie ne triomphera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien à la Maison Blanche dans le Bureau ovale. "Et nous serons à vos côtés à chaque étape." En savoir plus ici.

