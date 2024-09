Les quartiers financiers créent un minimum de vacance en leur présence.

U.S. investors keep an eye on consumer sentiment within the country. Signs of a decrease in consumer confidence led Wall Street to show some uncertainty. However, expectations for new interest rate adjustments managed to gain traction at the end of trading sessions.

The Wall Street concluded the day with slight gains. A temporary setback was experienced due to a decrease in consumer confidence in the U.S., dropping the consumer confidence index to 98.7, which was lower than the 104.0 anticipated by Dow Jones Newswires economists. This information intensified speculations that the U.S. economy might fail to achieve a "soft landing." Conversely, expectations for a notable rate hike by the Fed in November grew stronger.

The Dow Jones Index increased by 0.2 percent, reaching 42,208 points, following a brief touch of a new record high of 42,281. The S&P 500 climbed by 0.3 percent, and the Nasdaq Composite surged by 0.6 percent. There were 1,718 winners (up from Monday's 1,558) and 1,081 losers (1,224), with 53 (88) stocks remaining unchanged.

The underperformance of the expected consumer confidence in the U.S. coincides with the possibility of the Fed implementing another 50 basis points rate cut in November, according to Jamie Cox of Harris Financial. "Consumers are clearly preoccupied with the effects of upcoming elections, escalating global conflicts, and persistent high food and credit costs," Cox stated. However, the significant economic indicator of the week, the PCE price index, remains on the agenda for Friday. This index is the Fed's preferred gauge of inflation.

Les actions chinoises reçoivent un coup de pouce de Wall Street

Wall Street a également reçu un soutien de la Chine, car la banque centrale du pays a annoncé une gamme de mesures pour relancer l'économie du deuxième plus grand pays du monde. En conséquence, les ADRs des entreprises chinoises cotées aux États-Unis ont bondi. Alibaba a grimpé de 7,9 pour cent, Nio a augmenté de 11,7 pour cent, et JD.com a bondi de 13,9 pour cent.

Cependant, les actions de Visa ont chuté de 5,5 pour cent après que le département de la Justice des États-Unis a déposé des poursuites pour violation des lois antitrust et pour maintenir un monopole dans les paiements de carte de débit par des moyens illégaux.

Les actions de Lifeway Foods ont bondi de 23,6 pour cent après l'annonce d'une acquisition complète de l'entreprise alimentaire américaine par Danone pour 283,4 millions de dollars. Les actions de Spotify ont augmenté de 3,1 pour cent après que TikTok, son concurrent de streaming musical, a annoncé qu'il cesserait ses opérations le 28 novembre. La société mère chinoise Bytedance a lancé le service pour rivaliser avec Spotify et Apple Music.

Le dollar faiblit tandis que les prix du pétrole bondissent

Sur le marché des changes, le dollar a continué de baisser en raison de la faible confiance des consommateurs aux États-Unis et des attentes de nouvelles baisses de taux importantes. L'Indice du dollar a diminué de 0,5 pour cent, tandis que l'euro a augmenté de 0,6 pour cent à 1,1177 dollar. L'euro a bénéficié du paquet de soutien économique annoncé en Chine, Lee Hardman, analyste de MUFG, expliquant que l'économie de la zone euro est plus étroitement liée à la Chine qu'aux États-Unis.

Les prix du pétrole ont connu une forte croissance. Les prix du WTI et du Brent ont chacun augmenté de 1,7 pour cent. Notamment, les mesures de relance économique annoncées en Chine ont propulsé les prix vers le haut, car on s'attend à ce qu'elles stimulent la demande. Les participants du marché ont également pointé du doigt les tensions croissantes au Moyen-Orient et les préoccupations concernant les perturbations éventuelles de la production de pétrole en raison d'une tempête approchant aux États-Unis. Sur le marché obligataire, les rendements ont reculé après des données américaines plus faibles et ont légèrement glissé dans la zone négative. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1,6 point de base à 3,73 pour cent.

Le prix de l'or a poursuivi sa série de records, atteignant un nouveau record historique de 2 672 dollars l'once. Le prix de l'once a augmenté de 1,3 pour cent à 2 663 dollars. L'or a enregistré de nouveaux records lors de sept des neuf dernières séances de négociation, selon Commerzbank. Avec une augmentation de presque 24 pour cent jusqu'à présent cette année, l'or connaît sa meilleure performance depuis 2010 et surpasse presque toutes les autres classes d'actifs. Il en profite en tant que "refuge sûr" et en tant qu'actif sans coupon dans un environnement de taux d'intérêt en baisse, selon les analystes de Commerzbank. La dernière hausse a été déclenchée par la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis plus importante que prévu la semaine dernière.

Pour en savoir plus sur les activités du marché d'aujourd'hui, cliquez ici.

La baisse temporaire de Wall Street était en partie due à la baisse de la confiance des consommateurs aux États-Unis, comme l'indique l'indice de confiance des consommateurs inférieur aux attentes. Cela a conduit à des spéculations sur la possible incapacité de l'économie américaine à réaliser un "atterrissage en douceur".

Malgré cette incertitude, Wall Street a reçu un soutien de la Chine, car la banque centrale du pays a annoncé des mesures pour relancer son économie, ce qui a entraîné une forte augmentation des ADRs des entreprises chinoises comme Alibaba, Nio et JD.com.

Lire aussi: