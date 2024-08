- Les recettes de l'impôt sur les successions s'élèvent à 1,9 milliard d'euros, accumulées par le Land NRW.

En 2023, les départements financiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont réclamé environ 1,9 milliard d'euros d'impôt sur les successions auprès des bénéficiaires, soit une augmentation de 13,7 % par rapport à 2022. Selon l'Office statistique de Düsseldorf, environ 29 800 personnes ont reçu ces avis d'imposition.

Un total de 14,3 milliards d'euros d'actifs étaient soumis à cet impôt. Après déduction des exonérations et inclusion des dons taxables, environ 8,6 milliards d'euros restaient taxables.

Plus d'un tiers de ces successions nécessitaient moins de 50 000 euros de paiements d'impôt. "Cela représentait seulement 2,5 % du total de l'impôt sur les successions perçu", a expliqué un représentant. À l'inverse, plus de 0,6 % des cas nécessitaient plus de 5 millions d'euros de paiements d'impôt, ce qui représentait 26,8 % du chiffre d'affaires prévu de l'impôt sur les successions.

L'impôt sur les dons a également été prélevé dans près de 7 900 cas, pour un total de 610 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 46,1 % par rapport à 2022 et le montant le plus élevé depuis au moins 2010.

Il existe des exonérations pour l'impôt sur les successions et les dons, dont les montants varient en fonction de la relation entre le destinataire et le défunt ou le donateur. Pour les époux, cette exonération est d'environ 500 000 euros. Les recettes perçues de l'impôt sur les successions et les dons reviennent aux États fédéraux.

Pour la quatrième année consécutive, les recettes totales de l'impôt sur les successions et les dons de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont dépassé 2,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires le plus élevé a été enregistré en 2021, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.

