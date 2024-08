- Les recherches révèlent que l'adoption de l'IA reste immobile dans les entreprises allemandes

Le battage médiatique autour du sujet brûlant de l'Intelligence Artificielle (IA) semble contourner une grande partie du paysage économique allemand. Alors que les entreprises allemandes ont intégré l'IA plus fréquemment que la moyenne européenne, cette tendance est restée inchangée depuis 2021. Cette révélation vient d'une récente étude menée par le Centre Leibniz de recherche économique européenne (ZEW) de Mannheim, commandée par le ministère allemand de l'Économie.

Selon l'étude, seulement 12 % des entreprises commerciales en Allemagne ont utilisé l'IA pour leurs opérations en 2023. Cette figure ne représente qu'une augmentation de 1 % par rapport aux 11 % de 2021. Cette faible augmentation est attribuée à l'utilisation accrue de l'IA dans le secteur de l'information et des communications et dans le commerce de détail.

L'IA trouve son application dans divers segments d'entreprise. Par exemple, elle améliore les processus de fabrication et la logistique. Certaines tâches de contrôle de la qualité peuvent être effectuées par l'IA. L'Intelligence Artificielle aide également à optimiser les itinéraires de livraison, à accélérer le développement de logiciels ou à traduire des textes dans une langue étrangère.

Des résultats inattendus

Le responsable de l'étude, Christian Rammer, deputy head of the ZEW department 'Innovation Economics and Enterprise Dynamics', a exprimé sa surprise face à la croissance limitée de l'adoption de l'IA depuis 2021. "Considérant l'accent croissant mis sur l'IA dans le discours public et sa reconnaissance en tant que principale tendance technologique, cette augmentation de seulement 1 % est surprenante." L'Allemagne continue de dépasser la moyenne de l'UE.

Dans toute l'UE, seulement 8 % des entreprises utilisaient l'IA en 2023. En revanche, le taux allemand était de 11,6 %. Les pays les plus en avance dans l'adoption de l'IA dans le secteur des entreprises sont le Danemark, la Finlande, la Belgique et les Pays-Bas. Les entreprises allemandes sont en tête de la moyenne de l'UE dans tous les segments industriels. Dans les domaines des services commerciaux (juridiques, fiscaux et de conseil, bureaux d'ingénierie, recherche et développement, publicité et services créatifs) et des autres services économiques (tels que le travail temporaire, la sécurité et les services de nettoyage), les entreprises allemandes figurent parmi les trois premières de l'UE.

Adoption de l'IA potentiellement plus élevée

**Rammer reconnaît un éventuel défaut dans les statistiques. En 2023, 5 % des entreprises interrogées ont déclaré ne pas utiliser l'IA, bien qu'elles aient déclaré utiliser l'IA auparavant. "Ces entreprises ont peut-être cessé d'utiliser l'IA ou les processus d'IA sont peut-être devenus si imbriqués dans les activités commerciales que les répondants n'ont pas mentionné

