Les quartiers résidentiels d'Izmir sont menacés par les incendies de forêt.

Un incendie de forêt dans la région d'Izmir s'approche des zones résidentielles de la ville, entraînant un brouillard alarmant qui enveloppe le centre urbain turc. Les autorités locales ont évacué de nombreux logements et entreprises en raison de cette situation qui empire. Malheureusement, certains logements ont déjà subi des dommages irréversibles.

Près de 3 000 personnes luttent contre l'incendie à Izmir, confrontées à des vents forts. Selon Anadolu, 900 individus ont été évacués de deux districts touchés, selon le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

Le service de pompiers déploie cinq avions lutte contre l'incendie, 15 hélicoptères, des bulldozers et d'autres engins lourds pour lutter contre les flammes. Un représentant du président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'environ 2 965 personnes avec plus de 600 véhicules étaient mobilisées dans la province d'Izmir, située sur la côte égéenne. La cause exacte de l'incendie reste inconnue, car l'incendie a commencé dans la région nord d'Izmir jeudi soir.

Dans la région industrielle de Karsiyaka, les flammes ont ravagé 30 entreprises, selon le maire Cemil Tugay. Un immeuble d'appartements de grande hauteur a également pris feu, comme le montrent des images de TRT, où l'on peut voir le toit en flammes. Les vents puissants ont attisé les flammes, permettant au feu de s'étendre dans la ville et empêchant les pompiers d'éteindre l'incendie, car certaines parties du toit se sont effondrées sur le sol, endommageant des véhicules stationnés.

Dans des cas précédents, divers logements dans différentes zones résidentielles ont été incendiés, a déclaré le maire d'Izmir, Şuleyman Elban. Au moins un village a été évacué, et miraculeusement, il n'y a eu aucun blessé signalé.

Voile de fumée au centre-ville

Le cœur de la ville d'Izmir est caché sous une dense fumée. Cette ville, la troisième plus grande de Turquie, est synonyme de stations balnéaires populaires accrochées à l'Égée.

En raison de vents élevés dépassant 80 kilomètres par heure, les opérations de lutte contre l'incendie aérien ont dû être momentanément suspendues à Karsiyaka vendredi, selon Anadolu.

La Turquie lutte contre une vague de chaleur et des incendies de forêt qui ravagent le pays depuis le début de l'été. TRT a rapporté que des forêts ont été incendiées dans au moins six villes et provinces vendredi, dont Canakkale, Manisa et Bolu, qui sont des villes occidentales importantes, et un immense incendie de forêt a également ravagé récemment un quartier au nord d'Athènes en Grèce.

La fumée des incendies de forêt dans la région forestière d'Izmir a atteint le centre-ville, créant un voile brumeux sur le cœur de la ville. Despite les conditions venteuses défavorables, plus de 3 000 personnes travaillent sans relâche pour éteindre les incendies, y compris l'utilisation de cinq avions lutte contre l'incendie et 15 hélicoptères.

Lire aussi: