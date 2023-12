Les Raiders de Las Vegas engagent Sandra Douglass Morgan, première femme noire présidente dans l'histoire de la NFL

Lors d'une conférence de presse organisée à l'Allegiant Stadium de Las Vegas pour annoncer l'embauche, on a demandé à Morgan ce que cela signifiait pour elle d'entrer dans l'histoire de la ligue.

"J'ai été la première dans les autres postes que j'ai occupés, qu'il s'agisse de celui d'avocate de la ville ou de la commission de contrôle des jeux", a déclaré Morgan. "Je ne veux surtout pas être la dernière et je veux arriver au point où il n'y aura plus de premières... Je tire mon chapeau à toutes les femmes qui ont été des leaders et des visionnaires, si je peux être une source d'inspiration, aider ou ouvrir des portes pour d'autres femmes ou filles, c'est un accomplissement incroyable pour moi.

"L'importance et l'effet de cette démarche ne m'échappent pas. Je sais que le sport est une industrie dominée par les hommes, tout comme l'était le jeu, et nous devons continuer à faire tomber ces barrières".

Mark Davis, propriétaire des Raiders, a loué son expérience, son intégrité et sa passion pour la communauté de Las Vegas.

"Dès que j'ai rencontré Sandra, j'ai su qu'il fallait compter avec elle", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. "Nous avons beaucoup de chance de l'avoir à notre tête.

CNN a contacté la NFL pour obtenir des commentaires.

Le Las Vegas Review-Journal a obtenu une lettre adressée aux membres de l'organisation qui annonçait l'embauche.

"Je suis ravie de vous rejoindre alors que nous entamons l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de notre organisation", a déclaré Morgan dans cette lettre, citée par le Review-Journal. "J'ai hâte de rencontrer chacun d'entre vous en personne dans les semaines à venir".

En mai, Davis a licencié Dan Ventrelle, alors président de l'équipe, sans en donner la raison.

Cependant, dans une déclaration envoyée par SMS au Review-Journal, Ventrelle a déclaré qu'il avait été licencié en représailles pour avoir informé la ligue de plaintes alléguant que Davis avait créé un environnement de travail hostile ainsi que d'autres fautes potentielles, qui, selon lui, ont été rejetées par Davis. Interrogé à l'époque par le Review-Journal sur les allégations de Ventrelle, Davis a déclaré qu'il était au courant et n'a pas voulu faire de commentaires. La NFL a déclaré qu'elle examinerait les allégations.

L'année dernière, l'entraîneur principal des Raiders , Jon Gruden, a démissionné après l'apparition d'informations selon lesquelles il aurait utilisé un langage homophobe, raciste et misogyne dans des courriels alors qu'il travaillait comme analyste pour ESPN. Il s'est excusé, affirmant qu'il n'avait "jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit".

Dans sa lettre, Mme Morgan a abordé les questions d'organisation, selon le journal de Las Vegas.

"Permettez-moi d'être claire : je ne suis pas ici pour éviter ou éluder les problèmes ou les préoccupations qui doivent être abordés", a écrit Mme Morgan selon le Review-Journal. "J'ai longuement et mûrement réfléchi à la possibilité de vous rejoindre, et je l'ai fait parce que je crois en la promesse des Raiders. Plus important encore, je crois en vos valeurs fondamentales d'intégrité, de communauté et d'engagement pour l'excellence. J'attends de vous que vous les incarniez et que vous me demandiez de rendre des comptes à ce sujet".

Les premières historiques ne sont pas nouvelles pour les Raiders. Les Raiders sont devenus la première équipe de la NFL moderne à engager un entraîneur principal noir lorsqu'ils ont engagé Art Shell en 1989. En 1997, avec l'embauche d'Amy Trask, ils sont devenus la première équipe à embaucher une femme comme directrice générale.

Jason Wright, engagé en 2020 par les Washington Commanders, a été le premier président d'équipe noir de la NFL. Au début de l'année, les Baltimore Ravens ont engagé Sashi Brown comme président.

Morgan est une ancienne présidente du Nevada Gaming Control Board, nommée en 2019. Elle a été la première femme noire à occuper cette fonction.

