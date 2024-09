Les réfugiés haïtiens cherchaient la tranquillité dans leur pays mais maintenant elle est perturbée à Springfield.

Il y a trois ans, Dorsainvil s'est trouvé face à un dilemme difficile : mettre en danger sa vie pour rester en Haïti et assister à la naissance de son enfant ou s'échapper des gangs violents qui avaient ravagé son pays et l'avaient marqué comme cible.

Il a partagé ses pensées avec CNN, déclarant : "Je ne voulais pas vraiment partir, mais ils en avaient après moi." Ayant obtenu son diplôme de médecine, les gangs pensaient qu'il possédait des biens, notamment financiers, mais Dorsainvil a clarifié qu'il ne faisait que fournir des soins de santé à sa communauté sans gains significatifs.

Sa fiancée lui a finalement donné des conseils, affirmant : "Ils en ont après toi, il faut que tu partes."

Ainsi, comme tant d'autres Haïtiens, Dorsainvil a immigré aux États-Unis, qui lui a accordé un statut de protection temporaire. Il s'est finalement installé à Springfield, dans l'Ohio, où vivait son frère et où il a trouvé un sentiment de sécurité et de warmth.

Malheureusement, ce sentiment de sécurité a été ébranlé la semaine dernière lorsque Springfield a été inondée de messages menaçants suite à des allégations infondées faites par l'ancien président Donald Trump et son colistier à la vice-présidence, laissant entendre que les immigrants de la ville s'adonnaient au vol de chiens et à leur consommation.

En conséquence, le Clark State College, où Dorsainvil suivait une formation en soins infirmiers, a temporairement basculé vers l'apprentissage à distance. Simultanément, l'hôpital où il travaillait en tant qu'infirmier en réhabilitation a été contraint de fermer en raison de ces menaces.

Dorsainvil a déclaré à CNN que l'anxiété croissante lui avait rappelé certaines des peurs qu'il avait affrontées en Haïti. Il a déclaré : "Je me suis dit à moi-même, 'Oh, je viens ici pour trouver la paix, et j'ai fui mon pays à cause de ça, et maintenant, la même chose se produit.' C'est dur."

'Nous n'avions pas de menaces il y a une semaine'

Il est facile pour certaines personnes de sous-estimer la gravité de ces allégations lors du débat présidentiel de la semaine dernière, mais pour la communauté haïtienne de Springfield, leurs peurs sont tout sauf drôles.

Madet Merove, une immigrée haïtienne et pasteure méthodiste unie, a exprimé ses préoccupations quant à leur sécurité et leur avenir. Merove s'est demandée : "Qu'est-ce que Haïti a fait au monde pour qu'on la haïsse autant ?"

During a press conference, Ohio Governor Mike DeWine highlighted the efforts taken by various law-enforcement agencies, including the FBI and ATF, to provide protection for Springfield.

Andy Wilson, Ohio's Director of Public Safety, stated, "We’re receiving numerous bomb threats every day, but they’ve all been fabricated."

According to Wilson, the governor reported that the city has received more than 30 threats since the past week. Two local Walmarts and several schools have been evacuated due to these threats. Despite their hoax status, they have contributed to the prevailing sense of fear and discomfort in the community.

Schools in the city reopened with additional measures, such as the presence of state highway patrol, tower cameras, and bomb detection dogs. At a news conference, Springfield Mayor Rob Rue commended the governor for debunking these false allegations and urged national leaders to "restrain the usage of their words and speak sincerely."

“We didn’t experience threats or these concerns just a week ago,” Rue said. “We didn’t have the costly repercussions for Springfield and Ohio just a week ago.”

Rue has previously highlighted that Springfield experienced a 25% population growth within the past 3 years. The city estimates that between 12,000-15,000 immigrants live in Springfield and surrounding Clark County.

Rue and city officials have consistently confirmed that Haitian immigrants reside in Springfield legally under the Immigration Parole Program, which the Biden administration implemented in 2023 to supply secure and organized pathways for nationals from Haiti, Nicaragua, Venezuela, and Cuba experiencing urgent humanitarian needs.

Margery Koveleski, who is a Haitian immigrant living in the US and a longtime Springfield resident, mentioned that many Haitians choose to live in Springfield due to its reputation for safety, low cost of living, and job opportunities.

“It was almost like during a Good Friday sale at Macy’s, where there’s a fantastic deal, all your friends will soon learn about it, and the stores will be overcrowded,” she said.

However, the sudden influx of immigrants has also put a strain on the city’s limited resources. Earlier this year, Bryan Heck, Springfield’s city manager, penned a letter to US Senator Sherrod Brown, a Democratic representative from Ohio, requesting more federal support for the city. In the letter, Heck explained the surge in population made it challenging for the city to accommodate every resident.

“Regardless of the 2000 additional housing units expected to be available within the next 3-5 years, this is still not enough,” Heck wrote in his letter.

This month, DeWine’s office announced that Ohio would allocate $2.5 million to increase primary care services in the city and provide enhanced translation services to cater to the needs of immigrant patients.

Following an increase in traffic accidents, such as an accident involving a Haitian immigrant that led to the tragic death of an 11-year-old child, the governor's office instructed the Ohio State Highway Patrol to beef up traffic law enforcement. The city also intends to provide driver education specifically tailored for Haitians and Creole speakers.

However, during a recent city commission meeting, some Springfield locals expressed concern about the apparent concentration of resources on immigrant communities rather than assisting local residents.

"People are really getting fed up," a man at the meeting stated. "A lot of people feel like this. I'm not the only one, but I'm man enough to admit it."

Koveleski reconnaît avoir été témoin de changements significatifs dans sa ville au fil des ans. Ayant quitté New York après les attentats du 11 septembre et s'étant installée dans ce qu'elle appelle "Slow-hio", sa famille a ouvert un magasin de matelas à Springfield. Au fil du temps, la decline de la ville et les difficultés de leur entreprise sont devenues apparentes.

"Nous avons fait faillite parce que nous ne pouvions pas trouver de travailleurs", a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreuses entreprises locales avaient connu la même baisse.

Cependant, elle pense que l'afflux d'immigrants haïtiens a revitalisé la ville. Koveleski travaille maintenant comme traductrice en créole haïtien et activiste communautaire.

"Il y a deux côtés à chaque histoire", a-t-elle déclaré. "Oui, certains résidents pensent que c'est une invasion et que nous perdons trop de ressources. Mais avec les Haïtiens, nous ne voulons pas de Charity; nous sommes ici pour travailler. C'est la mentalité haïtienne - ils veulent contribuer à la valeur."

Une agence de travail temporaire basée en Ohio a révélé que la demande de main-d'œuvre dans la région de Springfield est élevée et qu'environ 60 % des personnes qu'elle relie aux entreprises de la région sont haïtiennes.

"À ce stade, nous sommes probablement à 60/40", a déclaré Corey Worden, président de Job Talent Connect, l'agence de placement qui aide à relier les travailleurs potentiels aux entreprises de la région.

L'agence de Worden aide également les entreprises à fournir un transport aux travailleurs qui souhaitent travailler mais n'ont pas les moyens de se déplacer - un service disponible pour tout travailleur, pas seulement les immigrants.

Trump a annoncé mercredi qu'il prévoyait de visiter Springfield "dans les deux prochaines semaines".

Le maire Rue a déclaré lors d'une conférence de presse que la visite de l'un ou l'autre des candidats présidentiels mettrait à rude épreuve les ressources déjà limitées de la ville.

"S'il choisissait de modifier ses plans, cela enverrait un message puissant d'harmonie à la ville de Springfield", a-t-il déclaré.

De retour dans son appartement, Dorsainvil suit des cours en ligne, ce qui est plus difficile en raison de l'anglais étant sa deuxième langue.

Il a déclaré que la semaine dernière avait considérablement modifié son quartier principalement haïtien. Les gens se promenaient sur les trottoirs et se saluaient; maintenant, ils ont peur de sortir de chez eux.

Mais malgré les menaces, Dorsainvil conserve l'espoir.

"Les derniers jours, j'ai eu un peu le cafard, mais pour une raison ou une autre, je me sens mieux maintenant", a-t-il déclaré. "Vous savez pourquoi? Parce que mes professeurs, mes collègues, mes amis - même les gens qui n'avaient pas mon numéro de contact - m'ont contacté pour demander 'Comment ça va? On t'aime; on a besoin de toi ici.' Alors, il y a beaucoup d'amour dans cette société."

Dorsainvil espère que Springfield redeviendra paisible. Il souhaite également que sa fiancée et sa fille en Haïti puissent un jour connaître la même paix d'esprit et la même stabilité qui l'ont amené en ville au départ.

"Malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir tous les Haïtiens qui viennent ici. Nous devons reconstruire notre pays chez nous", a-t-il déclaré. "Je pense qu'un jour, je rentrerai pour aider."

CNN's Omar Jimenez et Meridith Edwards ont rapporté de Springfield, Ohio, et Chelsea Bailey a écrit de Washington, DC.

Malgré les menaces et les tensions récentes, la communauté de Dorsainvil à Springfield a montré son soutien. Il a partagé: "Mes professeurs, mes collègues, mes amis - même les gens qui n'avaient pas mon numéro de contact - m'ont contacté pour demander 'Comment ça va? On t'aime; on a besoin de toi ici.'"

À la lumière de ces événements, Dorsainvil et de nombreux autres Haïtiens de Springfield attendent avec impatience un retour à la paix et à la stabilité. Il a exprimé: "Je me suis dit à moi-même, 'Oh, d'accord, je viens ici pour trouver la paix, et j'ai fui mon pays à cause de ça, et maintenant, la même chose se produit.' C'est difficile", mais a ajouté: "Pour une raison ou une autre, je me sens mieux maintenant."

Lire aussi: