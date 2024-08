Les Red Sox suspendent le joueur le plus important du All-Stars Jarren Duran après un insult homophobe dirigé contre un fan.

La suspension suit après que Duran a été entendu dimanche lors de la diffusion du match en direct invectivant un fan avec un "taisez-vous, vous f**king f***ot" lors de sa passe au bâton contre les Houston Astros à domicile.

Après le match, le joueur de 27 ans a présenté ses excuses via les Red Sox, déclarant : "Ce soir, lors du match, j'ai utilisé un mot truly horrific en répondant à un fan.

Je me sens affreusement mal de savoir combien de personnes j'ai offensées et déçues. Je m'excuse auprès de toute l'organisation des Red Sox, mais plus important encore, auprès de toute la communauté LGBTQ.

Nos jeunes fans sont censés pouvoir se fier à moi en tant que modèle, mais ce soir, j'ai échoué à cette responsabilité. Je vais utiliser cette opportunité pour m'instruire et éduquer mes coéquipiers et me perfectionner en tant que personne."

Hier, les Red Sox ont annoncé que l'équipe ferait un don du salaire de deux matchs de Duran à PFLAG (Fédération des parents et amis des lesbiennes et des gays).

La suspension est en ligne avec celles infligées pour des incidents similaires - Matt Joyce, alors des Oakland Athletics, et Kevin Pillar, alors des Toronto Blue Jays, ont tous deux été suspendus pour deux matchs pour avoir utilisé des insultes homophobes en 2017.

Les Red Sox ont perdu face aux Astros 10-2 dimanche soir au Fenway Park, Duran ayant un résultat de 0-3 avec trois retraits sur des prises et une promenade. Duran manquera les deux premiers matchs de la série contre les Texas Rangers à domicile à partir de ce soir.

