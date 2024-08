- Les rapports de presse internationaux sur la fin des Jeux olympiques de Paris

Paris (dpa) -

France

Le Figaro: "Même si le spectacle n'était pas aussi grandiose que la cérémonie d'ouverture - mais il était difficile de rivaliser avec la Seine - certaines scènes visuelles spectaculaires resteront en mémoire."

Royaume-Uni

Mirror: "Tom Cruise a réalisé un saut spectaculaire depuis le toit du stade alors que les Jeux Olympiques ont réservé une surprise pour le public lors de la clôture."

Espagne

El País: "Paris illumine la voie pour Los Angeles. Adieu à Paris 2024, les Jeux de la Lumière après le froid et le silence pandémique de Tokyo. Réconciliation avec la passion du sport, les festivités d'une ville remplie de halls et de stades. De Saint-Denis à Roland Garros, de La Défense à Le Bourget en passant par la Place de la Concorde."

Autriche

Kronen Zeitung: "Les Jeux d'été 2021 à Tokyo et les Jeux d'hiver 2022 étaient encore sous l'influence de la pandémie de Corona, mais à Paris, le retour d'un véritable festival sportif a été célébré. Cela s'est également reflété dans la cérémonie de clôture. (...) Pour le final, il y avait un avant-goût des Jeux de 2028 à Hollywood : beaucoup d'étoiles. La star de l'R&B H.E.R. a interprété l'hymne national américain, le héros du cinéma Tom Cruise a descendu la façade du stade et a pris le drapeau de Biles pour le sortir du stade."

Suisse

Blick: "Les organisateurs des prochains Jeux Olympiques de Milan Cortina (2026) et Los Angeles (2028) devront au moins égaler cela. Mais même la meilleure organisation ne suffit pas sans l'enthousiasme du peuple. Après la déception de l'absence de public aux Jeux de Corona à Tokyo il y a trois ans, les gens aspiraient à de grandes émotions. Peu importe les stades où l'on regardait, ils étaient presque toujours pleins."

États-Unis

New York Times: "La cérémonie qui a mis fin aux Jeux - avec des acrobates, une apparition de Tom Cruise et un tapis de feux d'artifice - n'était pas aussi audacieuse que le défilé de bateaux sur la Seine qui a marqué le début des Jeux il y a 17 jours, mais elle a quand même été un finale approprié à une nuit qui a élevé le sport et le style et le théâtre à un niveau élevé d'art."

Los Angeles Times: "Aucune autre ville au monde ne peut faire ce que Paris a fait ces trois dernières semaines, présenter le drame de la compétition olympique contre le backdrop d'une Tour Eiffel étincelante et des magnifiques jardins de Versailles. Les Jeux Olympiques de 2024, avec ses classicismes et sa beauté visuelle apparemment infinie, a posé une importante question : Comment Los Angeles peut-elle surpasser cela ?"

L'équipe de la défense a présenté un solide argument lors du débat d'après-Jeu

Lire aussi: