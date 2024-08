- Les races mixtes comme le Labradoodle et le Cockapoo, contrairement à leurs homologues de race pure, ne sont pas naturellement en meilleure santé.

Chiens de race mélangée, souvent appelés bâtards, sont souvent considérés comme étant plus sains que les races pures. Cependant, ce n'est pas toujours le cas pour les populaires chiens de designer comme les Labradoodles et les Cockapoos. Une étude publiée dans la revue "PLoS ONE" révèle que c'est vrai pour ces mélanges de races spécifiques.

Des célébrités comme le joueur de tennis Roger Federer, l'acteur Chris Hemsworth et l'actrice Brie Larson ont choisi ces chiens Doodle hybrides, qui sont un croisement délibéré entre un Poodle et différentes autres races, comme les Labradoodles (Labrador Retriever + Poodle standard), les Cockapoos (Cocker English Spaniel + Poodle) et les Cavapoos (Cavalier King Charles Spaniel + Poodle nain ou toy). Ces chiens sont souvent loués pour leur nature amicale et parfois, leur pelage hypoallergénique.

Le nombre exact de tels chiens en Allemagne est inconnu, selon les statistiques officielles, qui les classent comme "bâtards" avec d'autres races mélangées. Les sites proposant des chiots listent de nombreux chiots Labradoodle, Cockapoo et Cavapoo.

Les races mélangées signifient-elles une meilleure santé ?

Les propriétaires potentiels de chiens choisissent parfois une race mélangée en s'attendant à ce que leur animal de compagnie soit moins susceptible aux maladies. Les bâtards sont souvent considérés comme étant plus forts que les races pures en raison de leur pool génétique plus diversifié.

Une étude publiée il y a une décennie dans "PLoS ONE" a montré que les chiens de race pure sont plus susceptibles de développer certaines maladies que les bâtards. C'est probablement parce que les races pures sont souvent élevées pour des traits spécifiques, parfois au détriment de la santé globale, permettant aux gènes nuisibles de s'accumuler.

Récemment, un groupe de recherche de l'Université royale vétérinaire du Royaume-Uni a étudié la santé des chiens hybrides Doodle. Ils ont interrogé plus de 9 400 propriétaires de chiens sur 57 problèmes de santé canins courants. Les données des mélanges ont été comparées à celles des races pures comme le Cavalier King Charles Spaniel, le Cocker Spaniel, le Labrador Retriever et le Poodle.

En analysant l'âge, le sexe, le statut de stérilisation et l'âge et le sexe des propriétaires, les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différences significatives entre les chiens hybrides et leurs races pures dans presque 87 % des comparaisons de santé.

Considérez plus que la santé

L'équipe a conclu qu'il n'y a aucune raison de supposer que les mélanges Doodle sont plus sains que les races d'où ils viennent, du moins ils ne sont pas plus malades non plus. D'autres facteurs importants doivent être considérés lors du choix d'un chien, tels que

Lire aussi: