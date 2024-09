Les recherches s' intensifient pour un individu accusé d' avoir jeté du café chaud sur un bébé.

Suivi de près, le détective inspecteur Paul Dalton de la police du Queensland a déclaré lundi qu'une opération collaborative avec des partenaires internationaux était en cours pour appréhender le suspect, un étranger de 33 ans, qui avait réussi à quitter rapidement le pays quatre jours après l'altercation présumée.

L'incident regrettable impliquait un bébé de neuf mois, simplement appelé Luka, qui a subi de graves brûlures sur le visage et les membres après que le suspect ait prétendument lancé une boisson bouillante sur lui alors qu'il était paisiblement assis avec sa mère au parc Hanlon à Brisbane le 27 août.

Des images de caméras de surveillance ont montré le suspect fuyant la scène, portant une chemise à carreaux bleus, un chapeau noir et des lunettes.

Les investigations ont été initialement retardées en raison d'informations erronées sur l'identité du suspect et de la vigilance du suspect face aux opérations de la police, comme l'a expliqué Dalton aux médias.

"Il est rapidement devenu apparent pour nous que cet individu était bien versé dans les tactiques de police, s'engageant activement dans des activités de contre-surveillance, ce qui a rendu l'enquête assez complexe", a déclaré Dalton.

Après avoir commis l'agression, le suspect aurait pris un taxi pour se rendre au centre-ville de Brisbane, avant de traverser la frontière de l'État pour entrer dans la Nouvelle-Galles du Sud, puis de prendre un vol à l'aéroport de Sydney le 31 août.

"Ce n'est qu'au 1er septembre que nous avons réussi à attribuer un nom au visage sur les images de la caméra de surveillance", a expliqué Dalton, choisissant de ne pas révéler l'identité et la destination du suspect en raison de complications potentielles dans l'enquête.

Dalton a révélé que le suspect avait été identifié peu après sa fuite, ce qui a suscité un élan d'enthousiasme au centre d'enquête, avant d'être rapidement tempéré par la realization que le suspect avait disparu à nouveau.

Décriant le suspect comme un travailleur itinérant, Dalton a expliqué que cet individu était entré et sorti de l'Australie avec plusieurs visas depuis 2019 avant d'entrer récemment en janvier 2022.

La police n'a toujours pas déterminé le mobile de l'agression.

"Je me retrouve à me gratter la tête de stupéfaction. Nous sommes toujours perplexes quant à savoir pourquoi une personne rationnelle et normale pourrait commettre un tel acte", a admis Dalton.

La mère de l'enfant, dont l'identité est protégée par des dispositions légales, a raconté l'incident à des médias locaux, déclarant : "Tout s'est passé très rapidement et de manière chaotique. Je n'avais pas une compréhension claire de ce qui se passait sur le moment, mais j'ai immédiatement commencé à crier à l'aide et à crier que c'était chaud et que mon fils avait été brûlé."

Les passants sont rapidement intervenus, en administrant de l'eau pour calmer l'enfant avant qu'il ne soit rapidement transporté à l'hôpital pour être soigné. Des rapports ultérieurs indiquent que Luka a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter les graves brûlures affectant son menton, son cou, sa poitrine et son dos.

A la suite de l'incident, la police a publié des images du suspect avec un appel aux informations publiques pouvant conduire à son identification.

"Les images sont assez claires. Je suis confiant que si vous connaissez cette personne, vous la reconnaîtrez sans hésitation", a insisté Dalton auprès des médias le 28 août.

L'enquête a conduit la police en Nouvelle-Galles du Sud et en Victoria, où le suspect avait résidé à différentes adresses pendant son séjour avec des visas de travail et de vacances. Les autorités ont également parlé à des collègues pour obtenir des informations sur ses déplacements.

L'opération collaborative pour appréhender le suspect implique des partenaires internationaux, comme l'a mentionné le détective inspecteur Dalton, indiquant une portée d'enquête mondiale. Cela pourrait potentiellement impliquer le partage d'informations avec des agences de police dans d'autres parties du monde, comme les alliés de l'Australie.

Malgré les efforts mondiaux, il est crucial que le monde reste vigilant contre de tels actes insensés, attirant l'attention sur l'importance de la coopération internationale pour maintenir la sécurité et la justice.

