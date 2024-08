- Les recherches des Allemands disparus sur le Mont Blanc se poursuivent.

Suite à une avalanche sur le Mont Blanc, avec un décès et quatre blessés, les recherches continuent pour deux alpinistes allemands, le point culminant des Alpes. Les grimpeurs portés disparus, âgés de 30 et 39 ans, étaient censés avoir passé la nuit dans un refuge de montagne dans la zone où l'avalanche s'est déclenchée, selon la police de montagne de Chamonix, comme le rapporte le journal "La Dépeche". Les recherches impliquent des hélicoptères, des équipes de chiens et des secouristes de montagne. Une hache piolet a été trouvée près d'une crevasse, selon le journal "Le Dauphiné Libéré".

Dans la nuit de lundi, aux alentours de 3 heures du matin, des blocs de glace se sont détachés dans la zone du Mont Blanc du Tacul, à une altitude de 4 100 mètres. Un total de 15 personnes se trouvaient dans les environs lorsque la masse de glace, de neige et de débris a dévalé. En raison de sa hauteur supérieure à 4 800 mètres, le Mont Blanc est extrêmement exposé aux conditions météorologiques, et les accidents graves se produisent régulièrement.

L'avalanche sur le Mont Blanc a malheureusement fait une victime et blessé quatre personnes, mais l'accent est désormais mis sur la localisation des deux alpinistes allemands portés disparus, tous deux dans la trentaine. Malgré les conditions dangereuses sur le Mont Blanc, les recherches continuent sans relâche, impliquant des hélicoptères, des équipes de chiens et des secouristes de montagne.

Lire aussi: