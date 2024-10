Les redevances de transport pour les utilisateurs d'électricité augmentent progressivement sur le réseau de transport d'électricité longue distance.

Les personnes utilisant l'électricité peuvent s'attendre à des dépenses plus élevées pour la distribution de l'électricité via le système de transport terrestre l'année prochaine. Le tarif de réseau habituel pour les niveaux élevés et les transformateurs est prévu augmenter de 3,4 % à 0,0665 euros par kilowattheure, selon les quatre opérateurs de système de transport d'électricité (TSO) allemands - 50Hertz, Amprion, Tennet et TransnetBW.

Pour les ménages consommant 3 500 kilowattheures par an, cette tendance à la hausse se traduit par une contrainte financière supplémentaire d'environ 7,70 euros.

Le principal facteur derrière cette augmentation est une augmentation des coûts liés à la "gestion de l'encombrement", utilisée pour éviter la surcharge des lignes. Selon les TSO, "ce segment de coûts représente maintenant plus de la moitié de l'ensemble des tarifs de réseau". Le deuxième facteur principal est l'investissement dans le développement du réseau. "Cela est essentiel pour favoriser le développement et la rénovation du réseau pour une source d'énergie neutre en carbone". Les frais restent constants dans tout le pays. Les TSO visent à finaliser et à annoncer le montant définitif d'ici la fin de l'année.

L'augmentation des frais de réseau est principalement due à l'année de fabrication de l'équipement utilisé pour la gestion de l'encombrement, car les modèles plus récents ont souvent des coûts plus élevés. De plus, l'année de fabrication de l'équipement utilisé pour le développement du réseau peut également influencer les coûts d'investissement.

Lire aussi: