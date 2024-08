Les recherches incessantes pour les personnes responsables des coups de couteau mortels de Solingen se poursuivent

Le samedi, la cause de l'agression mortelle à l'arme blanche demeurait ambiguë. Selon les dossiers de la police, l'incident a été classé comme une attaque. Les médias qui suggéraient que l'incident était une "attaque terroriste" ont été contredits par un porte-parole de la police. Le porte-parole a refusé de commenter les spéculations selon lesquelles l'agresseur parlait arabe. La police a révélé qu'elle divulguerait les développements de l'enquête lors d'une conférence de presse plus tard dans la soirée du samedi.

Un inconnu a attaqué plusieurs personnes avec un couteau lors d'un événement local de commémoration célébrant le 650e anniversaire dans la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de Solingen vendredi soir vers 21h40. Les autorités ont alors lancé une chasse à l'homme massive pour l'agresseur, mobilisant "un nombre considérable de forces, y compris des unités spécialisées" dans le centre-ville. Les victimes et les témoins étaient interrogés pour aider à retrouver l'agresseur.

La police a encouragé la communauté à aider en fournissant des informations ou en soumettant des images et des vidéos via leur portail de signalement (https://nrw.hinweisportal.de/).

Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a qualifié l'incident de "événement troublant" et a exprimé son choc. Il a exigé que l'agresseur soit capturé rapidement et qu'il soit puni sévèrement par la loi. "Nous pleurons les victimes et soutenons leurs familles", a déclaré Scholz sur le réseau social X.

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a également exprimé son profond choc. "L'agression brutale lors du festival de la ville de Solingen nous a laissés sidérés", a déclaré Faeser. "Nous pleurons les personnes qui ont été si cruellement arrachées à ce monde." Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD), de la même région, a exprimé son espoir que les autorités appréhendent rapidement l'agresseur "lâche et répugnant".

Le premier ministre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) a également réagi avec stupéfaction. "Un acte de violence brutale et sans raison a touché notre cœur", a-t-il écrit sur la plateforme X. "L'ensemble de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie se tient aux côtés des habitants de Solingen, en particulier les victimes et leurs familles." Il a exprimé sa "profonde gratitude" envers les nombreux services d'urgence et les officiers de police qui "se battent pour des vies en ce moment".

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Herbert Reul (CDU) s'est rendu sur les lieux du crime pendant la nuit. L'agresseur semblait avoir attaqué des personnes au hasard, a déclaré Reul sur la chaîne d'information ntv. Il ne pouvait pas encore commenter le mobile ou le suspect. Visiblement bouleversé, Reul a décrit l'incident comme un "événement très grave".

La ville de Solingen a annulé tous les événements prévus pour la célébration du jubilé de la villeOriginally planned for three days. Suite à l'attaque "lâche" lors des célébrations, la célébration a été "complètement" arrêtée vendredi soir, comme l'a annoncé la ville samedi.

