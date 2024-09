Les questions globales examinées ont été mises aux voix.

Une semaine avant l'élection du Land de Brandebourg, l'AfD est en tête avec 29%, suivie de près par le SPD avec 26%, selon le Politbarometer Extra de ZDF pour le vote du 22 septembre. En revanche, le SPD a réussi à réduire l'écart et se retrouve à égalité avec l'AfD à 27% selon le sondage ARD Deutschlandtrend publié jeudi.

L'Office pour la protection de la Constitution du Brandebourg classe la branche locale de l'AfD comme un cas possible d'extrême droite. Un nouveau parlement régional sera élu dans le Brandebourg le 22 septembre, selon les résultats d'un sondage représentatif de ZDF mené du 10 au 12 septembre auprès de 1060 électeurs potentiels dans le Brandebourg. La CDU arrive en troisième position avec 15%, actuellement en partenariat avec le SPD et les Verts dans le Land. L'Alliance Sahra Wagenknecht suit de près avec 14%. Les Verts ont des raisons de s'inquiéter quant à la conservation d'un siège au parlement régional avec seulement 5% de soutien. Le BVB/Les électeurs libres et les partis de gauche obtiennent chacun 3%. 73% des répondants ont déjà fait leur choix, tandis que 27% sont encore indécis.

La popularité de Woidke

Dans le sondage, Dietmar Woidke du SPD est le choix préféré pour le poste de ministre-président, avec une marge significative de 55% des suffrages en sa faveur. Hans-Christoph Berndt de l'AfD obtient 7% des voix, suivi de 11% pour Jan Redmann (CDU) et 1% pour Robert Crumbach (BSW).

Selon 48% des Brandebourgeois, le SPD devrait également diriger le prochain gouvernement, avec 21% pour la CDU, 15% pour l'AfD et 8% pour le BSW. Le SPD est au pouvoir dans le Brandebourg depuis 1990, avec une série de partenaires, et gouverne actuellement en partenariat avec la CDU et les Verts depuis 2019. Woidke a annoncé qu'il se retirerait de la politique si le SPD ne gagnait pas l'élection. Lors des élections récentes en Thuringe et en Saxe le 1er septembre, l'AfD a obtenu plus de 30% dans les deux États, avec l'AfD qui est devenue la force la plus forte en Thuringe.

Les sondages d'opinion restent sujets à diverses incertitudes. Des facteurs tels que la loyauté partisane en diminution et les décisions de vote à court terme rend

