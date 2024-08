Les quartiers financiers réfléchissent à l'état du paysage économique américain.

Alors que les investisseurs analysent le rapport de résultats remarquable de Nvidia, l'attention de Wall Street s'est déplacée vers la possible hausse des taux en septembre. L'économie américaine se porte mieux que prévu, ce qui est bénéfique pour les actions.

Wall Street a terminé de manière fluctuante jeudi. L'indice S&P-500 et l'indice Nasdaq, dominé par la technologie, ont perdu leurs gains précédents lors des dernières séances de négociation. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,6 % à 41 335 points. L'indice S&P-500 est resté essentiellement inchangé, tandis que l'indice Nasdaq Composite a baissé de 0,2 %. Il y avait 1 875 gagnants (contre 1 042 Previously), 910 perdants (contre 1 729 Previously) et 77 actions qui ont terminé la journée sans changement (contre 97 Previously).

Le rapport de résultats exceptionnel de Nvidia, qui a dépassé les attentes avec des revenus et des bénéfices plus que doublés, a suscité l'intérêt. Cependant, l'optimisme a été tempéré par les perspectives peu encourageantes. Tanto le projet de revenus que la prévision de marge brute ont indiqué une baisse par rapport au trimestre précédent. De plus, la nouvelle génération de puces ("Blackwell") devrait commencer la production un trimestre plus tard que prévu. En conséquence, les actions de Nvidia ont chuté de 6,4 %, et le sous-indice des semiconducteurs de l'indice S&P-500 a baissé de 3,7 %.

Attente des données de tarification le vendredi

À la suite des chiffres de Nvidia, l'intérêt des investisseurs s'est ranimé pour les données économiques américaines et leur influence potentielle sur la politique monétaire de la Fed. Cependant, il sera intéressant de voir ce qui se passera vendredi, lorsque sera publié le Deflator PCE pour la dépense de consommation des ménages américains en août.

Sur le front économique, la croissance du PIB américain au deuxième trimestre a été révisée à un taux annualisé de 3,0 % contre une première estimation de 2,8 %. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont également demeuré quasi stables, diminuant de 2 000 à 231 000.

Rallye du dollar continue - Les prix du pétrole remontent à nouveau

Sur le marché des changes, le dollar a poursuivi sa remontée, prolongeant sa récente rallye après un plus bas de 13 mois. L'indice dollar a augmenté de 0,3 %. Selon Validus Risk Management, les données publiées jeudi indiquent que la Fed pourrait ne pas réduire les taux d'intérêt aussi agressivement que certains investisseurs l'anticipent, renforçant le dollar. "Il y a de l'incertitude sur le marché quant à savoir si la Fed réduira les taux de 25 ou 50 points de base lors de la réunion de septembre, et les données d'aujourd'hui suggèrent une baisse de 25 points de base".

Le marché obligataire a également connu une tendance à la hausse des rendements après les données économiques. Les données ont rassuré les investisseurs sur la probabilité que la Fed n'ait pas besoin de réduire les taux d'intérêt de manière agressive. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a grimpé de 3,0 points de base à 3,87 %.

Les prix du pétrole repartent à la hausse après des baisses récentes

Les prix du pétrole ont augmenté à nouveau après des baisses récentes. Les prix du Brent et du WTI ont bondi de jusqu'à 1,9 %. Des données de croissance du PIB meilleures que prévu ont contribué à la hausse des prix, suggérant une demande énergétique accrue, selon les rapports.

Le prix de l'or grimpe de 0,7 % à 2 522 $

Le prix de l'or a augmenté de 0,7 % à 2 522 $. La demande des investisseurs et des banques centrales reste solide, et les attentes à long terme restent optimistes, selon Hani Abuagla, analyste de marché senior chez XTB MENA. Bien que l'on ne puisse écarter une correction ou une prise de bénéfices, l'or continue de sembler prometteur à long terme et peut protéger contre la volatilité d'autres actifs.

Apple progresse tandis que HP plonge

Apple (+1,5 %) semble miser sur le succès de ses smartphones intégrant l'IA dès le départ. Selon le journal Nikkei Asia, citant des sources informées, Apple a demandé à ses fournisseurs de préparer des composants et des pièces pour environ 88 à 90 millions de smartphones. Il est également question d'un investissement d'Apple dans OpenAI, ce qui renforcerait sa relation avec un partenaire AI crucial.

Salesforce (-0,7 %) a dépassé les prévisions de revenus, de bénéfices et de marge opérationnelle au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions. HP (+2,0 %) a dépassé les prévisions de revenus au troisième trimestre, mais les bénéfices ont été inférieurs aux estimations du consensus.

Les actions de Crowdstrike augmentent de 2,8 %

**Crowdstrike a réalisé un bénéfice supérieur aux attentes lors de son deuxième trimestre fiscal, mais il a réduit ses objectifs annuels et publié un aperçu pessimiste pour le trimestre en cours. Malgré avoir été affecté par une des pires panne

