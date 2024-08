Les propriétaires de l' hôtel en ruine essayaient probablement d' avertir les clients.

Choc et incrédulité à Kröv : Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire ? Apparemment, les propriétaires ont essayé d'alerter les vacanciers dans la nuit fatale. L'hôtel, qui était à vendre, émettait des bruits de craquement de plus en plus forts.

Après le choc, c'est l'incrédulité à Kröv face à l'effondrement d'un hôtel en plein cœur de la ville. "Après la tragédie, la question qui se pose à tous est : comment cela a-t-il pu se produire ?" a déclaré le maire Desire Beth. Dans la catastrophe survenue tard mardi soir, neuf personnes ont été ensevelies : un homme, probablement le propriétaire de l'hôtel, et une femme sont décédés, sept personnes ont été blessées. Le dernier survivant a été sorti des décombres tard mercredi soir.

Un ami de la famille a raconté comment les propriétaires de l'hôtel avaient essayé d'alerter les vacanciers à cause des bruits de craquement de plus en plus forts dans la maison. Selon SWR, une vacancière a également rapporté qu'autour de 23 heures le soir de la catastrophe, les poutres grinçaient et qu'on avait frappé à sa porte. Le gérant de l'hôtel lui a alors demandé de quitter immédiatement le bâtiment. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le faire, une partie des murs s'est effondrée et la femme a à peine réussi à s'échapper sur le balcon.

Le parquet de Trèves a depuis ouvert une enquête pour homicide. Le procureur en chef de Trèves, Peter Fritzen, a confirmé qu'une fissure avait été remarquée dans le bâtiment avant son effondrement, et que des experts avaient été appelés et des travaux de réparation avaient été effectués, mais les détails restent flous. Il semble que le bâtiment bouge encore : "Il a craqué et grincé toute la nuit", a déclaré un résident.

Le bâtiment est toujours très instable

Jeudi, un expert a également inspecté le site. Il a examiné le sol autour du bâtiment, qui s'était affaissé et avait connu un effondrement complet d'un étage. Il est également entré dans une partie de l'hôtel, qui était à vendre pour environ 600 000 euros. Le verdict : le bâtiment est toujours très instable. Avant que le dernier corps ne puisse être récupéré des décombres, la démolition doit commencer vendredi, selon une porte-parole de la police. Une entreprise spécialisée apportera un équipement spécial pour cela. During the work, a 150-meter radius will be cordoned off around the hotel - also due to the possible presence of asbestos.

The rescued people, who had to endure for hours under the rubble, are physically relatively well, said police spokeswoman Romy Berger. There are fractures and scrapes. The greater problem will likely be the psychological stress. Among the injured is a small family from the Dutch town of Urk on the Ijsselmeer with a two-year-old child.

What the buried people had to endure in the hours until their rescue can only be imagined from the sight of the house. The last survivor rescued was trapped for almost 24 hours - in a bent position and with concrete slabs on her back, according to a spokesman. She received drinks and food in a pureed form and a pillow to rest her head from the rescuers.

Sortie sous les applaudissements

À la fin de l'opération de sauvetage, elle a été sortie du bâtiment sous les applaudissements des secours. "Elle est remarquablement stable et voulait sortir elle-même", a déclaré Joerg Teusch, l'inspecteur de la protection contre l'incendie et les catastrophes du district de Bernkastel-Wittlich, en soirée. "Nous l'en avons empêchée et l'avons portée dehors."

L'une des femmes ensevelies a beaucoup prié, a-t-elle raconté. "Nous savions que nous serions secourus", a déclaré Erika Sorm de Bade-Wurtemberg. Elle et d'autres victimes étaient optimistes tout au long de leur calvaire. La foi les a aidés, a-t-elle dit. Après leur sauvetage, elle a d'abord pensé à son chien, qui avait été secouru plus tôt. Il avait été enseveli ailleurs et avait essayé de se frayer un chemin jusqu'à elle. Il allait bien - elle aussi était presque indemne, a-t-elle dit. Sorm était venue passer quelques jours de vacances sur la Moselle avec deux amis.

Le corps se trouve dans la zone la plus instable de l'hôtel

Le corps toujours dans la maison, probablement celui du propriétaire de l'hôtel, se trouve dans la zone la plus instable, a déclaré la porte-parole de la police. Aucune information n'a été donnée sur les causes possibles de l'effondrement avec deux morts. Sur place, il a été fait référence à l'enquête menée par le parquet de Trèves.

Le premier adjoint au maire de la municipalité de Kröv, Martin Rolf, a déclaré que les habitants de Kröv avaient encore du mal à comprendre ce qui s'était passé. "C'est terrible", a déclaré un résident de la ville de la Moselle d'environ 2 300 habitants. Une fête de rue prévue pour le week-end près du lieu de l'incident a été annulée.

L'hôtel historique avec l'auberge, dont les origines remontent au 17e siècle, a une grande signification pour la ville. Une section du complexe hôtelier - la maison principale est un monument culturel - avait dû être inspectée par des experts, a rapporté Rolf. "Il y avait une fissure. Elle a été inspectée. Elle était sous surveillance." Il ne pouvait pas dire s'il y avait un lien avec l'effondrement.

Malgré les efforts pour réparer la fissure visible dans le bâtiment avant son effondrement, le parquet de Trèves a ouvert une enquête, car la cause de l'incident tragique reste incertaine.

