Les Rams de Los Angeles résistent à la furieuse remontée des Buccaneers de Tampa Bay et privent Tom Brady d'une huitième bague.

Après avoir vu son équipe réduite à un déficit de 27-3 à un peu plus de trois minutes de la fin du troisième quart-temps, Brady semblait prêt à écrire un nouveau chapitre de sa légendaire carrière, le quarterback de 44 ans aidant son équipe à égaliser.

Pourtant, son rêve de réaliser une remontée célèbre en prolongation - et de remporter une huitième bague du Super Bowl - a été anéanti par un but de 30 yards de Matt Gay à l'issue d'une fin de match frénétique.

Incroyablement, cela signifie que les trois premiers matchs du tour de division ont tous été décidés par des field goals à la dernière seconde.

Et après la défaite des Green Bay Packers face aux San Francisco 49ers, ce sera la première fois depuis 2009 que ni Aaron Rodgers ni Brady ne participeront à un match de championnat de conférence, selon ESPN Stats and Info.

Déjà entrés dans l'histoire en étant les premiers à accueillir un match de championnat de conférence et le Super Bowl la même saison, une victoire des Rams au SoFi Stadium contre les 49ers leur permettrait de devenir la deuxième équipe de l'histoire de la NFL à jouer le Super Bowl à domicile.

La seule autre équipe à avoir joué à domicile pour l'événement phare de la NFL est Tampa Bay de Brady lors du Super Bowl 55 de l'année dernière, qui a balayé les Kansas City Chiefs en Floride.

Stafford, l'étoile montante

Après avoir passé 12 saisons avec les Detroit Lions sans remporter la moindre victoire en séries éliminatoires, le quarterback Matthew Stafford en compte désormais deux pour sa première saison avec les Rams.

L'homme de 33 ans a réalisé 28 passes sur 38 pour 366 yards sans interception, inscrivant deux touchdowns et une course pour un autre, tandis que les Rams se dirigeaient vers une victoire apparemment inévitable au cours des trois premiers quarts d'heure.

Une superbe passe de 70 yards à Cooper Kupp à la fin du deuxième quart-temps, quelques instants après avoir été sacké, a été le point culminant d'une soirée historique pour le numéro neuf des Rams.

Le coureur Leonard Fournette - qui confirme une fois de plus son surnom de "Lenny des playoffs" - a donné une lueur d'espoir aux Buccaneers en inscrivant un touchdown d'un yard, mais menés 27-13 à un peu plus de trois minutes de la fin, les locaux avaient besoin d'un miracle.

C'est alors que Brady, le meilleur passeur de l'histoire de la NFL, a délivré une superbe passe de 55 mètres à Mike Evans, donnant le coup d'envoi d'une fin de match exaltante, au cours de laquelle les Bucs ont récupéré le ballon grâce à un fumble avant d'égaliser grâce au deuxième TD de Fournette, à un peu plus de 100 secondes de la fin de la rencontre.

Stafford a d'abord récupéré son propre fumble et a mené son équipe sur le terrain avec deux passes décisives à Kupp - de 20 et 44 yards respectivement - avant de lancer le ballon pour arrêter le chronomètre, ce qui a permis à Gay d'intervenir et de propulser les Rams dans le match de championnat de la NFC.

Tous les gars sur la ligne de touche disaient : "Mec, tu étais dans un endroit sombre"", a déclaré Stafford en riant lorsqu'on lui a demandé de décrire son état d'esprit pendant les derniers instants de la rencontre.

"Parfois, il faut aller dans ces endroits pour faire bouger les choses.

"J'aurais aimé mettre un genou à terre pour mener de trois points, mais c'est beaucoup plus amusant quand vous devez faire une action comme celle-là pour gagner le match.

Voler l'âme de quelqu'un - c'est ce que l'on ressent parfois lorsqu'ils sont assis là à se dire : "Mec, on vient de faire une belle remontée", et que vous devez tendre la main et leur prendre leur âme. C'est très amusant".

Brady s'interroge sur son avenir

Alors que Stafford se réjouit de sa deuxième victoire en playoffs, Brady regrette de ne pas avoir pu en remporter une 36e après une fin de saison décevante.

Le joueur de 44 ans a terminé la campagne avec un record de 5 316 yards en carrière - c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il dépasse la barre des 5 000 yards au cours d'une saison - mais avec une année restante sur son contrat, les questions sur l'avenir du quarterback des Bucs vont maintenant inévitablement se multiplier.

Les questions ont commencé lors de la conférence de presse de Brady après le match, même si le quarterback est resté timide sur son avenir.

"Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Nous allons prendre les choses au jour le jour et voir où nous en sommes", a déclaré Brady.

Source: edition.cnn.com