- Les propriétaires de maisons peuvent désormais bénéficier de subventions dans le cadre du programme d'aide au chauffage

À partir du mardi prochain, tous les propriétaires d'appartements, les propriétaires de maisons individuelles, les bailleurs de maisons individuelles, les corporations et les municipalités peuvent déposer des demandes de financement de l'État pour remplacer les anciens chauffages au gaz et à l'huile par des alternatives plus écologiques. L'institution bancaire KfW a annoncé cette mesure dans le cadre de la troisième phase du financement de la loi sur le chauffage.

Jusqu'à présent, les propriétaires d'immeubles à appartements, les propriétaires de maisons individuelles et les coopératives d'habitation dotées de systèmes de chauffage central pouvaient déjà bénéficier d'un soutien de l'État dans le cadre des critères d'admissibilité de la loi sur le chauffage.

Jusqu'à 70 % de financement disponible

Un financement d'au moins 30 % est garanti, que ce soit pour les propriétés résidentielles ou commerciales. Selon les revenus, la rapidité et la mise en œuvre du remplacement du chauffage, des subventions allant jusqu'à 70 % peuvent être accordées. Les propriétaires d'appartements vivant dans leur résidence et ayant un revenu fiscal annuel inférieur à 40 000 euros peuvent bénéficier d'une prime supplémentaire de 30 %.

À partir de 2028, les propriétaires de maisons individuelles bénéficiant d'une occupation personnelle recevront une prime de remplacement précoce de 20 % en remplaçant leurs anciens chauffages au gaz et à l'huile, les chauffages à accumulation et les anciens chauffages à biomasse. Une prime supplémentaire de 5 % pour l'efficacité est également accessible pour les pompes à chaleur utilisant l'eau, la terre ou les eaux usées comme sources de chaleur ou utilisant des réfrigérants naturels, selon le ministère.

En raison de la nouvelle loi sur le chauffage, tous les nouveaux chauffages installés d'ici 2024 doivent fonctionner avec des sources d'énergie renouvelable pour 65 % de leur utilisation. Initialement, ces réglementations ne s'appliqueront qu'aux nouveaux bâtiments dans les zones de développement neuves. Les anciens chauffages peuvent continuer à être utilisés sans restriction.

Objectifs de la loi sur le chauffage non entirely atteints

Selon le ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat (BMWK), environ 93 000 approbations ont été délivrées. Ce total comprend les demandes de propriétaires d'immeubles à appartements et de coopératives d'habitation. Le BMWK s'attend à une augmentation des chiffres de financement à mesure que d'autres groupes deviendront éligibles.

Depuis le lancement en février, les approbations mensuelles ont augmenté régulièrement, mais sont encore en deçà des attentes. Par exemple, les ventes de pompes à chaleur ont récemment connu une baisse significative, comme l'a rapporté l'Association fédérale de l'industrie du chauffage (BDH) fin juillet. Seulement 90 000 appareils ont été vendus pendant la première moitié de l'année, ce qui représente une baisse de 54 % par rapport à l'année précédente. Alors que l'année précédente avait été une année record pour les ventes de pompes à chaleur, le BMWK a attribué cette baisse à des effets antérieurs et à des taux d'intérêt plus élevés.

Cependant, la BDH s'attend à une augmentation des approbations avec la disponibilité de financement pour d'autres groupes. L'association prévoit que les ventes du deuxième semestre seront supérieures à celles du premier semestre.

